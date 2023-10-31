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Новини Допомога Україні
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Республіканці у Конгресі США внесли законопроєкт, який передбачає допомогу лише для Ізраїлю

сша,конгрес,палата,представників

Республіканська більшість Палати представників внесла окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Ізраїлю на $14,3 млрд. Ця ініціатива республіканців не передбачає допомогу Україні та має інші джерела фінансування, ніж пропонувала адміністрація Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аби покрити цю іноземну допомогу, законодавство передбачає скорочення фінансування Податкової служби США на $14,3 млрд", - уточнюється в публікації The Hill.

Такий крок, вочевидь, відповідає інтересам консервативного крила Республіканської партії. Але суперечить ініціативі Білого дому, яку підтримують демократи в обох палатах, а також значна частина республіканців.

Проєкт, внесений до Палати представників, передбачає, в тому числі $4 млрд на ізраїльські системи ППО "Залізний купол" і "Праща Давида", а також $1,2 млрд на розробку системи ППО "Залізний промінь". Крім того, пакет включає $4,4 мільярда доларів для Пентагону на заміну запасів зброї та обладнання, переданих Ізраїлю, а також на відшкодування військовим за навчання. Ще $3,5 млрд адресуються Держдепартаменту США на іноземне військове фінансування, щоб допомогти озброїти Ізраїль. Решта коштів передбачена на інші послуги, пов’язані з реагуванням на конфлікт у регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави розраховувати на результативне голосування у Конгресі США за допомогу Україні, - Кулеба

Новий законопроєкт був оприлюднений спікером Палати представників Майком Джонсоном. Представлений пакет відхиляється від стратегії Білого дому, яка пов’язує допомогу Україні й Ізраїлю та іншим демократіям, які протистоять імперіалізму й тероризму. Це також ускладнює перспективи ухвалення такого документа.

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23355)


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Топ коментарі
+25
Ти напевно повний дебіл, якщо таку
х-ню пишеш?))) Ну серед шашличних ******* других і немає.
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31.10.2023 02:51 Відповісти
+19
Питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзниками, - Timе

Джерело:
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31.10.2023 02:18 Відповісти
+18
Перефразовуючи відомий анекдот:

То тепер зелені будуть менше красти?

Ні, армія і економіка буде менше фінансуватися.
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31.10.2023 03:08 Відповісти
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Ізраїльске лоббі швидко просуне допомогу, питань по голосуванню не буде тому і розділили....

По Україні після корупційних скандалів, немає такої підтримки.... тому будуть дискусувати щодо умов...

Я просто не розумію одного чого США постійно не контролює виділенні гроші, а потім коли уже скандали з безчинством корупціонерів доходять до електорату... просто змиває все і типу нічого не було... чого одразу все не ставити на контроль.... розікрали попередні гроші наступні не даємо і все... корупціонери здуються і почнуть роботу...

Той же Афганістан там реально не було реальних виборів, повністю американські ставленики при владі... 11 років процвітала корупція, розікрали міліарди долларів і почали щось вимагати тільки коли вже Таліби захоплювали регіон за регіоном..... А до того всім було пох... що там творилось....
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31.10.2023 07:40 Відповісти
В Афганистане американские солдаты охраняли маковые поля и коммандиров-педофилов. Но об этом не принято вспоминать, а то неудобные вопросы пойдут.
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31.10.2023 07:42 Відповісти
Тому що корупція це лише таке собі - пугало . А насправді вся справа в політичній боротьбі між демократами і республіканцями . Фінансування України - один з пріоритетів для демократів і Байдена , а республіканці і отой рудий у..бок вважають за свій обов'язок - " ставити їм палиці в колеса " .
Насправді - свої гроші США пречудово контролюють , і знають куди в Україні йде кожен цент з їхньої допомоги .
США в своїй історії фінансували безліч корупційних режимів , і ніколи не морочили цим собі голову ,, а тут раптом - корупція почала їм муляти око . Дивина .!
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31.10.2023 08:22 Відповісти
"Насправді - свої гроші США пречудово контролюють , і знають куди в Україні йде кожен цент з їхньої допомоги " )))))))) Тобто,яйця по 17 купувались під контролем США?))))
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31.10.2023 08:29 Відповісти
Ні . Просто яйця купувались не за американські гроші .
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31.10.2023 08:45 Відповісти
)))Фляги ,мабуть,теж ні?))
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31.10.2023 08:49 Відповісти
Мабуть - і фляги .
Скоріш за все - все те ,як і інше , купувалось за гроші українських платників податків , бо потягти щось з американської допомоги влада навряд чи наважилася б . Бо зразу б отримала - по писку .
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31.10.2023 08:56 Відповісти
👍👍👍👍
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31.10.2023 08:57 Відповісти
Ні просто корупційні скандали дійшли до електорату і на тлі того що їм розповідають що немає 5 млрд на укріплення кордону з Мексикою, звідки величезний наплив нелегалів в тому числі і криміналу....
у нас співробітник антикорупційного органу робить весілля на рівні західного міліонера..... якщо реально взяти то медійно ні один корупційний режим, фінансований амерами не світився в пресі скандалами як ми... а пропажа 10 тис аптечок??... всі крали але тихо...

