Керівництво України вимагало деокупувати Горлівку на початку жовтня, але військові відповіли - нема чим, - Time
У деяких родах Сил оборони нестача особового складу стала навіть більш гострою за дефіцит озброєнь і боєприпасів.
Про це йдеться в матеріалі Time, передає Цензор.НЕТ.
Один із близьких помічників Зеленського сказав: "Ми не просуваємося вперед". За його словами, деякі фронтові командири стали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходили безпосередньо з Офісу Президента.
"Вони хочуть просто сидіти в окопах і тримати оборону. Але так війну не виграти", - сказав він.
Високопоставлений офіцер у розмові із журналістом сказав, що деякі командири практично не мають вибору і не можуть не підкорятися наказам згори.
За його словами, на початку жовтня політичне керівництво в Києві зажадало провести операцію з "повернення" міста Горлівки - стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримують і запекло захищають вже майже десять років. У відповідь пролунало запитання: чим?
"У них немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?" - наголосив офіцер.
У деяких родах військ нестача особового складу стала навіть більш гострою за дефіцит озброєнь і боєприпасів. Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники передадуть Україні всю обіцяну зброю, "у нас немає людей, які будуть її використовувати".
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Это же город размером почти с Мариуполь, в разы больше Токмака, который не могут взять ещё с июня.
Его нужно брать месяцами.
Але ж на заваді такому маневру став боягузливий кейс "мінська-2".
У нас только начала армия появляться в виде армии!
Є різниця, що саме використовувати. Складно знайти роту піхоти для користування AR-15, але куди простіше знайти 5 чоловік для користування хаймарсом, і результату від них буде в рази більше, ніж від роти автоматників. А якщо говорити про F-16, то взагалі...
Звісно, якщо абстрагуватися від необхідності навчання пілотів.
https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU
И хотя этот Шустер мутный тип, если даже в Интернете не нзают сколько ему лет, где родился и как зовут его жену, но многие им названные вещи имеют подтверждение в жизни. И главное, о чем он пишет 1000% ная правда:
- Необразованные и корумпированные
- Крадут как в последний раз
Теж мабуть одна русня про це говорить. З США звісно видніше.
На порозі до звільнення стоїть і міністр оборони Умєров, який так і не отримав ніяких владних повноважень по логістиці і забезпеченню, які визначаються і керуються ставлениками ОПУ. Але тут інша історія. Патологічно заздрісному Зеленському просто не сподобались візити Умєрова на фронт в стилі "Зеленський проводить нараду з військовими"