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Новини Допомога Україні
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Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл наполягає на наданні Україні та Ізраїлю допомоги одним пакетом

макконнел

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл наполягає на тому, що допомогу для України та Ізраїлю треба внести до одного пакету, як це пропонував Білий дім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки для тиранів, які тероризували народ України й Ізраїлю. І просто зараз Сенат має шанс надати додаткову підтримку, яка допоможе нам зробити саме це", – заявив Макконнелл.

Він наголосив, що вороги за кордоном "уважно стежитимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться".

Тож, за словами Макконнелла, "тільки конкретна й надійна підтримка США зможе стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку".

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Нагадаємо, вчора новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Ізраїль (1658) США (23355) допомога і підтримка (1165) Сенат США (607)


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Топ коментарі
+4
Кучка упоротых трампистов и Трамп, угробили республиканскую партию.
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30.10.2023 23:37 Відповісти
+4
План такий. Пакет най буде спільний, але повний, шоб там і F-35 Ізраілю і Томагавки Ізраілю. Пакет передаєте нам і відходите на безпечну відстань. З тих F-16 що нам положені ми беремо свої 50 F-35 і з тих Атакамсів що входять в пакет ми беремо свої 200 Томагавків, все шо залишиться після нашої перемоги обіцяємо швиденько передати Ізраілю.
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30.10.2023 23:49 Відповісти
+2
Мова йде про 2,7% федерального бюджету США, або про 1,4% зведеного бюджету (включно з бюджетами штатів). З яких більше половини залишаться в Америці через внутрішні тендери, податки і т.д.
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30.10.2023 23:49 Відповісти
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Здається , як що не помиляюся їм ще можна бавитися до 17-го листопада , й навряд чи захочуть зірвати бюджет на 2024 рік . А Джонсон ще не Джонсонюк, ну вже й не запеклий Трампіст ( він й не був в МАГА). Він тільки торував собі шлях у високі кабінети адвокатством у Трампа в судах з невизнання перемоги Байдена, але якщо вже 2 власні адвоката Трампа співпрацюють зі слідством... То Джонсон точно не дурніший за своїх колег а тим більше йому треба тати рятувальником партії а не Трампа!
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30.10.2023 23:34 Відповісти
Кучка упоротых трампистов и Трамп, угробили республиканскую партию.
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30.10.2023 23:37 Відповісти
Потужно отруїли, але щє не насмерть
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30.10.2023 23:53 Відповісти
ПОТУЖНО гонить тільки одна людина - Буратіно Бєні
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30.10.2023 23:54 Відповісти
Шлях очищення буде довгим, але через таких представників республіканців у партії , чиїм прихильником я був до срампа - є шанс відродитися
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30.10.2023 23:46 Відповісти
План такий. Пакет най буде спільний, але повний, шоб там і F-35 Ізраілю і Томагавки Ізраілю. Пакет передаєте нам і відходите на безпечну відстань. З тих F-16 що нам положені ми беремо свої 50 F-35 і з тих Атакамсів що входять в пакет ми беремо свої 200 Томагавків, все шо залишиться після нашої перемоги обіцяємо швиденько передати Ізраілю.
показати весь коментар
30.10.2023 23:49 Відповісти
Мова йде про 2,7% федерального бюджету США, або про 1,4% зведеного бюджету (включно з бюджетами штатів). З яких більше половини залишаться в Америці через внутрішні тендери, податки і т.д.
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30.10.2023 23:49 Відповісти
Так більше половини і повинно залишитись, бо замість тієї половини поїде зброя.
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30.10.2023 23:51 Відповісти
Не вся, там на поновлення запасів 18 млдрд. Розвідці, на розвиток ОПК США - 14 млрд.
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31.10.2023 00:00 Відповісти
отож бо й воно

жлоби вони, ці республіканці, - за півтора відсотка таку драму театральну зображають ...
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30.10.2023 23:59 Відповісти
Іще не вивітрився остаточно із республіканських партійних коридорів рейганівський, маккейнівський дух.
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31.10.2023 01:33 Відповісти
Не треба так казати,
По перше--Те що ви кажете, просто безглуздо виглядає,
По друге -- Ви, далеко, не "половина Америки",щоб про таке стверджувати.
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31.10.2023 02:13 Відповісти
Ну чого цього класного дядьку не обрали спікером?
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31.10.2023 06:18 Відповісти
лідер схоже не зовсім є лідером, спікером республіканці обрали Джжонсона.
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31.10.2023 06:30 Відповісти
 
 