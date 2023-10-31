Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку зросла з 16 до 29%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Із травня 2022 по жовтень 2023 кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла з 16 до 29%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок), проте наразі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна", - йдеться в повідомленні.

Натомість частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

У регіонах приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку.

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