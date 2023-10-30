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Після погрому у Дагестані Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ

дагестан

Міністерства закордонних справ Ізраїлю закликало ізраїльтян терміново залишити Північний Кавказ (РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після подій минулої ночі, а також на тлі війни "Залізних мечів" і побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських/єврейських об'єктів.

Йдеться про такі регіони РФ, як республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.

Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування цих районів, а тих, хто там знаходиться - залишити їх якомога швидше.

Дивіться також: Путін про погроми у Дагестані: "Події в Махачкалі інспіровані через соцмережі, серед іншого з території України". ВIДЕО

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Автор: 

Дагестан (78) Ізраїль (1658) Північний Кавказ (4)


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Топ коментарі
+17
Вчерашние события в Махачкале стали поводом для «смешных» картинок и горьких шуток.
А город навсегда переименовали в
- «МАХАЧ КАЛА» .🤣

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31.10.2023 00:08 Відповісти
+10
А що "Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край" вже теж мусульманські?
Чи просто в решті регіонів мосвовії ще не почалися "бунти"?

Цікаво: чому в ісламській Ічкерії (Чечні московитською) не було ніяких погромів? А в так званій "Єврейській автономні республіці" зі столицею Бірабіджан? А в Москві, де на мусульманскі свята перекривають вулиці для "правовірних", але правлять "абрамовичі" - теж все спокійно?
Так, по краплинах, і вималбовується головний замовник...
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31.10.2023 00:12 Відповісти
+8
там не было евреев-там были жители дагестана которые привезли своих детей с лечения.Евреи лечили детей ублюдков штурмовавших аэропорт от рака.
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31.10.2023 00:47 Відповісти
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Ну що ж, так зрозуміліше, на кого какать, а з ким дружити.
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30.10.2023 23:59 Відповісти
CNN

За даними Антидифамаційної ліги, кількість антисемітських інцидентів у США зросла майже на 400% за кілька днів після нападів ХАМАСу 7 жовтня. Поліція Корнельського університету (США) розслідує серію антисемітських погроз, висловлених на адресу єврейської громади школи в онлайн-публікаціях на вихідних, оголосив її президент. Поліція штату Нью-Йорк посилить охорону в кампусі Корнелла після погроз.

У Корнельському університеті налічується близько 3500 єврейських студентів, що становить 22% від загальної кількості студентів.

Влада відреагувала на 104 West, де знаходиться кошерна та мультикультурна їдальня кампусу, і залишиться там, «щоб забезпечити безпеку наших учнів і членів громади», написав президент школи в неділю.

Єврейська організація Гіллеля Корнелла попередила студентів і співробітників, щоб вони уникали будівлі в неділю ввечері «з міркувань обережності».
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31.10.2023 00:06 Відповісти
400% - виглядає страшно, а насправді - був десь 1 випадок, стало -5. Ну, є антисемітизм, навіть в Ізраїлі .
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31.10.2023 09:16 Відповісти
... пагромы евреев то на расии
жаль женька пирожин недожил
он пагроми евреев на росии то остановил
ну как остановил - направил в нужное русло
посадил горцев в самолеты и... вперед на смольный зимний кремль
махачкала-москва
махачкала-питер
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31.10.2023 10:43 Відповісти
Вчерашние события в Махачкале стали поводом для «смешных» картинок и горьких шуток.
А город навсегда переименовали в
- «МАХАЧ КАЛА» .🤣

https://t.me/nevzorovtv @nevzorovtv
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31.10.2023 00:08 Відповісти
І що тут нового? Вона (по суті) так і називається! Бо "Махач-кала" "Фортеця Махача" "Махач" - спрощена форма імені "Магомед" (Як у нас "Олександр" - "Сашко")
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31.10.2023 04:53 Відповісти
"Махач" аналогия не "Сашко"
а Саня - унизительно уменьшительное
потому ругательное
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31.10.2023 10:54 Відповісти
Якби написав не ти - я-б подумав що написала просто "людина недалека" Але ти - уже знайомий "срачеразганятель" Тому !!!
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31.10.2023 12:47 Відповісти
Краще Кал-моча.
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31.10.2023 06:12 Відповісти
А що "Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край" вже теж мусульманські?
Чи просто в решті регіонів мосвовії ще не почалися "бунти"?

Цікаво: чому в ісламській Ічкерії (Чечні московитською) не було ніяких погромів? А в так званій "Єврейській автономні республіці" зі столицею Бірабіджан? А в Москві, де на мусульманскі свята перекривають вулиці для "правовірних", але правлять "абрамовичі" - теж все спокійно?
Так, по краплинах, і вималбовується головний замовник...
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31.10.2023 00:12 Відповісти
Краснодарський і Ставропольський край - там кізяки рулять, а це ще ті упороті фанатики імперіалізму
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31.10.2023 00:53 Відповісти
Та які "кізяки"? Вони там лише "для декорації" Ходять з *******, з автомобільних ресор викуваними, та медальками, купленими на блошиному ринку, трясуть А реальна влада (економіка) в руках "армянорусов" (Сімоньян з Кеосаяном - з їх числа)
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31.10.2023 04:57 Відповісти
Керований хаос.
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31.10.2023 09:02 Відповісти
.. Воскреслі мреці , в реалі ... https://t.me/nevzorovtv/11783
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31.10.2023 00:14 Відповісти
Судячи з музики там якесь свято
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31.10.2023 00:55 Відповісти
Євреї на "Побєдє" літали? Це ж внутрішній рашистський лоукост, 10х гірше за райанейр з візейром) і щє щось хотіли..
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31.10.2023 00:26 Відповісти
там не было евреев-там были жители дагестана которые привезли своих детей с лечения.Евреи лечили детей ублюдков штурмовавших аэропорт от рака.
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31.10.2023 00:47 Відповісти
а чому не покинути весь кацапстан ? чи буря буде тільки на Кавказі ?
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31.10.2023 00:32 Відповісти
В москве им не хило живется.
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31.10.2023 09:07 Відповісти
200 ковдр вам навздогін та велика стурбованість, як же также..
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31.10.2023 00:40 Відповісти
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве за данью - 90% дотации России в чеченский бюджет.
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
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31.10.2023 00:53 Відповісти
здавалося євреї розумні,
а мабуть повірили що х@йло пообіцяв прийняти
а сам і організував напади
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31.10.2023 00:54 Відповісти
Чекаємо коли на новий рік після ***** почнуть кидати телевізори з вікон бо:
Шалом доггогие ггасияне


