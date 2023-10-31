Рашисти на Запорізькому напрямку розстрілюють військовополонених та своїх військових, - Федоров
На окупованих частинах Запорізької області часто бачать розстріляних російських загарбників. Армія РФ веде чистку всередині свого війська.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися - розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ, - сказав Федоров.
Також він розповів про те, що, за словами місцевих, в окупованій частині Запоріжжя часто бачать розстріляних російських військових.
За його словами, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців воювати.
"Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ - багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку.
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