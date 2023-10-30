Є підстави розраховувати на результативне голосування у Конгресі США за допомогу Україні, - Кулеба
У Палаті представників США є голоси за закон про надання додаткової допомоги Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Головне – це результат, є голоси за закон чи ні. І зараз ми маємо всі підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас, там є величезне політичне протистояння. І гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатиметься в своїх інтересах питанням цього законопроекту", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.
Міністр підкреслив, що найімовірніше найближчим часом зі США надходитимуть "заяви, які дратуватимуть та створюватимуть панічні настрої, але це політика".
"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як говорив Лобановський, "результат на табло", - зазначив Кулеба. За словами очільника МЗС, він бачить зараз "усі перспективи" для того, щоб результат голосування в Конгресі США був позитивним для України.
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Але натомість депутатам не дають можливості виїзду за кордон.
Ба більше - багатьох іноземних журналістів лишають акредитації від МОУ, а потім бідкаються, що інтерес іноземців до України згасає.
Звісно - коли ти плюєш на свої виборців, ти думаєш що так поводять себе депутати і в інших країнах, тому і ігноруєш такий потужний в демократичних країнах важіль тиску на владу!
Зрозумійте, нема простих рішень складних проблем. Цим спекулюють лише популісти.
Хочете переконати їх виборців? Реєструєтесь на The Washington Post, WSJ, NYT etc. і переконуйте. Поки ви строчите тут, там вже два роки масово строчить кацапня та розповідає про корумповану нацистську Україну людям, які до цього навіть не знали де та Україна на карті. І це працює. Гляньте екзитполи. Там купа лінивого народу, який не буде розбиратись.
Згадайте перемогу Трампа і розслідування США про вплив кацапських ботів на вибори.
Бо закривали виїзд навіть депутатам Європарламенту, які виїзджали на чегову сесію! Відтак руснява делегація там була, і масово втирала депутатам про "націстів в Україні", а от наших, щоби гідно відповісти їм, там не було!
Есть только на100писдевшая небритая харя, которая монополизировала Украину, связав её с собой в медиа. А значит где эта харя провалится, сказанёт чего-то вроде "мы воруем только наши деньги, а не партнёров" - весь негатив идёт в сторону Украины в его лице. Почитайте комментарии на англоязычном ютубе с его участием, стянет всё понятно.
Американцы когда слышат, что их налоги пойдут Украине, видят только хрипатого поца. А не беженцев, солдатам которым нечем воевать или людей, которые страдают от воздушных ударов.
С такой политикой сползание поддержки Украины по опросам неизбежно, и рано или поздно скатится до мизера.
https://www.newsweek.com/zelensky-more-liked-us-biden-trump-poll-1838034 Newsweek: Zelensky More Liked in the U.S. Than Biden or Trump: Poll, - Oct 25, 2023
Что там им показывают об Украине?
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/ TIME: Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members, - JANUARY 7, 2021
https://hromadske.ua/posts/azov-oburivsya-cherez-material-time-v-yakomu-ruh-nazvali-led-ne-golovnimi-neonacistami-svitu-pro-sho-stattya Hromadske: «Азов» обурився через матеріал TIME, в якому рух назвали ледь не головними неонацистами світу. Про що стаття?, - 11 Січня 2021
Міша, у тєбя скучноє ліцо!
Ану, лахта, ризикнеш тут репостнути статєйку цього автора про "нацистів" Азову?
Ой! А може (найфантастичніше) найвеличніший янєлох Галактики дійсно посадить дєрьмаківсько-татарівську шоблу?
Кулєба! Про те, що ти ганчірка під ногами дєрьмака знають і розуміють усі (хіба що крім тебе) і твої заяви сприймаються навіть гірше, ніж заяви прес-алкаше московії - машки... Але, якшо вони розраховані на електорат дєрьмаків, то може й "пракатіт"
Слава виборцям України?
А не було би зелемарафону - ніхто й не знав би що є підстави.
Від "безуперечної двопалатної підтримки".
До "є підстави розраховувати на результативне голосування".
Навіть святого безгрішного Христа розіп'яли.
Тому дадуть допомогу, але потрібно поступово розвивати свої можливості.