Окупанти минулої доби обстріляли Очаків, Очаківську та Куцурубську громади, вночі сили ППО знищили "шахед"
У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 30 жовтня, о 09:29 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та о 09:40 по місту Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 09:35 зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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valentyna #410470
показати весь коментар31.10.2023 08:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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