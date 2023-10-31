Республіканці у Конгресі США внесли законопроєкт, який передбачає допомогу лише для Ізраїлю
Республіканська більшість Палати представників внесла окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Ізраїлю на $14,3 млрд. Ця ініціатива республіканців не передбачає допомогу Україні та має інші джерела фінансування, ніж пропонувала адміністрація Байдена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Аби покрити цю іноземну допомогу, законодавство передбачає скорочення фінансування Податкової служби США на $14,3 млрд", - уточнюється в публікації The Hill.
Такий крок, вочевидь, відповідає інтересам консервативного крила Республіканської партії. Але суперечить ініціативі Білого дому, яку підтримують демократи в обох палатах, а також значна частина республіканців.
Проєкт, внесений до Палати представників, передбачає, в тому числі $4 млрд на ізраїльські системи ППО "Залізний купол" і "Праща Давида", а також $1,2 млрд на розробку системи ППО "Залізний промінь". Крім того, пакет включає $4,4 мільярда доларів для Пентагону на заміну запасів зброї та обладнання, переданих Ізраїлю, а також на відшкодування військовим за навчання. Ще $3,5 млрд адресуються Держдепартаменту США на іноземне військове фінансування, щоб допомогти озброїти Ізраїль. Решта коштів передбачена на інші послуги, пов’язані з реагуванням на конфлікт у регіоні.
Новий законопроєкт був оприлюднений спікером Палати представників Майком Джонсоном. Представлений пакет відхиляється від стратегії Білого дому, яка пов’язує допомогу Україні й Ізраїлю та іншим демократіям, які протистоять імперіалізму й тероризму. Це також ускладнює перспективи ухвалення такого документа.
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По Україні після корупційних скандалів, немає такої підтримки.... тому будуть дискусувати щодо умов...
Я просто не розумію одного чого США постійно не контролює виділенні гроші, а потім коли уже скандали з безчинством корупціонерів доходять до електорату... просто змиває все і типу нічого не було... чого одразу все не ставити на контроль.... розікрали попередні гроші наступні не даємо і все... корупціонери здуються і почнуть роботу...
Той же Афганістан там реально не було реальних виборів, повністю американські ставленики при владі... 11 років процвітала корупція, розікрали міліарди долларів і почали щось вимагати тільки коли вже Таліби захоплювали регіон за регіоном..... А до того всім було пох... що там творилось....
Насправді - свої гроші США пречудово контролюють , і знають куди в Україні йде кожен цент з їхньої допомоги .
США в своїй історії фінансували безліч корупційних режимів , і ніколи не морочили цим собі голову ,, а тут раптом - корупція почала їм муляти око . Дивина .!
Скоріш за все - все те ,як і інше , купувалось за гроші українських платників податків , бо потягти щось з американської допомоги влада навряд чи наважилася б . Бо зразу б отримала - по писку .
у нас співробітник антикорупційного органу робить весілля на рівні західного міліонера..... якщо реально взяти то медійно ні один корупційний режим, фінансований амерами не світився в пресі скандалами як ми... а пропажа 10 тис аптечок??... всі крали але тихо...
також додають проблем те що розкручений у них контрнаступ зупинився, більше того уже орки наступають...
Тому всі потрохи відхрещуються від нас перед виборами....
В мене є знайомі , які живуть в США вже давно , то вони кажуть що в їхніх змі новин про Україну майже немає . На початку війни ще були , а зараз дуже рідко . Вони телефонують і цікавляться в мене - що тут мовляв - діється , про хід війни та інше .
У вас просто коло знайомих таке що в телевізорі сидять...
а деми розказують те що інфляція через війну а не через те що вони надрукували 7 трлн долларів і влили їх в світову економіку
Тут і пересічному не начхати
А якби в Україні не було корупції , то хіба трампісти перестали б волати що - грошей на кордон з Мексикою немає через те що вони пішли Україні ? Не перестали б . Все було б точно - те саме , тільки б знайшли якусь іншу причину щоб нам не допомагати .
