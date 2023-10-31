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Новини
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США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, - Кірбі

джон,кірбі

Сполучені Штати не підтримують нинішні міжнародні заклики до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не підтримуємо припинення вогню наразі", - сказав він.

За словами Кірбі, натомість слід розглянути можливість "паузи" для доставлення допомоги в Сектор Гази.

США таким чином підтримали позицію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який напередодні заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій після нападу терористів ХАМАС 7 жовтня.

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Кірбі додав, що США "упевнені" у збільшенні кількості вантажівок із гуманітарною допомогою, що надходять до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті.

"На першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми спробуємо довести це число до 100 на день", - зауважив Кірбі, додавши, що вчора через КПП пройшло близько 45 вантажівок.

Автор: 

Ізраїль (1658) Сектор Гази (189) США (23355) Кірбі Джон (526)


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Це логічно. При гангрені ноги можна вирішити питання, відрізавши ногу по межі зараження, а можна відрізати пальці по одному і допустити смерть від сепсису.
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31.10.2023 10:14 Відповісти
Євгеї, їдіть вже до кінця..
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31.10.2023 10:16 Відповісти
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31.10.2023 10:26 Відповісти
Розумій " в меру своей вменяемости"..
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31.10.2023 10:40 Відповісти
Може еще кацапам гумпомощи подкинуть? Они ж агрессоры как и хамас и им очень сложна, пенсионеры в мусорных баках ищут просрочку из "пятерочки". давайти русню поддержим
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31.10.2023 10:26 Відповісти
У Газі не лише найпередовіша у світі медицина, яка масово оживлює трупи...
https://youtu.be/oZBBJEk1M7Y

У них ще й не менш потужна пропаганда:
ХАМАС розповсюдив повідомлення про захоплення ізраїльського офіцера високого рангу і для підтвердження цього повідомлення навів ілюстративне фото. На знімку праворуч Яір Голан, колишній заступник начальника Генштабу, а сьогодні політик (загалом трохи схожий...)

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31.10.2023 10:41 Відповісти
Не знаю, хто в кого навчався - ХАМАС у росії чи росія у ХАМАС.
Але стиль пропаганди однаковий, навіть у деталях.
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31.10.2023 10:45 Відповісти
США проводят переброску военных сил на Ближний Восток в беспрецедентном масштабе - Evergreen Intel

Сообщается, что за минувшие сутки из США в регион Восточного Средиземноморья прибыли по меньшей мере 53 самолета C17 Globemaster III и 7 самолетов C-5M Super Galaxy.
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31.10.2023 11:26 Відповісти
Коню ясно, что пока не жахнут по Ирану, Израиль не успокоится.
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31.10.2023 11:54 Відповісти
 
 