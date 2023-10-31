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Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова, - Time

зеленський,резніков

Корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі.

Про це йдеться в матеріалі Саймона Шустера для Time, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі тиску на Україну через корупцію, я, можливо, наївно вважав, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше", - розповів він.

"Саймоне, ви помиляєтеся. Люди крадуть як востаннє",- сказав один із радників президента.

Чиновників не "налякало" навіть звільнення міністра оборони, додав він, оскільки чистки затягнулися.

Журналіст зазначає, що ще в лютому Зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж пів року, багаторазово даючи союзникам шанс розв’язати проблеми за зачиненими дверима або відбутися поясненнями. На той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, "було вже запізно", сказав інший високопоставлений радник президента. Західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про "яйця Резнікова" - нову метафору корупції.

"Репутаційної шкоди вже було завдано", - сказав радник.

Також читайте: Керівництво України вимагало деокупувати Горлівку на початку жовтня, але військові відповіли - нема чим, - Time

Автор: 

корупція (4702)


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Топ коментарі
+77
Тому і крадуть, що просили мовчати, а не просили не красти...
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31.10.2023 09:38 Відповісти
+55
Як може безкарність бувшого міністра МО когось налякати?
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31.10.2023 09:38 Відповісти
+49
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31.10.2023 09:37 Відповісти
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Дуже коротко - це повна відсутність покарання за злочин!
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31.10.2023 13:12 Відповісти
Крадуть і все оформлюють якнайшвидше при закритих реєстрах. Підлеглих роботяг називають "індєйци", дивна аналогія. Все це нагадує кіпіш у Криму майж 10 р тому.
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31.10.2023 13:39 Відповісти
Шановний Володимире Олександровичу! зрозумійте дуже просту річ: якщо ви і далі не будете саджати за корупцію, то в решті-решт посадять вас! Все максимально просто. Воно вам треба?!
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31.10.2023 13:39 Відповісти
Ніхто нікого не посадить , ці люди не виліковні - у країні нічого не зміниться . Тікайте хто куди може, хоча б у Польщу . з а ї ба ли.
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31.10.2023 13:48 Відповісти
вот поэтому и закрыли границы. уже даже полные болваны понимают, что ****** не за горами.
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31.10.2023 15:46 Відповісти
Тут дехто накинувся на *Тіme*і Саймона,Ви його можете не читати,паплюжити ітд,але його читають американські і європейські політики і роблять висновки,від яких нам скоро буде дуже тяжко.
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31.10.2023 13:59 Відповісти
ЗЄ своїх не звільняє
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31.10.2023 14:09 Відповісти
Без втручання заходу цій країні в такому вигляді як зараз прийде гаплик. Але ж безкорупційна і сильна(економічно, політично, військово) теж непотрібна, особливо сусідам з західних кордонів. Довоєнна федально-корумпована, сировинна, з необмеженим гастарбайтерським потенціалом, саме то що влаштовувало всіх. Кацапи всім пересрали. Тепер або пан, або пропав.Третього нема.
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31.10.2023 14:13 Відповісти
Нема шо сказати...сказала ще у 2019 , тепер 73 % тіштися своїми думками,та їдіть ...
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31.10.2023 14:25 Відповісти
Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає ....
-----------------------------------------------------------------------
Потому что знают, что пока Зеленский президент, им ничего не угрожает.
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31.10.2023 15:42 Відповісти
https://t.me/tZEinform




https://t.me/tZEinform/26905 tZEinform

"Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова"(с - Time) - Маленьке уточнення для Time: ЧИНОВНИКИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ Зеленським
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31.10.2023 15:55 Відповісти
А кого може налякати колишній комедійний актор? Українського чиновника точно не налякає.
Порошенка чиновництво остерігалося, бо він , по-перше, був олігархом. По-друге, мав за собою широкі політичні і економічні зв'язки та серйозну ідеологічно налаштовану на зміни політичну силу.
А у ЗЕ цього усього немає. "Ідеологія" його політсили - "какая разніца" (яким способом красти, аби красти). Серйозні політики та фінансисти його рівним собі не сприймають. Мовляв. роздута олігархом К. мильна бульбашка.
Бувалого українського чиновника така владна фігура точно не налякає. Він просто четвертий рік глузує в кабінеті з "весна прийде - саджати будемо".
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31.10.2023 16:20 Відповісти
Порошенко був олігархом ? А зараз чого ти його так не називаєш,бо він не у владі ?
А як Порох у владі то він одразу олігарх, логіка Зебільная.
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31.10.2023 16:35 Відповісти
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31.10.2023 16:32 Відповісти
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31.10.2023 16:33 Відповісти
Рєзніков це ж частина зеєрмачкової влади. А ця влада не просто корупційна , вона зраднецькокорупційна. Вона "піз..д" для "електорату" одне, а для себе зовсім інше.
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31.10.2023 17:03 Відповісти
Потрібно терміново вводити ВІЙСЬКОВИЙ ТРУБУНАЛ, корупціонерів і зрадників публічно вішати і розстрілювати через 2-3 тижні після виявлення злочину.

