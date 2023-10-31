Керівництво України вимагало деокупувати Горлівку на початку жовтня, але військові відповіли - нема чим, - Time

У деяких родах Сил оборони нестача особового складу стала навіть більш гострою за дефіцит озброєнь і боєприпасів.

Про це йдеться в матеріалі Time, передає Цензор.НЕТ.

Один із близьких помічників Зеленського сказав: "Ми не просуваємося вперед". За його словами, деякі фронтові командири стали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходили безпосередньо з Офісу Президента.

"Вони хочуть просто сидіти в окопах і тримати оборону. Але так війну не виграти", - сказав він.

Високопоставлений офіцер у розмові із журналістом сказав, що деякі командири практично не мають вибору і не можуть не підкорятися наказам згори.

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За його словами, на початку жовтня політичне керівництво в Києві зажадало провести операцію з "повернення" міста Горлівки - стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримують і запекло захищають вже майже десять років. У відповідь пролунало запитання: чим?

"У них немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?" - наголосив офіцер.

У деяких родах військ нестача особового складу стала навіть більш гострою за дефіцит озброєнь і боєприпасів. Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники передадуть Україні всю обіцяну зброю, "у нас немає людей, які будуть її використовувати".

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