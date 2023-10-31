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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог проводив ретельні обшуки в окупованій Кремінній, шукав українських розвідників, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Російські загарбники шукають на окупованих територіях українських розвідників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"27 жовтня російські терористи у Кремінній проводили контррозвідувальні заходи, під час яких перевіряли документи у цивільного населення і проводили обшуки у приватних будинках і господарчих будівлях, навіть погребах", - розповів він.

Ковальов зазначив, що  окупанти влаштували цю перевірку через те, що отримали інформацію про проникнення у Кремінну декількох українських розвідувальних груп спеціального призначення

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Генштаб ЗС (6758) окупація (6744) Луганська область (4891)


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Від кого інформація? Бо похід морпіхів на лівий берег річки також мав злив, ТО Золотоноша, а тепер і розвідгрупи. Так що там про плани оп для ЗСУ? Про які знають усі. Марафон це знахідка для ворога.
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31.10.2023 09:20 Відповісти
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31.10.2023 09:22 Відповісти
тупа кацапня серед розвдників щукає розвідників.
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31.10.2023 09:32 Відповісти
 
 