Інакше ВІЙНУ не виграти!
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31.10.2023 17:03 Відповісти
Для того что бы воровать было не выгодно, надо вров расстреливать. Тогда исчезнет стимул для вороства.
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31.10.2023 17:04 Відповісти
Кожен виборець повинен вже ЗАРАЗ контролювати(фіксувати) і довести до народу роботу вибраного ними депутата і партію! Щоб знову не наступити на ті ж самі граблі! Бо бачили ж очі кого вибирали, а потім вони нам і вилазять...?! Ні один із злодюг, корупціонерів, ворогів, 5тої колони, не повинні мати навіть надію попасти у владу, в ВР а мати гарантію сісти в буцегарню!! Все, наше майбутнє, залежить від Нас, виборців!!! Думаймо, активно визначаймось кого будемо вибирати, бо вони нас і Державу знищать!!!
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01.11.2023 06:18 Відповісти
--- Ревно помолимося братіє за порятунок душ убогих.і отих зубоскалів-- витріщак із клоаки --95 ; і отих-- облудою сповитих. серцем протухло-- кволим . що виборцем звалось...
... Вибір їх .сліпців бездумних--- гірше удару яничара з-під мороку нічного... Обрати моральну каліч .срулят грошвою вічно -- ненаситних ( невже НЕ знали .що Бог їх-- це гроші. гроші іще раз гроші . а власного Ієсуса вони здали з потрохом на розтерзання ... ) Тепер і ми маємо : зраду на зраді; Крадіж на крадіжу .НЕ зупиняє їх і найсвятіше : тритину гумдопомоги Світу нашим рідним воїнам-- захисникам-- .грабують на півдорозі. ..
--- Та ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа. как власть иудеев. Паньі. ленясь управлять имениями сами . отдавали их в арендьі иудеям с полньім правом панского господства...И тут- то не бьіло ПРЕДЕЛА ИСТЯЗАНИЯМ над...
" Пам*ятки исторической мьісли Украиньі "
Вчений. історик-- дослідник Н.І. Костомаров.
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31.10.2023 17:33 Відповісти
Ремонти тротуарів та дахів під час війни-хіба це не крадіжка?!а ще є пресловуті стадіони!!
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31.10.2023 17:38 Відповісти
Ну підозрою все i закінчиться. Або умовним сроком і донатом на ВСУ. Яка конфіскація?? Ви про що?
Правосуддя по українськи!!! Тому на Заході і вчухає бажання допомагати Україні. Зе і уряд дивуються чому не дають грошей і зброї. Не дають бо політики вибираються, і громадськість в країнах заходу також знає про корупційні скандали в Україні і праві політики на цьому дуже добре піаряться. Он Фіцо в приклад.
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31.10.2023 17:48 Відповісти
Вийти на кордони 91-го року,- людей вже не мотивує.Люди хочуть конкретики.Людям мотивація потрібна.Люди хочуть вийти на кордони 91-го року,але там там побачити проект Новою України,а не законсервувати стару систему в кордонах 91-го року.https://youtu.be/wWqxbpGUytA
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31.10.2023 18:19 Відповісти
На сьогодні обсяги МТД (матеріально технічна допомога) по деяких *********** впали в 6 разів. Тому розповіді з-під Авдіївки звучать так: "Мамо, я не знаю, чи завтра подзвоню. Росіяни виводять першу групу, ми їх розстрілюємо, виводять другу - розстрілюємо, виводять третю - розстрілюємо, виходить четверта - у нас закінчився боєкомплект"…

В цей час десь на сході якийсь командир вирішує невиріщувану задачу - відсутні **********, які немає кому роздати.

Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".

