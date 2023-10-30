Після погрому у Дагестані Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ
Міністерства закордонних справ Ізраїлю закликало ізраїльтян терміново залишити Північний Кавказ (РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після подій минулої ночі, а також на тлі війни "Залізних мечів" і побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських/єврейських об'єктів.
Йдеться про такі регіони РФ, як республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.
Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування цих районів, а тих, хто там знаходиться - залишити їх якомога швидше.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
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За даними Антидифамаційної ліги, кількість антисемітських інцидентів у США зросла майже на 400% за кілька днів після нападів ХАМАСу 7 жовтня. Поліція Корнельського університету (США) розслідує серію антисемітських погроз, висловлених на адресу єврейської громади школи в онлайн-публікаціях на вихідних, оголосив її президент. Поліція штату Нью-Йорк посилить охорону в кампусі Корнелла після погроз.
У Корнельському університеті налічується близько 3500 єврейських студентів, що становить 22% від загальної кількості студентів.
Влада відреагувала на 104 West, де знаходиться кошерна та мультикультурна їдальня кампусу, і залишиться там, «щоб забезпечити безпеку наших учнів і членів громади», написав президент школи в неділю.
Єврейська організація Гіллеля Корнелла попередила студентів і співробітників, щоб вони уникали будівлі в неділю ввечері «з міркувань обережності».
жаль женька пирожин недожил
он пагроми евреев на росии то остановил
ну как остановил - направил в нужное русло
посадил горцев в самолеты и... вперед на смольный зимний кремль
махачкала-москва
махачкала-питер
А город навсегда переименовали в
- «МАХАЧ КАЛА» .🤣
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а Саня - унизительно уменьшительное
потому ругательное
Чи просто в решті регіонів мосвовії ще не почалися "бунти"?
Цікаво: чому в ісламській Ічкерії (Чечні московитською) не було ніяких погромів? А в так званій "Єврейській автономні республіці" зі столицею Бірабіджан? А в Москві, де на мусульманскі свята перекривають вулиці для "правовірних", але правлять "абрамовичі" - теж все спокійно?
Так, по краплинах, і вималбовується головний замовник...
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
а мабуть повірили що х@йло пообіцяв прийняти
а сам і організував напади
Шалом доггогие ггасияне
Якщо швидко не ******** кацапію, то невідомо, як буде виглядати світ у 2030-му році.
- Сыро, мерзко, дождь. Гольфстрим идет, сэр.
- Я так и думал, от евреев ничего хорошего не дождесся".
А так - анекдот хороший Вкину в "кондуїт"
- Погода паршивая!
- Это из-за Гольфстрима.
- Он еврей?
- Нет. Течение.
- Масонское?
- Океаническое.
- Из Израиля?
- Нет. Из Америки.
- Так я и знал. У них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут гнить должны.
- Да нет. Там сейчас ночь.
- А ты откуда все знаешь? ЕВРЕЙ??!
- Дагестанці жидів шукали у літаку! Їм сказали, що в ньому летять Лонжерон, Стрінгер, Кронштейн і Швеллер!
Это просто животный инстинкт, как у собак.