Окупанти завели кораблі-ракетоносії у пункти базування через шторм, - ОК "Південь"

Шторм змусив росіян завести ракетоносії до пунктів базування, великі десантні кораблі також не виходили на чергування.

Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз погода на нашому боці: у морі штормовий період. Шторм змусив завести кораблі-ракетоносії у пункти базування. Великі десантні кораблі також не виходили на чергування", - сказала вона.

Вона зазначила, що ворог тримає шість кораблів у Чорному морі, ще один - в Азовському.

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"Але спостерігаємо, що рухи в сенсі забезпечення логістики в них припинилися, тому що погода не сприяє. На бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну акваторію вздовж Криму, і судна забезпечення, які у випадку необхідності відбуксовують судна до пункту базування", - додала Гуменюк.