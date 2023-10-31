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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавщини, без постраждалих

х-59

Вночі під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Ворог завдав ракетного удару.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миргород (61) ракети (4066) Полтавська область (1134)


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Уже второй прилет за несколько дней.
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31.10.2023 07:09 Відповісти
орда кончена! А Гоголя не хочуть нам віддавати...думають,що це руській пісятель..ха ха ха...
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31.10.2023 09:38 Відповісти
Бояться орки F-16-тих. Заздалегідь намагаються пошкодити аеродроми.
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31.10.2023 09:48 Відповісти
 
 