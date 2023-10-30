Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл наполягає на наданні Україні та Ізраїлю допомоги одним пакетом

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл наполягає на тому, що допомогу для України та Ізраїлю треба внести до одного пакету, як це пропонував Білий дім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки для тиранів, які тероризували народ України й Ізраїлю. І просто зараз Сенат має шанс надати додаткову підтримку, яка допоможе нам зробити саме це", – заявив Макконнелл.

Він наголосив, що вороги за кордоном "уважно стежитимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться".

Тож, за словами Макконнелла, "тільки конкретна й надійна підтримка США зможе стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку".

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Нагадаємо, вчора новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.