Російські війська під Авдіївкою продовжують використовувати штурмові підрозділи "Штурм", які зазнають величезних втрат, - ISW
Російські війська готуються до проведення "м’ясних атак" під Авдіївкою і тренують підрозділи "Штурм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни продовжують використовувати штрафників зі штурмових загонів "Штурм-Z" у лобових атаках, очолюваних піхотинцями. Один з російських воєнкорів стверджує, що "м'ясні атаки" - це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки. Він додав, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.
На думку іншого воєнкора штурмові загони "Штурму-Z" на авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.
Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Штурму-Z" і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" при призначенні їм бойових завдань.
"Підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат", - цитують воєнкора в ISW.
Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Штурму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.
"Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW", – додають експерти.
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РАНКОВА ПIСНЯ:
ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
Колонії на те і колонії, щоб використовувати їх ресурси для потреби метрополії.
Але зниження пологів'я росскоту теж мАцквє не потрібно. Чим ще, крім м'яса, вони можуть ефективно воювати?
Не дарма вони почали боротись з абортами.
Від початку написав, що то просто плітки.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
За триста тисяч в цій війні,
Пепемололи хлам в безодні
Решта тут втопиться в багні.
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Украина шлет утырков
Фаршем, не иначе.