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Новини Війна
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Російські війська під Авдіївкою продовжують використовувати штурмові підрозділи "Штурм", які зазнають величезних втрат, - ISW

війна,зсу

Російські війська готуються до проведення "м’ясних атак" під Авдіївкою і тренують підрозділи "Штурм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни продовжують використовувати штрафників зі штурмових загонів "Штурм-Z" у лобових атаках, очолюваних піхотинцями. Один з російських воєнкорів стверджує, що "м'ясні атаки" - це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки. Він додав, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

На думку іншого воєнкора штурмові загони "Штурму-Z" на авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Штурму-Z" і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" при призначенні їм бойових завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не збирається відходити з Авдіївки, - Сили оборони

"Підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат", - цитують воєнкора в ISW.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Штурму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

"Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW", – додають експерти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авдіївка - найбільша поразка росіян, їхні втрати з 10 жовтня становлять 6,5 тис. осіб, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

Авдіївка (2342) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Колись давно читав гірке визнання когось з тих, кого зараз пробують називать "харошими русскими", про те, що насправді , "кремлівські" на жителів Росії дивляться, як на "баласт", який вони змушені годувать Насправді їм потрібен лише персонал для обслуговування гірничодобувної та нафтогазової прмисловості А також "мордовороти", які все це охоронятимуть
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
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31.10.2023 07:20 Відповісти
+5
ДОБРИЙ РАНОК, БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:04 Відповісти
+3
Третя хвиля наступу рашистів на Авдіївку розвивається повільно із затяжними паузами через нестачу артилерійських *********** в зв'язеу з порушеною логістикою. Тут ще ситуацію доповнили неочікувані втрати армійської авіації.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
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31.10.2023 07:30 Відповісти
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ДОБРИЙ РАНОК, БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
показати весь коментар
31.10.2023 07:04 Відповісти
Happy Halloween, кацапы - 300.000 "наших мальчиков" уже ждут вас

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31.10.2023 07:15 Відповісти
Колись давно читав гірке визнання когось з тих, кого зараз пробують називать "харошими русскими", про те, що насправді , "кремлівські" на жителів Росії дивляться, як на "баласт", який вони змушені годувать Насправді їм потрібен лише персонал для обслуговування гірничодобувної та нафтогазової прмисловості А також "мордовороти", які все це охоронятимуть
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
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31.10.2023 07:20 Відповісти
Є і таке. Ще чув, що лісові пожежі 2010-х років зроблені навмисно, щоб знищити сібірскіє дєрєвні на десять ізб, коли у кожній має бути відділення роспошти, відділок поліції, медпункт і таке інше.
Колонії на те і колонії, щоб використовувати їх ресурси для потреби метрополії.
Але зниження пологів'я росскоту теж мАцквє не потрібно. Чим ще, крім м'яса, вони можуть ефективно воювати?
Не дарма вони почали боротись з абортами.
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31.10.2023 08:25 Відповісти
Нестыковочка... По вашей логике цапорылi мали б поощрять аборты... ЗЫ ... если по чесноку, мне бы больше импонировали слухи о том, шо к изничтожению кацапья в их сиМбирских епенях виновен космический гиперболоид инженера Гарина, От всем известной страны..
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31.10.2023 08:37 Відповісти
Це не моя логіка, це просто чутки. мАцквє потрібно м'ясо, і в той самий час вона його абсолютно не шкодує. Тому що витрачати потрібно зараз, а нарощувати - ну, нехай там далі якось народжують.
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31.10.2023 08:44 Відповісти
Так вы еще и - юный плагиаторщик, бо без лапок...
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31.10.2023 08:47 Відповісти
Відколи це чутки захищені авторським правом?
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31.10.2023 08:55 Відповісти
Дык, не лишне отгородить свою мыслю от плiток базарних бабусь зi звисаючими з нижньоi губи лушпайок , бо лущать смажене насiння.
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31.10.2023 09:04 Відповісти
А ваапше-та , только когда вас прижали , только тогда вы и сознались, шо затырили сомнительную наслышку...
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31.10.2023 09:07 Відповісти
Ще чув, що лісові пожежі...
Від початку написав, що то просто плітки.
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31.10.2023 09:08 Відповісти
Так плагіат-то в чому? У кого вкрав і видав тут за своє?
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31.10.2023 09:07 Відповісти
Ну да, а еще можно прочитать, шо каазламордая кремлядь, ко всему, еще и утилизирует просроченный боеприпас... А еще, если дуть в унисон теме ("Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW" ), поразмыслив(недолго) , можно и протрындеть, про неэффективность управленческого госаппарата лаптеунтии... Я так считать, мол, за три дня - кишка тонка, поджал хвост и - в свои епеня, мелкими перебежками... Бо будет больно за бесцельно прожитые годы не тока чмобырью, но и десятому колену козлорылии.
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31.10.2023 08:28 Відповісти
Третя хвиля наступу рашистів на Авдіївку розвивається повільно із затяжними паузами через нестачу артилерійських *********** в зв'язеу з порушеною логістикою. Тут ще ситуацію доповнили неочікувані втрати армійської авіації.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
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31.10.2023 07:30 Відповісти
Кацапи втратили сьогодні
За триста тисяч в цій війні,
Пепемололи хлам в безодні
Решта тут втопиться в багні.
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31.10.2023 07:50 Відповісти
300 000 свинособак засмажено. З юбілеєм!

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31.10.2023 08:03 Відповісти
В пределах этой круглой даты зажмурится и опез.ол пыня(официоз по прослушке лебединого озера по всем каналам ущербной страны - в течении ноября)... АМИНЬ !!!
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31.10.2023 08:31 Відповісти
Українська электром'ясорубка по акційній ціні! 6 функцій, велика швидкість переробки на фарш! Більше 300 тисяч задоволених російських домогосподарок!
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31.10.2023 08:40 Відповісти
НАШI ДЫКI ТВАРИНКИ - БЕЗЦIННI... и баста !!!
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31.10.2023 08:45 Відповісти
ЗЫ... думаете шо кацапы зря тырят у нас всяких там енотиков...
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31.10.2023 08:49 Відповісти
Триста тысяч «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Украина шлет утырков
Фаршем, не иначе.
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31.10.2023 08:55 Відповісти
 
 