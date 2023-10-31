Вночі окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавщини, без постраждалих
Вночі під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Ворог завдав ракетного удару.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
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govtva
показати весь коментар31.10.2023 07:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ivan Ivanov #437477
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Сергей Кушнир #474364
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