Ще раз кажу - ставити палки в колеса демократам , це партійна політика трампона і його холопів ,, і рівень корупції в Україні для них немає значення .
А тепер деми говорять що інфляція через війну в Україні хоча це не так .... це через різкий ріст доларової маси...
Народ і армія це тільки підтримають.
тому не думаю що вони захочуть її завершити, от потягнути то скоріше всього так... тому і дають зброю так дозовано щоб ми раші не нанесли великих втрат і вона не пішла на переговори...
Брехло 1-го рангу.
"Американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», - отвечал им Зеленский.
«Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, - заметил президент Украины в разговоре с Time. - Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: "Я не могу смотреть это в десятый раз"».
В тексте отмечается, что визит Зеленского не изменил ситуацию с падающим уровнем поддержки Украины в США. Опрос Reuters https://www.reuters.com/world/us/us-public-support-declines-arming-ukraine-reutersipsos-2023-10-05/#:~:text=The%20two%2Dday%20poll%2C%20which,disagreed%20and%20the%20rest%2*******. показал , что увеличение поставок Украине поддерживает 41% американцев - в июне их было 65%.
ОДНОЧАСНО "«Люди воруют так, будто завтра не наступит»
Отдельно в тексте указано, что западные партнеры недовольны ситуацией с коррупцией в Украине. Чтобы ответить на это, Зеленский предпринял несколько решительных шагов. Например, в начале сентября 2023 года именно на фоне коррупционных скандалов был https://meduza.io/feature/2023/09/08/ostanovit-rossiyu-takoy-dolzhna-byt-tsel-tsivilizovannogo-mira уволен министр обороны Алексей Резников.
https://meduza.io/feature/2023/10/30/zelenskiy-dumaet-chto-mir-ustal-ot-voyny-a-zapad-ego-predal-pri-etom-v-kieve-uzhe-daleko-ne-vse-veryat-v-pobedu
https://meduza.io/feature/2023/10/30/zelenskiy-dumaet-chto-mir-ustal-ot-voyny-a-zapad-ego-predal-pri-etom-v-kieve-uzhe-daleko-ne-vse-veryat-v-pobedu
1. Новый спикер М. Джонсон дал пространное интервью, в котором обозначил те ориентиры, которыми он (и республиканское большинство) будут руководствоваться.
2. Эти ориентиры изложены в программном документе (https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf ). Это ссылка. Документ составлен Гарсия (это другой республиканец) и назван его именем. Берите читайте.
Смысл этого документа (в котором адм. Байдена поставлены 12 вопросов), в части Украины, следующий:
1. Поставки военной помощи следует отделить от поставок вообще (т.к. это "ВООБЩЕ" хрен знает куда утекает).
2. Поставки военной помощи должны идти не по "капле", что затягивает агонию Украины и никак не ведет к победе, а должны быть спланированы в пространстве и времени, увеличены, не быть в зависимости от чьих-либо хотелок. Военные поставки должны вести к победе Украины в войне.
3. Поставки военной помощи должны сочетаться с введением эмбарго на нефть, зерно и редкозёмы; ужесточением санкций и наказанием тех, кто эти санкции попытается обойти (это касается не только США, но и всех членов НАТО - а кто не с нами, тому дадим по сусалам) ).
4. Адм. Байдена должна обосновать: почему то, что они просят дать, является необходимым для победы (ну, см. п.2).
5. Поставки военной помощи не должны ослабить Тайвань, Ю.Корею и Израиль.
6. Зеленский, как самостоятельно, так и совместно с Байденом, должны отчитываться перед Конгрессом о том, куда они девают военную и сопутствующую помощь.
Ну, это по быстрому просмотрел документ (я в языках не особо силен). Кто может подробнее - буду рад услышать.
Где здесь только Израилю?
На счет Израиля сказано, что помощь И., У., Ю.К. и Т. должна идти по разным статьям.
https://youtu.be/WwSUl1Xq2Gg?si=FDF6MKnow1g1NK3r
Іларіонова треба слухати обережно, але деколи розповідає цікаві факти.