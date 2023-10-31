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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 300 810 осіб (+870 за добу), 5211 танків, 7227 артсистем, 9804 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 300 810 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 300810 (+870) осіб,

танків - 5211 (+21) од,

бойових броньованих машин - 9804 (+29) од,

артилерійських систем - 7227 (+25) од,

РСЗВ - 844 (+10) од,

засоби ППО - 562 (+3) од,

літаків - 321 (+1) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21),

крилаті ракети - 1546 (+2),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35) од,

спеціальна техніка - 1016 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 300 810 осіб (+870 за добу), 5211 танків, 7227 артсистем, 9804 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) ліквідація (4065) знищення (7525)


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Топ коментарі
+50
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги."
/Василь Кук
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31.10.2023 08:12 Відповісти
+41
З Ювілеєм, Україно!
Слава ЗСУ!
Смерть цапським покидькам!
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31.10.2023 08:03 Відповісти
+34
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31.10.2023 08:02 Відповісти
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а на початку вторгнення всі думали
ого 10 тис дохлої русні це багато,
тут скоро до півляма добіжить
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31.10.2023 17:42 Відповісти
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31.10.2023 20:14 Відповісти
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