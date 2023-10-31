Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова, - Time

Корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі.

Про це йдеться в матеріалі Саймона Шустера для Time, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі тиску на Україну через корупцію, я, можливо, наївно вважав, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше", - розповів він.

"Саймоне, ви помиляєтеся. Люди крадуть як востаннє",- сказав один із радників президента.

Чиновників не "налякало" навіть звільнення міністра оборони, додав він, оскільки чистки затягнулися.

Журналіст зазначає, що ще в лютому Зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж пів року, багаторазово даючи союзникам шанс розв’язати проблеми за зачиненими дверима або відбутися поясненнями. На той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, "було вже запізно", сказав інший високопоставлений радник президента. Західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про "яйця Резнікова" - нову метафору корупції.

"Репутаційної шкоди вже було завдано", - сказав радник.

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