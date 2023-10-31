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Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку зросла з 16 до 29%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

київ

Із травня 2022 по жовтень 2023 кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла з 16 до 29%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок), проте наразі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна", - йдеться в повідомленні.

Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку зросла з 16 до 29%, - опитування КМІС 01

Натомість частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку зросла з 16 до 29%, - опитування КМІС 02

У регіонах приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку.

Також читайте: 65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1966) КМІС (338)


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Топ коментарі
+47
у нас ще в 2019 країна вирішила викинутись з вікна.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
+44
если всё что происходит с 2019 по сей день их не научило(особенно 24.02.22) - то их уже ВООБЩЕ НИЧЕГО не научит.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
+36
а решта 71 %? Це ті самі що 73 % ? Нічого їх не вчить історія?
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31.10.2023 10:23 Відповісти
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Ну враховуючи обставини можна всі їх негативні питання множити на 3
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31.10.2023 10:22 Відповісти
ЗСУ захищають Україну - правільно !
ЗЄльоні крадуть - НЕ правільно!

якщо все змішати ці котлети та мухи, а ще й взбовтати, то вийде що 60% вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку
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31.10.2023 13:11 Відповісти
а решта 71 %? Це ті самі що 73 % ? Нічого їх не вчить історія?
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31.10.2023 10:23 Відповісти
если всё что происходит с 2019 по сей день их не научило(особенно 24.02.22) - то их уже ВООБЩЕ НИЧЕГО не научит.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
потрібно суттєво обмежувати виборче право
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31.10.2023 10:28 Відповісти
Згідний. Хто голосував за пороха потрібно заблокувативід виборів мінімум років на 10
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31.10.2023 11:10 Відповісти
А хто за зеленського - і не розкаявся - вчинити харакірі
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31.10.2023 11:37 Відповісти
Тавро на лоба "зебіл і довічну заборону голосувати. А то 73% дегенерати наобирають і Дристовичей і Гордонів, і Бойків.
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31.10.2023 11:51 Відповісти
Карл, це в тебе Порох вкрав фабрику Карла Макса ?

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31.10.2023 13:05 Відповісти
карла маска.
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31.10.2023 17:15 Відповісти
Це те що відбувалося до 2019 року було правильне -) Але теж нічому не навчило.
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31.10.2023 11:50 Відповісти
благодаря армии которую постороили до 2019 и не успели полностью развалить с 2019 до 2022, ты и такие как ты могут писать здесь бред, а не лежат в братских могилах, как это было в Мариуполе и в Буче.

Думаю тебе бесполезно напоминать про осень 2021 - когда "наймудріші" сказали что можно бы армию увеличить, но тогда дороги не построим или про закрытие программ вооружения, бесполезно. Пост про тебя и про таких как ты.
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31.10.2023 12:12 Відповісти
ти " пророк"...( той.. шо з гурту 27%%%) ?

Наївний.. якщо віриш таким цифрам і таким " опитуванням"

Якби подібне сказала пані Бекешкіна Ірина - повірив би на усі 100 відсотків .. ( нехай їй буде затишно у дальніх Світах +++)... то була людина Честі...

А оці девізи «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!» -то для " прієзжих ".. гроші творять чудеса !



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ???

КМІС -

Надавати українському суспільству високоякісну інформацію про те, яким є його політичний, соціальний і соціально-економічний стан, і що думають про цей стан різні соціальні групи й категорії населення країни; наш девіз: «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!»

