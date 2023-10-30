Є підстави розраховувати на результативне голосування у Конгресі США за допомогу Україні, - Кулеба

У Палаті представників США є голоси за закон про надання додаткової допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Головне – це результат, є голоси за закон чи ні. І зараз ми маємо всі підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас, там є величезне політичне протистояння. І гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатиметься в своїх інтересах питанням цього законопроекту", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Міністр підкреслив, що найімовірніше найближчим часом зі США надходитимуть "заяви, які дратуватимуть та створюватимуть панічні настрої, але це політика".

"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як говорив Лобановський, "результат на табло", - зазначив Кулеба. За словами очільника МЗС, він бачить зараз "усі перспективи" для того, щоб результат голосування в Конгресі США був позитивним для України.

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