У війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинув 31 журналіст, - Times of Israel
Від 7 жовтня у війні між Ізраїлем і терористами ХАМАС загинув 31 журналіст.
Про це пише Times of Israel із посиланням на Комітет захисту журналістів (CPJ), передає Цензор.НЕТ.
Четверо з них були вбиті в Ізраїлі під час наступу ХАМАСу 7 жовтня. Ще 26 убито в Газі.
Один журналіст загинув у Лівані, ймовірно, внаслідок ізраїльського обстрілу, спрямованого проти "Хезболли".
CPJ зазначає, що ще дев'ять журналістів вважаються зниклими безвісти або затримані.
"CPJ також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення, затримання, поранення або погрози іншим журналістам, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.10.2023 09:46 Відповісти Посилання
+2 Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар31.10.2023 09:53 Відповісти Посилання
+1 Життя Без касапа
показати весь коментар31.10.2023 09:50 Відповісти Посилання
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