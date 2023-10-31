Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова, - Time
Корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі.
Про це йдеться в матеріалі Саймона Шустера для Time, інформує Цензор.НЕТ.
"На тлі тиску на Україну через корупцію, я, можливо, наївно вважав, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше", - розповів він.
"Саймоне, ви помиляєтеся. Люди крадуть як востаннє",- сказав один із радників президента.
Чиновників не "налякало" навіть звільнення міністра оборони, додав він, оскільки чистки затягнулися.
Журналіст зазначає, що ще в лютому Зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж пів року, багаторазово даючи союзникам шанс розв’язати проблеми за зачиненими дверима або відбутися поясненнями. На той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, "було вже запізно", сказав інший високопоставлений радник президента. Західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про "яйця Резнікова" - нову метафору корупції.
"Репутаційної шкоди вже було завдано", - сказав радник.
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Потому что знают, что пока Зеленский президент, им ничего не угрожает.
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"Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова"(с - Time) - Маленьке уточнення для Time: ЧИНОВНИКИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ Зеленським
Порошенка чиновництво остерігалося, бо він , по-перше, був олігархом. По-друге, мав за собою широкі політичні і економічні зв'язки та серйозну ідеологічно налаштовану на зміни політичну силу.
А у ЗЕ цього усього немає. "Ідеологія" його політсили - "какая разніца" (яким способом красти, аби красти). Серйозні політики та фінансисти його рівним собі не сприймають. Мовляв. роздута олігархом К. мильна бульбашка.
Бувалого українського чиновника така владна фігура точно не налякає. Він просто четвертий рік глузує в кабінеті з "весна прийде - саджати будемо".
А як Порох у владі то він одразу олігарх, логіка Зебільная.
Інакше ВІЙНУ не виграти!
... Вибір їх .сліпців бездумних--- гірше удару яничара з-під мороку нічного... Обрати моральну каліч .срулят грошвою вічно -- ненаситних ( невже НЕ знали .що Бог їх-- це гроші. гроші іще раз гроші . а власного Ієсуса вони здали з потрохом на розтерзання ... ) Тепер і ми маємо : зраду на зраді; Крадіж на крадіжу .НЕ зупиняє їх і найсвятіше : тритину гумдопомоги Світу нашим рідним воїнам-- захисникам-- .грабують на півдорозі. ..
--- Та ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа. как власть иудеев. Паньі. ленясь управлять имениями сами . отдавали их в арендьі иудеям с полньім правом панского господства...И тут- то не бьіло ПРЕДЕЛА ИСТЯЗАНИЯМ над...
" Пам*ятки исторической мьісли Украиньі "
Вчений. історик-- дослідник Н.І. Костомаров.
Правосуддя по українськи!!! Тому на Заході і вчухає бажання допомагати Україні. Зе і уряд дивуються чому не дають грошей і зброї. Не дають бо політики вибираються, і громадськість в країнах заходу також знає про корупційні скандали в Україні і праві політики на цьому дуже добре піаряться. Он Фіцо в приклад.
В цей час десь на сході якийсь командир вирішує невиріщувану задачу - відсутні **********, які немає кому роздати.
Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".
Президент н Джерело:
Вони планують накрасти і втікати
Hа відміну від перемог на полі бою, перемоги у сфері боротьби з корупцією - повністю в руках України. "І тоді перемоги у боротьбі з корупцією можуть призвести до перемог на полі бою. Бо усвідомлюючи, що їх чують, люди у Білому домі будуть більш схильні ухвалювати рішення і переходити червоні лінії Путіна. Це також про причинно-наслідкові зв'язки.
- Нам потрібна допомога партнерів. А значить цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?".
Напередодні останнього візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував для України список антикорупційних реформ - і, за словами одного з помічників Зеленського, вони були спрямовані на саму верхівку державної ієрархії.
"Це не були пропозиції, - цитує видання іншого радника президента. - Це були умови".
В 2006 году Саймон Шустер возвращается в Москву, где работает журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер в течение следующих семи лет[2].
"Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви і конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах"
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розкритикував статтю Саймона Шустера в знаменитому журналі Time, де той описує становище президента Володимира Зеленського в украй песимістичному світлі. За словами чиновника, автор зовсім не тямить у справжній ситуації в коридорах української влади, а його публікація містить масу нісенітниць і відвертих наративів росії.
НА ГІЛЛЯКУ!