також додають проблем те що розкручений у них контрнаступ зупинився, більше того уже орки наступають...

Тому всі потрохи відхрещуються від нас перед виборами....
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31.10.2023 09:04 Відповісти
Ну це нам так розказують численні ікспєрди . Але я дуже сумніваюсь що пересічний американець цікавиться корупційними скандалами в Україні .
В мене є знайомі , які живуть в США вже давно , то вони кажуть що в їхніх змі новин про Україну майже немає . На початку війни ще були , а зараз дуже рідко . Вони телефонують і цікавляться в мене - що тут мовляв - діється , про хід війни та інше .
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31.10.2023 09:15 Відповісти
Зате блогери добре це поширюють через соцмережі, мене питали і про Тимошенко який за рік став мілонером, про це в Твітері писала сенатор від республіканців, і про пропажу аптечок тому що цим зайняті ФБР і військова поліція .... а найбільше про весілля представника антикорупційного органу, із питанням як ви збираєтесь вигравати війну якщо у вас навіть ті хто має ловити корупціонерів, сам великий корупціонер
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31.10.2023 09:36 Відповісти
В новинах ні але в твітері, та на юутубі так.... і вам до відома по опитуваннях більшість виборців вже черпають інформацію із соцмереж а не із новин...
У вас просто коло знайомих таке що в телевізорі сидять...
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31.10.2023 09:39 Відповісти
Можливо . Але те що простому американцю глибоко начхати на те - як там справи з корупцією в Україні , це 100% . Ну може - якийсь 1 % їх і цікавиться цим .
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31.10.2023 09:50 Відповісти
Ну коли Трампісти почали говорити що грошей на захист кордону від Мексики немає через те що пішли в Україну, то зовсім не начхати...
а деми розказують те що інфляція через війну а не через те що вони надрукували 7 трлн долларів і влили їх в світову економіку

Тут і пересічному не начхати
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31.10.2023 10:01 Відповісти
Ну добре , а корупція тут до чого ?
А якби в Україні не було корупції , то хіба трампісти перестали б волати що - грошей на кордон з Мексикою немає через те що вони пішли Україні ? Не перестали б . Все було б точно - те саме , тільки б знайшли якусь іншу причину щоб нам не допомагати .
Ще раз кажу - ставити палки в колеса демократам , це партійна політика трампона і його холопів ,, і рівень корупції в Україні для них немає значення .
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31.10.2023 10:16 Відповісти
Ще раз кажу демократи також списують на нашу війну свої пройб... в тому числі безмежний друк грошей і що немає можливості укріпити кордон тому що треба допомагати Україні.... хоча це п...ш повна
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31.10.2023 10:19 Відповісти
Ну це відверта брехня . Ніякого безмежного друку грошей в США немає це раз , а по друге демократи не пов'язують допомогу Україні і укріплення кордону . Не треба вигадувати .
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31.10.2023 10:24 Відповісти
Безмежний друк грошей був ви в якому світі живете))) надруковано 9 трлн у.е. в постковіді...

