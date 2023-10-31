Республіканці у Конгресі США внесли законопроєкт, який передбачає допомогу лише для Ізраїлю

Республіканська більшість Палати представників внесла окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Ізраїлю на $14,3 млрд. Ця ініціатива республіканців не передбачає допомогу Україні та має інші джерела фінансування, ніж пропонувала адміністрація Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аби покрити цю іноземну допомогу, законодавство передбачає скорочення фінансування Податкової служби США на $14,3 млрд", - уточнюється в публікації The Hill.

Такий крок, вочевидь, відповідає інтересам консервативного крила Республіканської партії. Але суперечить ініціативі Білого дому, яку підтримують демократи в обох палатах, а також значна частина республіканців.

Проєкт, внесений до Палати представників, передбачає, в тому числі $4 млрд на ізраїльські системи ППО "Залізний купол" і "Праща Давида", а також $1,2 млрд на розробку системи ППО "Залізний промінь". Крім того, пакет включає $4,4 мільярда доларів для Пентагону на заміну запасів зброї та обладнання, переданих Ізраїлю, а також на відшкодування військовим за навчання. Ще $3,5 млрд адресуються Держдепартаменту США на іноземне військове фінансування, щоб допомогти озброїти Ізраїль. Решта коштів передбачена на інші послуги, пов’язані з реагуванням на конфлікт у регіоні.

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Новий законопроєкт був оприлюднений спікером Палати представників Майком Джонсоном. Представлений пакет відхиляється від стратегії Білого дому, яка пов’язує допомогу Україні й Ізраїлю та іншим демократіям, які протистоять імперіалізму й тероризму. Це також ускладнює перспективи ухвалення такого документа.