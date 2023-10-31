Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 300 810 осіб (+870 за добу), 5211 танків, 7227 артсистем, 9804 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 300 810 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 300810 (+870) осіб,
танків - 5211 (+21) од,
бойових броньованих машин - 9804 (+29) од,
артилерійських систем - 7227 (+25) од,
РСЗВ - 844 (+10) од,
засоби ППО - 562 (+3) од,
літаків - 321 (+1) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21),
крилаті ракети - 1546 (+2),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35) од,
спеціальна техніка - 1016 (+2).
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ого 10 тис дохлої русні це багато,
тут скоро до півляма добіжить