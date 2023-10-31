Російські війська під Авдіївкою продовжують використовувати штурмові підрозділи "Штурм", які зазнають величезних втрат, - ISW

Російські війська готуються до проведення "м’ясних атак" під Авдіївкою і тренують підрозділи "Штурм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни продовжують використовувати штрафників зі штурмових загонів "Штурм-Z" у лобових атаках, очолюваних піхотинцями. Один з російських воєнкорів стверджує, що "м'ясні атаки" - це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки. Він додав, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

На думку іншого воєнкора штурмові загони "Штурму-Z" на авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Штурму-Z" і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" при призначенні їм бойових завдань.

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"Підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат", - цитують воєнкора в ISW.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Штурму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

"Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW", – додають експерти.

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