А тепер деми говорять що інфляція через війну в Україні хоча це не так .... це через різкий ріст доларової маси...
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31.10.2023 11:42 Відповісти
Американці впевнені, що виділені гроші Ізраїлю підуть на виготовлення систем ППО ПРО "Залізний купол" та "Праща Давида". Також в США впевнені, що виділені гроші Україні, мізерною сумою підуть на армію, а більшою на "Велике крадівництво" і по кишенях Боневтіка, арахамії, єлдака, татарова, бені, медведчука ті іншої "еліти" "слуг" таа "ригів".
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31.10.2023 07:46 Відповісти
То треба з допомю Америки провести БУДЬ-ЯКІ заходи по очистці влади.
Народ і армія це тільки підтримають.
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31.10.2023 08:51 Відповісти
з допомогою
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31.10.2023 12:00 Відповісти
Що цікаво по коментах знову всралися американці,вони погані,вони у всьому винні,а не смердюче гнидомурло,яке у розпал війни встановлює собі у літаки нові розважальні центри та дивани за мільйони державних гривень...Країна безнадійних дебілодолбо *****....
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31.10.2023 08:17 Відповісти
трампісти постійно твердять, що Ізраїль їх єдиний союзник в регіоні, а Україна не є союзником США і грошики, які мають йти на допомогу Україні, хочуть витратити на власні проблеми в США. Трамп обіцяє виборцям, що за день війну закінчить в Україні, тільки питаннячко як вони збираються це робити? В США ціни підскочили, бензин здорожчав, бояться рецесії, авторитет Байдена впав серед населення, Україна для багатьох є далекою, а свої проблеми значними. Крім того американцям не подобаються ні Трамп, ні Байден, бо вони старі, молодь вважає, що їх інтереси не враховують старпери в політиці. Як мені видається, допомога поки що якась буде, хоча не велика, а якщо прийде Трамп, то це питаннячко.
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31.10.2023 08:38 Відповісти
Байдену кінець через нелегалів, чи прийде Трамп до влади ще питання.... проблем в економіці у них дуже багато, але частково наша війна їх вирішує тим що збройні контракти на рекордному рівні а це робочі місця... також екпорт енергоресурсів в ЄС, завдяки війні...

тому не думаю що вони захочуть її завершити, от потягнути то скоріше всього так... тому і дають зброю так дозовано щоб ми раші не нанесли великих втрат і вона не пішла на переговори...
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31.10.2023 09:10 Відповісти
Немає ніякого питання, як трамп закінчить війну в Україні. Він це давно озвучив. Він терміново припинить допомогу і постачання зброї Україні і буде наполягати на договорі, де всі "російськомовні" регіони України перейдуть до складу рф. Та зніме з рашкі усі санкції. Просте рішення! "А то развєлі тут!"...
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31.10.2023 09:10 Відповісти
Цікаво, що тепер скаже пан Гаррі Табах, далекобійник-"політик" та інші прихильники Республіканської партії?
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31.10.2023 08:40 Відповісти
Табах скаже, що саме Трамп дав Україні "джавеліни".
Брехло 1-го рангу.
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31.10.2023 08:55 Відповісти
Америкою керує "Праща Давида".
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31.10.2023 08:48 Відповісти
Путінферштейни беруть в США верх? І Зеленський почав включати опцію БЄЗНАДЬОГА?

"Американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», - отвечал им Зеленский.

«Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, - заметил президент Украины в разговоре с Time. - Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: "Я не могу смотреть это в десятый раз"».

В тексте отмечается, что визит Зеленского не изменил ситуацию с падающим уровнем поддержки Украины в США. Опрос Reuters https://www.reuters.com/world/us/us-public-support-declines-arming-ukraine-reutersipsos-2023-10-05/#:~:text=The%20two%2Dday%20poll%2C%20which,disagreed%20and%20the%20rest%2*******. показал , что увеличение поставок Украине поддерживает 41% американцев - в июне их было 65%.

