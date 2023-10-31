США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, - Кірбі

Сполучені Штати не підтримують нинішні міжнародні заклики до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не підтримуємо припинення вогню наразі", - сказав він.

За словами Кірбі, натомість слід розглянути можливість "паузи" для доставлення допомоги в Сектор Гази.

США таким чином підтримали позицію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який напередодні заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій після нападу терористів ХАМАС 7 жовтня.

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Кірбі додав, що США "упевнені" у збільшенні кількості вантажівок із гуманітарною допомогою, що надходять до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті.

"На першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми спробуємо довести це число до 100 на день", - зауважив Кірбі, додавши, що вчора через КПП пройшло близько 45 вантажівок.