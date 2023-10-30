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Новини Допомога Україні
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Є підстави розраховувати на результативне голосування у Конгресі США за допомогу Україні, - Кулеба

кулеба

У Палаті представників США є голоси за закон про надання додаткової допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Головне – це результат, є голоси за закон чи ні. І зараз ми маємо всі підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас, там є величезне політичне протистояння. І гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатиметься в своїх інтересах питанням цього законопроекту", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Міністр підкреслив, що найімовірніше найближчим часом зі США надходитимуть "заяви, які дратуватимуть та створюватимуть панічні настрої, але це політика".

"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як говорив Лобановський, "результат на табло", - зазначив Кулеба. За словами очільника МЗС, він бачить зараз "усі перспективи" для того, щоб результат голосування в Конгресі США був позитивним для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомогу для України та Ізраїлю розділять, - спікер Палати представників Джонсон

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Помните этого военкора CNN в Херсоне и как обиженный недонаполеон через своих шавок лишил его аккредитации. Теперь он рассказывает американцам про зверства ХАМАСа и про хороших израильтян, противостоящих злу. А мог это все до сих пор рассказывать про нас. Вот так вот мы сами себе гадим.

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30.10.2023 23:49 Відповісти
+11
После разгромной статьи в Тайм, я бы на месте Кулебы молча делал свою работу, а не трындел. Вам поставили ультиматум по наведению порядка в высших эшелонах нашей власти - молча выполняйте и результат будет.
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30.10.2023 23:43 Відповісти
+9
Тут би висадити великій десант з українських депутатів, військових (можливо після поранення), волонтерів, щоби зустрітись як з емігрантами з України, так і з представниками громадських організацій в Америці, щоби довести до них позицію України, і попросити в них допомоги у вигляді тиску на конгресменів щодо питання допомоги Україні.

Але натомість депутатам не дають можливості виїзду за кордон.

Ба більше - багатьох іноземних журналістів лишають акредитації від МОУ, а потім бідкаються, що інтерес іноземців до України згасає.

Звісно - коли ти плюєш на свої виборців, ти думаєш що так поводять себе депутати і в інших країнах, тому і ігноруєш такий потужний в демократичних країнах важіль тиску на владу!
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30.10.2023 23:37 Відповісти
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Тут би висадити великій десант з українських депутатів, військових (можливо після поранення), волонтерів, щоби зустрітись як з емігрантами з України, так і з представниками громадських організацій в Америці, щоби довести до них позицію України, і попросити в них допомоги у вигляді тиску на конгресменів щодо питання допомоги Україні.

Але натомість депутатам не дають можливості виїзду за кордон.

Ба більше - багатьох іноземних журналістів лишають акредитації від МОУ, а потім бідкаються, що інтерес іноземців до України згасає.

Звісно - коли ти плюєш на свої виборців, ти думаєш що так поводять себе депутати і в інших країнах, тому і ігноруєш такий потужний в демократичних країнах важіль тиску на владу!
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30.10.2023 23:37 Відповісти
Помните этого военкора CNN в Херсоне и как обиженный недонаполеон через своих шавок лишил его аккредитации. Теперь он рассказывает американцам про зверства ХАМАСа и про хороших израильтян, противостоящих злу. А мог это все до сих пор рассказывать про нас. Вот так вот мы сами себе гадим.