Президент н Джерело:
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31.10.2023 18:41 Відповісти
Всі крадіжки контролюються центральним органом влади ОПою президента.
Вони планують накрасти і втікати
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31.10.2023 19:25 Відповісти
Треба вимогати імпічмент, все дуже далеко заходить
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31.10.2023 19:50 Відповісти
DW

Hа відміну від перемог на полі бою, перемоги у сфері боротьби з корупцією - повністю в руках України. "І тоді перемоги у боротьбі з корупцією можуть призвести до перемог на полі бою. Бо усвідомлюючи, що їх чують, люди у Білому домі будуть більш схильні ухвалювати рішення і переходити червоні лінії Путіна. Це також про причинно-наслідкові зв'язки.

- Нам потрібна допомога партнерів. А значить цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?".
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31.10.2023 20:31 Відповісти
BBC

Напередодні останнього візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував для України список антикорупційних реформ - і, за словами одного з помічників Зеленського, вони були спрямовані на саму верхівку державної ієрархії.

"Це не були пропозиції, - цитує видання іншого радника президента. - Це були умови".
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31.10.2023 20:38 Відповісти
Влада і чинуші безкарні,тому що у т.з "виборця" немає ніяких механізмів їх контролювати і на них впливати,а на закони небожителям плювати.Т.з. "вибори"- процедура легітимної зміни одніх злодіїв при владі на інших.Про це ні одна пика по зомбоящику не скаже,бо всі т.з.експерти -"карманні" і "підгодовані".Ні одного незалежного каналу немає. Між народом і владою -прірва і зовсім інші погляди на життя.Навіть революції і війна мало що змінили.Хто з нині живущих надіється на еволюційні зміни-до них точно не доживе,а вирішити питання корупції революційним шляхом мізків не вистачає.Доказано всіма попередніми Майданами.Так що молодим і наївним бажаю успіхів і вперед на "вибори" (чергові граблі)!
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31.10.2023 21:59 Відповісти
Уже даже Тайм в открытую пишет про этот коррупционный трэш, а эти гниды продолжают включать свой лживый теледуркофон, про то, что все совсем не так.
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31.10.2023 22:07 Відповісти
Автор этой статьи - Журналист Саймон Шустер -родился в Москве[1]. В 1989 году его семья эмигрировала в Соединённые Штаты Америки. Шустер вырос в Сан-Франциско. Окончил Стэнфордский университет[2]. Являлся редактором студенческой газеты The Stanford Daily[3].

В 2006 году Саймон Шустер возвращается в Москву, где работает журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер в течение следующих семи лет[2].
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31.10.2023 22:56 Відповісти
це говорить що цей Саймон високоосвідчена людина , топовий університет - це дорого і беруть туди майже геніїв, можливо цей Саймон зупинить цю жахливу тотальну корупцію, бо далі нікуди вже.
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31.10.2023 23:04 Відповісти
"Є багато питань": Фесенко назвав, що не так з гучною статтею Time
"Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви і конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розкритикував статтю Саймона Шустера в знаменитому журналі Time, де той описує становище президента Володимира Зеленського в украй песимістичному світлі. За словами чиновника, автор зовсім не тямить у справжній ситуації в коридорах української влади, а його публікація містить масу нісенітниць і відвертих наративів росії.
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01.11.2023 01:00 Відповісти
це Данілову там все не так, а більшості все так : там всі крадуть так що поняття "завтра" не існує. Там немає команди війни, війна їх не цікавить, гроші - ось що на часі
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02.11.2023 07:04 Відповісти
Тільки смертна кара,

НА ГІЛЛЯКУ!
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31.10.2023 22:54 Відповісти
вимагаю ТРИБУНАЛіВ, розстрілів і шибениць для ворогів і зрадників
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31.10.2023 23:00 Відповісти
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01.11.2023 00:08 Відповісти
все йде по добре накатаній законами ВРУ дорозі. яку зкеровують опазажисти Двоякими, двозначними і добре продуманими для створення нових дірок у бюджеті. То ж ніколи і ніколи і нічого не буде.
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31.10.2023 23:59 Відповісти
ну українські казнокради не лохи! вони бачать, що п е д е р а ц і я розвалює Україну семимильними кроками останні 10 років, тому треба перед смертю України вкрасти якнайбільше, щоб і внукам вистачило, бо потім прийде ********* і красти вже так безназанно буде важко!!! обнулений карлик може і посадити в тюрму за казнокрадство!!!
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01.11.2023 00:31 Відповісти
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01.11.2023 01:28 Відповісти
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