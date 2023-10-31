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У війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинув 31 журналіст, - Times of Israel

сми,медиа,змі,медіа

Від 7 жовтня у війні між Ізраїлем і терористами ХАМАС загинув 31 журналіст.

Про це пише Times of Israel із посиланням на Комітет захисту журналістів (CPJ), передає Цензор.НЕТ.

Четверо з них були вбиті в Ізраїлі під час наступу ХАМАСу 7 жовтня. Ще 26 убито в Газі.

Один журналіст загинув у Лівані, ймовірно, внаслідок ізраїльського обстрілу, спрямованого проти "Хезболли".

CPJ зазначає, що ще дев'ять журналістів вважаються зниклими безвісти або затримані.

"CPJ також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення, затримання, поранення або погрози іншим журналістам, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

журналістика (1780) Ізраїль (1658) Хамас (197)


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Топ коментарі
+4
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31.10.2023 09:46 Відповісти
+2
Дивно, а в Газі, вони від чиїх рук загинули....
чи то інше....
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31.10.2023 09:53 Відповісти
+1
Журналісти точно знають на що їдуть..
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31.10.2023 09:50 Відповісти
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31.10.2023 09:46 Відповісти
Журналісти точно знають на що їдуть..
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31.10.2023 09:50 Відповісти
Дивно, а в Газі, вони від чиїх рук загинули....
чи то інше....
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31.10.2023 09:53 Відповісти
Війна нікого не щадить!
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31.10.2023 09:59 Відповісти
Якщо нема грошей чи звязків
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31.10.2023 10:17 Відповісти
Цікаво дизнатися точну кількість журналістів із відніманням пропагандонів. Всяке буває)
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31.10.2023 10:06 Відповісти
Нє хадітє, дєті, в Афрєку ґулять!
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31.10.2023 10:13 Відповісти
Доречі, якось нема розголосу про втрати наших журналістів. Схоже, що зелень тримає ручних собачок, що шкуру свою бережуть.
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31.10.2023 10:16 Відповісти
Влітку чи то на день журналіста, чи то ще колись оголошували. Там значно більше, ніж у Ізраїлі...
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31.10.2023 10:56 Відповісти
Ті 26 журналістів, що загинули у газі, певно працювали на хамас?
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31.10.2023 11:45 Відповісти
https://meduza.io/feature/2017/07/01/ukrainskogo-soldata-arestovali-v-italii-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-ubiystvu-zhurnalistov-na-donbasse-ukrainskie-vlasti-vse-otritsayut https://meduza.io/feature/2017/07/01/ukrainskogo-soldata-arestovali-v-italii-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-ubiystvu-zhurnalistov-na-donbasse-ukrainskie-vlasti-vse-otritsayut

https://www.dw.com/ru/italjanskij-sud-nad-serzhantom-markivym-detali-dela/a-55477277

Апелляционный суд в Милане завершает рассмотрение дела Виталия Маркива. Сержанта Национальной гвардии Украины в прошлом году осудили за убийство итальянского журналиста на войне в Донбассе
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31.10.2023 12:59 Відповісти
О чем это? Маркив давным давно оправдан и вернулся в Украину.
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31.10.2023 15:07 Відповісти
Каждый блохер теперь журналист. Так что их ещё сотни будут
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31.10.2023 15:04 Відповісти
 
 