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30.10.2023 23:49 Відповісти
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31.10.2023 00:04 Відповісти
Його б все одно викликали би в Ізраїль
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31.10.2023 00:06 Відповісти
Это гадание на кофейной гуще. Факт в том, что в ноябре 2022 за репортаж с жителями только что освобожденного Херсона, где он показал реальное, с живыми эмоциями, а не постановочное видео, его лишили аккредитации. Одно это видео сделало больше пользы, чем тысячи слов наших политиков.
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31.10.2023 00:12 Відповісти
Давайте згадаємо, чому закрили. Одні швендяли по курортам, інші влаштовували рандеву з сім'ями. Піднявся гвалт - закрили. Тепер гвалт - відкрийте. Потім буде відкрийте, але "правильним", допоки не попадуться і вони.
Зрозумійте, нема простих рішень складних проблем. Цим спекулюють лише популісти.
Хочете переконати їх виборців? Реєструєтесь на The Washington Post, WSJ, NYT etc. і переконуйте. Поки ви строчите тут, там вже два роки масово строчить кацапня та розповідає про корумповану нацистську Україну людям, які до цього навіть не знали де та Україна на карті. І це працює. Гляньте екзитполи. Там купа лінивого народу, який не буде розбиратись.
Згадайте перемогу Трампа і розслідування США про вплив кацапських ботів на вибори.
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30.10.2023 23:57 Відповісти
Дурню зелену не пиши, бо тут не дурні зібрались, і розуміють що до чого в нашій країні. Не на мітингу серед зешобли!

Бо закривали виїзд навіть депутатам Європарламенту, які виїзджали на чегову сесію! Відтак руснява делегація там була, і масово втирала депутатам про "націстів в Україні", а от наших, щоби гідно відповісти їм, там не було!
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31.10.2023 00:24 Відповісти
Да, это правда. У американцев нет никакой эмоциональной привязанности к украинцам. Потому что нет историй и репортажей о жизни людей, военных тут.
Есть только на100писдевшая небритая харя, которая монополизировала Украину, связав её с собой в медиа. А значит где эта харя провалится, сказанёт чего-то вроде "мы воруем только наши деньги, а не партнёров" - весь негатив идёт в сторону Украины в его лице. Почитайте комментарии на англоязычном ютубе с его участием, стянет всё понятно.
Американцы когда слышат, что их налоги пойдут Украине, видят только хрипатого поца. А не беженцев, солдатам которым нечем воевать или людей, которые страдают от воздушных ударов.

