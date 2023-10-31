Ворог проводив ретельні обшуки в окупованій Кремінній, шукав українських розвідників, - Генштаб

Російські загарбники шукають на окупованих територіях українських розвідників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"27 жовтня російські терористи у Кремінній проводили контррозвідувальні заходи, під час яких перевіряли документи у цивільного населення і проводили обшуки у приватних будинках і господарчих будівлях, навіть погребах", - розповів він.

Ковальов зазначив, що окупанти влаштували цю перевірку через те, що отримали інформацію про проникнення у Кремінну декількох українських розвідувальних груп спеціального призначення

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