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31.10.2023 01:05 Відповісти
Вы помните советскую песню пионеров "Солнечный круг"? Ну там есть слова: "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама...." . Оказывается это еврейская народная песня. Исполняется на эврите, даже есть запись на видео (т/v) за 1953г.
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31.10.2023 09:17 Відповісти
Пруф можна?
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31.10.2023 09:49 Відповісти
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31.10.2023 01:36 Відповісти
в Дербенте можно хорошо от погромов спрятаться.
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31.10.2023 01:40 Відповісти
На онлайн-картах Китая теперь нема Ізраіля. Ізраіль пропав з цифрових мап, включаючи ресурси Baidu та Alibaba.
Якщо швидко не ******** кацапію, то невідомо, як буде виглядати світ у 2030-му році.
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31.10.2023 04:22 Відповісти
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31.10.2023 04:36 Відповісти
"Гаспада! Гаспада! Прашу успакоиться! Тут нет евреев! - "Грасмейстер" - не фамилия, а пачётнае звание!"
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31.10.2023 05:04 Відповісти
А "Дизайнер"?
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31.10.2023 09:21 Відповісти
" -Беримор, как там погода за окном?
- Сыро, мерзко, дождь. Гольфстрим идет, сэр.
- Я так и думал, от евреев ничего хорошего не дождесся".
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31.10.2023 09:22 Відповісти
Слово "идёт" в анекдоті - ЛИШНЄ Бо "Гольфстрім" - явище постійне Він не може спиниться (якщо подібне станеться - Європі "піздец" настане) Гольфстрім просто формує таку сиру дощову погоду в Британії
А так - анекдот хороший Вкину в "кондуїт"
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31.10.2023 09:27 Відповісти
ще один до колекції. Цей більш актуальний, бо діалог не у Британії, а у кацапії:

- Погода паршивая!
- Это из-за Гольфстрима.
- Он еврей?
- Нет. Течение.
- Масонское?
- Океаническое.
- Из Израиля?
- Нет. Из Америки.
- Так я и знал. У них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут гнить должны.
- Да нет. Там сейчас ночь.
- А ты откуда все знаешь? ЕВРЕЙ??!
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31.10.2023 10:01 Відповісти
Клас! Точно "потягну"!
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31.10.2023 10:06 Відповісти
дагестанцям сказали що у літаку є Кронштейн, Лонжерон і Швеллер.
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31.10.2023 09:56 Відповісти
- Куме! Чи Ви чули - що там у аеропорту Махачкали сталося?
- Дагестанці жидів шукали у літаку! Їм сказали, що в ньому летять Лонжерон, Стрінгер, Кронштейн і Швеллер!
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31.10.2023 10:23 Відповісти
Это те республики, на которых россияне говорят чурки.
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31.10.2023 06:05 Відповісти
Израїль на початку повномасштабного вторгнення не надавав військової допомоги Україні тому, що в росії мешкає п'ята по чисельності діаспора евреїв світу і вони можуть постраждати, а постраждали от самих росіян, хоча самі кавказці для росіян чурки.
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31.10.2023 06:11 Відповісти
Вы заметте шо эта "диаспора" находится в провластных структурах, не говоря уже про медиа и банковскую систему.
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31.10.2023 07:28 Відповісти
Є богообрані і є богоносці.
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31.10.2023 08:52 Відповісти
та не тільки з МАХАЧ КАЛИ пора давно робити ноги з усієї засрашки, і не тільки євреям, на жаль не всі досі це розуміють.
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31.10.2023 06:24 Відповісти
Как дурные собаки бегают за кошками, также и у антисемитов во всём всегда виноваты евреи.

Это просто животный инстинкт, как у собак.
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31.10.2023 07:03 Відповісти
Вже більше 300 тисяч орків відправились на концерт Кобзона.
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31.10.2023 07:46 Відповісти
В результате ракетной атаки на Миргородский район пострадавших и разрушений нет - ОВА
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31.10.2023 07:48 Відповісти
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31.10.2023 09:44 Відповісти
А в Дагестані (можно подумати) немає горських євреїв??
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31.10.2023 10:43 Відповісти
удивительно что еще находятся иностранные авиакомпании которые летают в террористическую рф.
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31.10.2023 10:54 Відповісти
Все свалили на украинцев,а на кого еще эти подлые капцапины свалят.Они Бучу свалили тоже на биндеровцев.
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31.10.2023 11:17 Відповісти
 
 