С такой политикой сползание поддержки Украины по опросам неизбежно, и рано или поздно скатится до мизера.
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31.10.2023 00:18 Відповісти
Ога.
https://www.newsweek.com/zelensky-more-liked-us-biden-trump-poll-1838034 Newsweek: Zelensky More Liked in the U.S. Than Biden or Trump: Poll, - Oct 25, 2023
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31.10.2023 00:53 Відповісти
Ну пусть в президенты США баллотируется, раз такой популярный. Заодно проблемы Украины порешает.😂
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31.10.2023 01:11 Відповісти
Назви мені будь-яке англомовне відоме/друковане видання і я тобі знайду по три статті, де йдеться про наших військових, цивільних під обстрілами та емігрантів. Навіщо ти накидуєш це лайно?
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31.10.2023 01:14 Відповісти
Кто читает эти видання? Это не для массовой аудитории. Американцы смотрят национальные американские каналы.
Что там им показывают об Украине?
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31.10.2023 01:22 Відповісти
Fox і трампонів з тезами російської пропаганди. Там читають більше, ніж тут.
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31.10.2023 01:24 Відповісти
После разгромной статьи в Тайм, я бы на месте Кулебы молча делал свою работу, а не трындел. Вам поставили ультиматум по наведению порядка в высших эшелонах нашей власти - молча выполняйте и результат будет.
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30.10.2023 23:43 Відповісти
Він не може робити "свою роботу", бо не є самостійною та незалежною особою. Все, що він може зробити - озвучити тези ОПи (читай - дєрьмака), як і найвеличніше лайно (але там тільки по папірцю чи суфлеру)...
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30.10.2023 23:50 Відповісти
Он не может не болтать. Как и все шапито-95, он занят тем что рассказывает обществу, как все будет хорошо. В будущем. А пока вся команда шапито-95, занята тем, как съездить за госсчет на абсолютно бесполезную болтовню называемую "формула мира" в курортный регион Мальту. Война? Да какая разница, пока мы у власти, надо ни в чем себе не отказывать.
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30.10.2023 23:52 Відповісти
Ось ще пару "разгромних статєй" цього ж автора.
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31.10.2023 01:18 Відповісти
10 лет? А чего так мало? И чего только про постмайдан? Ну вы и особо одаренный, продолжайте в том-же духе и не останавливайтесь
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31.10.2023 11:04 Відповісти
На свіже, якщо осилиш. В нього за десять років нічого не змінилось.
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/ TIME: Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members, - JANUARY 7, 2021
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31.10.2023 12:50 Відповісти
На ще рецензію на статтю від наших, якщо особо одарьонний не володіє англійською. Бачу, ти навіть українську не змогло осилити.
https://hromadske.ua/posts/azov-oburivsya-cherez-material-time-v-yakomu-ruh-nazvali-led-ne-golovnimi-neonacistami-svitu-pro-sho-stattya Hromadske: «Азов» обурився через матеріал TIME, в якому рух назвали ледь не головними неонацистами світу. Про що стаття?, - 11 Січня 2021
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31.10.2023 13:09 Відповісти
Как прикольно наблюдать тупые попытки зеленого имбецила отсосать зеленый леденец Не останавливайся, одноразовое, а то Подоляк тебе пайку не даст
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31.10.2023 15:02 Відповісти
Ти ж хотіло свіже? Тобі дали свіже. Результат - примітивна свинособака знову забилась під лавку і не змогла видати хоч щось, окрім рятівної молитви про подоляка і отсосать. Аж нецікаво.
Міша, у тєбя скучноє ліцо!
Ану, лахта, ризикнеш тут репостнути статєйку цього автора про "нацистів" Азову?
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31.10.2023 17:12 Відповісти
Тебя, убого подоляковского дебила, давно здесь не посылали в сексуальное путешествие? Исправлю этот недочет, одноразовое
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31.10.2023 18:21 Відповісти
Ти тільки спершу з пляшки злізь, бо дуже комічно виглядає.
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31.10.2023 19:25 Відповісти
Твои сексуальные фантазии, ***** зеленый, здесь никому не интересны Соси свое зеленое молча
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31.10.2023 20:05 Відповісти
І на чому ґрунтуються такі твердження? Послицю з Болгарії направили на допомогу Маркаровій? Чи може швейцарська послиця (бєнядіктова) приїхала до США і пішла на співпрацб з ФБР?
Ой! А може (найфантастичніше) найвеличніший янєлох Галактики дійсно посадить дєрьмаківсько-татарівську шоблу?
Кулєба! Про те, що ти ганчірка під ногами дєрьмака знають і розуміють усі (хіба що крім тебе) і твої заяви сприймаються навіть гірше, ніж заяви прес-алкаше московії - машки... Але, якшо вони розраховані на електорат дєрьмаків, то може й "пракатіт"
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30.10.2023 23:47 Відповісти
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30.10.2023 23:49 Відповісти
Пахан з кулєбякою
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30.10.2023 23:51 Відповісти
Управітель бандюга кавказця з родством у Кремлі , роками ПРи владі Бандюковича, управитель кіосками у Києві - став ПАХАНОМ !!!
Слава виборцям України?
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30.10.2023 23:53 Відповісти
І все. Так і сказали Україні нічого більше не виділимо?
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30.10.2023 23:55 Відповісти
Є підстави...
А не було би зелемарафону - ніхто й не знав би що є підстави.
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30.10.2023 23:47 Відповісти
ДОЖИЛИ!!!:
Від "безуперечної двопалатної підтримки".
До "є підстави розраховувати на результативне голосування".
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30.10.2023 23:57 Відповісти
Не все залежить тільки від України.

Навіть святого безгрішного Христа розіп'яли.

Тому дадуть допомогу, але потрібно поступово розвивати свої можливості.
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31.10.2023 00:00 Відповісти
Справа не в якійсь корупції. Не було б її причепилися би ще до чогось.
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31.10.2023 00:01 Відповісти
Аааа, ну нехай продовжують обкрадати армію і народ під час війни?
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31.10.2023 02:26 Відповісти
От, слимак! Звичайно ж проголосують. От тільки не в такому обсязі, як Байден запланував. Спираються на причину корупції у Зельоних. І не бажання з нею боротись.
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31.10.2023 00:06 Відповісти
ну этот раз есть, а следующий? довели до дна страну
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31.10.2023 06:37 Відповісти
 
 