УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16532 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 584 12

Рашисти на Запорізькому напрямку розстрілюють військовополонених та своїх військових, - Федоров

поранення,окупанти

На окупованих частинах Запорізької області часто бачать розстріляних російських загарбників. Армія РФ веде чистку всередині свого війська.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися - розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ, - сказав Федоров.

Також він розповів про те, що, за словами місцевих, в окупованій частині Запоріжжя часто бачать розстріляних російських військових.

За його словами, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців воювати.

"Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ - багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти. ФОТО 18+

Автор: 

розстріл (269) Запорізька область (3727) Федоров Іван (651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Це той Федоров, що був мером окупованого Мелівтополя?
Який вже півтора роки сидить у Києві і вигадує новини про Мелітополь?
Це щоб зарплата мера капала?
показати весь коментар
31.10.2023 10:05 Відповісти
+2
На друий рік інтенсифікації війни, яка триває з 2014 року Федоров дізнався про те, шо відомо аже років 300, з часів Батурина.
показати весь коментар
31.10.2023 10:21 Відповісти
+2
Ні, такі випадки справді були, про це писала іноземна преса. Смішно те, що Федоров сам читає ці ресурси і видає як інформацію від якихось своїх джерел, ще й числиться досі "мером", хоча місто вже півтора роки в окупації.
показати весь коментар
31.10.2023 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розвідників шукають.
показати весь коментар
31.10.2023 10:04 Відповісти
Це той Федоров, що був мером окупованого Мелівтополя?
Який вже півтора роки сидить у Києві і вигадує новини про Мелітополь?
Це щоб зарплата мера капала?
показати весь коментар
31.10.2023 10:05 Відповісти
Кожен день - вибух.. "редкостний задрот"
показати весь коментар
31.10.2023 10:19 Відповісти
Рано чи пізно кожна матір чмобіка почує по істерику від сина з України - мамочка родненькая, нас свои же расстреливают. Это уже не вагнеровцы, это армия, которой мы присягали, родина нас убивает. А далі вже спрацює сарафанне радіо - і всі матері почнуть вже квартири продавати, аби врятувати синів за за кородном, відправивши у якийсь Казахстан. Х#йло чудово це розуміло і до останнього уникло цього, створивши вагнер, який навіть за російськими законами це терористична організація поза державою, щоб умити руки, але вагнер вже всьо.
показати весь коментар
31.10.2023 10:19 Відповісти
Їм пох поки гроші платять і лади дають
показати весь коментар
31.10.2023 10:21 Відповісти
Пох поки беруть Київ за три дні, поки безкарно вбивають і гвалтують цивільних українців. А коли їм дають гідну відсіч, то вони починають рятувати свою шкуру
показати весь коментар
31.10.2023 10:35 Відповісти
Дезертирам вряд ли положено что-то, кроме позора.
показати весь коментар
31.10.2023 11:03 Відповісти
Казки на ніч для підняття патріотичних настроїв.
показати весь коментар
31.10.2023 10:19 Відповісти
Ні, такі випадки справді були, про це писала іноземна преса. Смішно те, що Федоров сам читає ці ресурси і видає як інформацію від якихось своїх джерел, ще й числиться досі "мером", хоча місто вже півтора роки в окупації.
показати весь коментар
31.10.2023 10:22 Відповісти
На друий рік інтенсифікації війни, яка триває з 2014 року Федоров дізнався про те, шо відомо аже років 300, з часів Батурина.
показати весь коментар
31.10.2023 10:21 Відповісти
Ну це ж "по завєтам дєдов"! Протягом Другої Світової в совєцкой армії командири, трибунали і загороджувальні загони розстріляли мільйон своїх солдат...
показати весь коментар
31.10.2023 10:57 Відповісти
 
 