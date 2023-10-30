Після погрому у Дагестані Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ

Міністерства закордонних справ Ізраїлю закликало ізраїльтян терміново залишити Північний Кавказ (РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після подій минулої ночі, а також на тлі війни "Залізних мечів" і побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських/єврейських об'єктів.

Йдеться про такі регіони РФ, як республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.

Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування цих районів, а тих, хто там знаходиться - залишити їх якомога швидше.

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Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.