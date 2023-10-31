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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби обстріляли Очаків, Очаківську та Куцурубську громади, вночі сили ППО знищили "шахед"

очаків

У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 жовтня, о 09:29 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та о 09:40 по місту Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 09:35 зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині виявлені "шахеди", працює ППО, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

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Миколаївська область (2295) обстріл (29082) Очаків (207)


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Це у нього завишені трати на збіжжя для комунальної власності. Не щиро на цьому фоні читати, що зібрали на мільйони, а втратили на мільярди.
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31.10.2023 08:43 Відповісти
 
 