ОДНОЧАСНО "«Люди воруют так, будто завтра не наступит»

Отдельно в тексте указано, что западные партнеры недовольны ситуацией с коррупцией в Украине. Чтобы ответить на это, Зеленский предпринял несколько решительных шагов. Например, в начале сентября 2023 года именно на фоне коррупционных скандалов был https://meduza.io/feature/2023/09/08/ostanovit-rossiyu-takoy-dolzhna-byt-tsel-tsivilizovannogo-mira уволен министр обороны Алексей Резников.

https://meduza.io/feature/2023/10/30/zelenskiy-dumaet-chto-mir-ustal-ot-voyny-a-zapad-ego-predal-pri-etom-v-kieve-uzhe-daleko-ne-vse-veryat-v-pobedu

https://meduza.io/feature/2023/10/30/zelenskiy-dumaet-chto-mir-ustal-ot-voyny-a-zapad-ego-predal-pri-etom-v-kieve-uzhe-daleko-ne-vse-veryat-v-pobedu
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31.10.2023 09:03 Відповісти
"Медузу" цитируете?! Вы ещё РИА Новости процитируйте! Или телеканал "Звезду"! Там ещё информативнее!
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31.10.2023 09:13 Відповісти
Бдітєльний Ви наш! Не відрізняєте РИА Новости, телеканал "Звезду" від "Медузи"?
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31.10.2023 09:24 Відповісти
Вже не відрізняю! Те ж самісіньке! Тільки ще під умільні приспіви про "наших мальчіков в носочках"!
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31.10.2023 16:48 Відповісти
Статья представляет собой ложь, т.е. товарищи из Укринформ врут. Врут они в интересах бюрократов и воров, которые окопались вокруг конторы, которая у вас называется Офис Президента.
1. Новый спикер М. Джонсон дал пространное интервью, в котором обозначил те ориентиры, которыми он (и республиканское большинство) будут руководствоваться.
2. Эти ориентиры изложены в программном документе (https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf ). Это ссылка. Документ составлен Гарсия (это другой республиканец) и назван его именем. Берите читайте.
Смысл этого документа (в котором адм. Байдена поставлены 12 вопросов), в части Украины, следующий:
1. Поставки военной помощи следует отделить от поставок вообще (т.к. это "ВООБЩЕ" хрен знает куда утекает).
2. Поставки военной помощи должны идти не по "капле", что затягивает агонию Украины и никак не ведет к победе, а должны быть спланированы в пространстве и времени, увеличены, не быть в зависимости от чьих-либо хотелок. Военные поставки должны вести к победе Украины в войне.
3. Поставки военной помощи должны сочетаться с введением эмбарго на нефть, зерно и редкозёмы; ужесточением санкций и наказанием тех, кто эти санкции попытается обойти (это касается не только США, но и всех членов НАТО - а кто не с нами, тому дадим по сусалам) ).
4. Адм. Байдена должна обосновать: почему то, что они просят дать, является необходимым для победы (ну, см. п.2).
5. Поставки военной помощи не должны ослабить Тайвань, Ю.Корею и Израиль.
6. Зеленский, как самостоятельно, так и совместно с Байденом, должны отчитываться перед Конгрессом о том, куда они девают военную и сопутствующую помощь.

Ну, это по быстрому просмотрел документ (я в языках не особо силен). Кто может подробнее - буду рад услышать.

Где здесь только Израилю?

На счет Израиля сказано, что помощь И., У., Ю.К. и Т. должна идти по разным статьям.
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31.10.2023 09:09 Відповісти
Республіканці які були колись взірцем для вього світу в боротьбі за свободу у всьому світі перетворилися в партію яка більш нагадує мафію Аль Капоне.
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31.10.2023 09:14 Відповісти
А у нас последние деньги в асвальт и плитку..
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31.10.2023 10:03 Відповісти
Зеленському треба було менше п@здіьи про клімат і більше про війну, коли він їздив в США.
https://youtu.be/WwSUl1Xq2Gg?si=FDF6MKnow1g1NK3r
Іларіонова треба слухати обережно, але деколи розповідає цікаві факти.
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31.10.2023 10:50 Відповісти
Вот так зелена мерзота-догралась,чужого не дадуть і свого нема?
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31.10.2023 10:58 Відповісти
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