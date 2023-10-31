Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку зросла з 16 до 29%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Із травня 2022 по жовтень 2023 кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла з 16 до 29%.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок), проте наразі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна", - йдеться в повідомленні.
Натомість частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.
У регіонах приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку.
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ЗЄльоні крадуть - НЕ правільно!
якщо все змішати ці котлети та мухи, а ще й взбовтати, то вийде що 60% вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку
Думаю тебе бесполезно напоминать про осень 2021 - когда "наймудріші" сказали что можно бы армию увеличить, но тогда дороги не построим или про закрытие программ вооружения, бесполезно. Пост про тебя и про таких как ты.
Наївний.. якщо віриш таким цифрам і таким " опитуванням"
Якби подібне сказала пані Бекешкіна Ірина - повірив би на усі 100 відсотків .. ( нехай їй буде затишно у дальніх Світах +++)... то була людина Честі...
А оці девізи «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!» -то для " прієзжих ".. гроші творять чудеса !
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ???
КМІС -
Надавати українському суспільству високоякісну інформацію про те, яким є його політичний, соціальний і соціально-економічний стан, і що думають про цей стан різні соціальні групи й категорії населення країни; наш девіз: «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!»
Що означає " у правильному"?
Для когось це, то що країна захищає себе, для когось що захищає країну Напольон у трикутній шапці.
Я на мене- це питання ні про що.
отримали щось,
або якусь суму або люлей і пишуть куйню.
мабудь робили опитування в адміністраціях.
У них все гаразд, їх охороняє пес Патрон.
В тому ж твіттері зелебобіки жаліються, що нам не дають зброю та гроші не через корупцію та крадіжки, а через те, що порохоботи говорять про корупцію...
1) як це спростовує поточний рівень корупції без гальм? Як це взагалі відноситься до чого-небудь?
2) "Бойко передает тебе привет и шлет благодарность за фракцию ..."
2) ну вот, каналы и трубопровод у них отобрали, ну хоть какой-то прогресс. даже мертведчука вышвырнули.
2.В якій тюрмі сидить Баканов?
Той самий мудрий нарід, який в 2019-му Зебздища привів, щоб "проста пєрєстать стрєлять".
І країна стоїть перед прірвою загибелі = утрати державності.
То у якому, *****, "напрямку розвивалася" ця країна всі 32 роки існування???
Цікаво, ок вони респондентів за віком визначали та громадянством))
Для декого повний програш у війні чи окупація руснею є правильним напрямком.
для когось - можливість безкарно красти в корумпованій країні під час віни;
для когось - можливість нарешті покинути цю країну і переїхати в країни Европи.
Який напрямок для вас правильний це ви самі обираєте.
що означає, в правильному чи не в правильному?
це із серії: правда у нас одна. я научу тєбя, правду говорить.
- 16 - 29!
- Что 16 - 29?
- А что приборы!!!(с)
- "конкретність" запитання від гуманітарієв-учОних не залишила шансів отримати конкретну відповідь від "піддослідних потєрпєвших", коли кожен міркував про щось своє, що болить, а воно у кожного - СВОЄ
і звичайно: лох не вимрєт, лох нє мамонт.
Ох, Кампанелла....
"21.04.2019 - кінець епохи бідності!" -
зажили нарешті, жирком обросли, проста пєрєсталі стрєлять і сдєлалі сєбя вмєстє..
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД
Види діяльності
Основний:
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інші:
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.19 Інші види видавничої діяльності
Зверніть увагу на види діяльності цього
ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових симог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
Іде війна, військова цензура, телемарафон, якщо голосно репетувати - можна стати "навідником" (так сталось з одним з активістів - втім заслужив, жаліти його непотрібно), і т.п.
Мені нещодавно зателефонував, якийсь "Київський інститут соціології", а перед ним "Міжнародний центр опитувань", я відповідно поклав слухавку, адже такі дзвінки точно не є анонімними (в мене номер не змінюється десь з 2004 року).
Так от, я точно належу до категорії тих, хто хорошого про владу не скаже. Вважаю що значна частина таких протестних громадян не готова під час війни не анонімно критикувати владу.
І от навіть в таких умовах - кількість незадоволених владою росте. Яка ж реальна цифра?
Окрім того, маю підозру, що на опитування не відповідали ті хто "на нулі", а там небагато тих хто в захваті від сьогоднішньої влади.
Народ думає що зміна влади надасть можливість завершити війну
Ви напевно всі читали що Путін має мету всіх знищити (денацифікація)
Тому якщо людям погано живеться постійно обстріли вони думають що одним махом буде краще
Багато хто каже що Україна не підготувалась до війни
Яким чином?
Коли народу не цікаво нічого а цікавлять тільки коли дадуть зарплату і пенсію
Ось такий народ
І народ до сих пір немає єднання захід і схід має різні протилежні думки
Тому проблема не у владі влада постійно змінюється а проблема в єдності а в нас її немає
Яка може бути перемога коли немає єдності?
А в кацапів є єдність вони готові здихати
А в Україні сподіваються що НАТО допоможе
Ні
Такого не буде
І вибір невеликий або рятувати державність або віддати себе кацапам
Все залежить від замовника! Саме він платить та замовляє музику.
І що цікаво, ці результати ніхто не перевіряє, підробити результати-як два пальці об асвальт, бо опитування-анонімне!
не справи в Україні йдуть в неправильному напрямку а влада і тільки влада йде в неправильному напрямку
То ж й зєбілу, мабуть, зрозуміло для чого це робиться й яка мета ставиться. (З "зєбілом" погарячкував. Йому ніх.я не зрозуміло.)
Висновок з цього лайна один,- "Захід" тисне щодо проведення виборів у 2014 році, Зє- , зрозуміло, - не хоче. Оскільки його чекає 3,14здесь. Отже заздалегідь формує хибне інформаційне поле.
Але!!!
Ці лайно-дослідження від соціологічних повій під назвою "КМІС" активно озвучують на Зє- мас-медіа на зразок "радіо НВ" , телебачення...