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31.10.2023 10:54 Відповісти
Тут питання поставлено дуже розмито.
Що означає " у правильному"?
Для когось це, то що країна захищає себе, для когось що захищає країну Напольон у трикутній шапці.
Я на мене- це питання ні про що.
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31.10.2023 11:52 Відповісти
мабудь КМІС писдить!!
отримали щось,
або якусь суму або люлей і пишуть куйню.
мабудь робили опитування в адміністраціях.
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31.10.2023 13:39 Відповісти
Просто 2% з тих 73 вже померли і не можуть проголосувати.
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31.10.2023 16:45 Відповісти
Історія тому й учить, шо нічому вона не учить .
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31.10.2023 18:26 Відповісти
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01.11.2023 04:47 Відповісти
у нас ще в 2019 країна вирішила викинутись з вікна.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
Думаю набагато більше ,невже вони погоджуются з корупцією під час війни і некомпетентності влади які в своїй більшості є далекі від державних інтересів країни.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
У нас дуже високий процент споживачів лайна з "марафону".
У них все гаразд, їх охороняє пес Патрон.
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31.10.2023 10:43 Відповісти
Е, нє... Патрона вже прибрали з марахвону, бо в нього рейтинг получився вище, ніж у Зебздюка.
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01.11.2023 01:50 Відповісти
є унікуми, які досі винять Пороха і його прихильників.

В тому ж твіттері зелебобіки жаліються, що нам не дають зброю та гроші не через корупцію та крадіжки, а через те, що порохоботи говорять про корупцію...
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31.10.2023 10:45 Відповісти
кум путина передает тебе привет и шлет благодарность за фракцию в парламенте, три пророссийских канала и нефтепровод.
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31.10.2023 16:41 Відповісти


1) як це спростовує поточний рівень корупції без гальм? Як це взагалі відноситься до чого-небудь?

2) "Бойко передает тебе привет и шлет благодарность за фракцию ..."
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31.10.2023 17:06 Відповісти
1) это такая же "вынужденная" коррупция, которую описывал Карл Волох ещё в 2018 году.
2) ну вот, каналы и трубопровод у них отобрали, ну хоть какой-то прогресс. даже мертведчука вышвырнули.
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31.10.2023 17:11 Відповісти
1.Хто розмінував Чонгар?
2.В якій тюрмі сидить Баканов?
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01.11.2023 01:44 Відповісти
Фракцію в парламенті куму путлера подарував мудрий нарід, який своїми руцями бюлетені на виборах вкидав.
Той самий мудрий нарід, який в 2019-му Зебздища привів, щоб "проста пєрєстать стрєлять".
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01.11.2023 01:53 Відповісти
А це точно серед українців проводили опитування? Чи типу - громадян України з кільками паспортами?
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31.10.2023 10:30 Відповісти
Це брехня, уведена в ранг державної політики.На кождому кроці люди матюкаються і плюються при самій згадці про наше т.з. "керівництво" (і "на горі", і на місцях) і при почутому і виді нашого през... президента. Все побудовано на цій брехні, щоб подовше протриматись біля корита і побільше украсти.
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31.10.2023 10:30 Відповісти
Україна існує 32 роки і весь час справи розвиваються "у неправильному напрямку"!
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31.10.2023 10:37 Відповісти
З однієї з найсильніших, економічно і аграрно розвинених республік срср, 3-ї по ядерному потенціалу, в першій десятці по експорту зброї і ***********, з 50 - мільйонним народом, Україна поступово скотилась до 25 мільйонної країни, з розваленою економікою, енергетикою, оборонкою, найвищим у Європі рівнем корупції, керівництво якої вижебрує по світу зброю і **********, які Україна раніше виробляла. І керівництво якої гарячково розкрадає те, що ще залишилося недобитим кацапами.
І країна стоїть перед прірвою загибелі = утрати державності.
То у якому, *****, "напрямку розвивалася" ця країна всі 32 роки існування???
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31.10.2023 15:28 Відповісти
Так шо ти від мене хочешь?
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31.10.2023 16:04 Відповісти
судя по всему в правильном. всех всё устраивало.
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31.10.2023 16:42 Відповісти
ну от нашо оце?! просили ж до перемоги не проводити опитувань!!
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31.10.2023 10:31 Відповісти
Ну дик бюджет освоїти то треба, да й офшори просють бабла..

Цікаво, ок вони респондентів за віком визначали та громадянством))
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31.10.2023 10:49 Відповісти
питання, в тому, що вважати правильним напрямком.
Для декого повний програш у війні чи окупація руснею є правильним напрямком.
для когось - можливість безкарно красти в корумпованій країні під час віни;
для когось - можливість нарешті покинути цю країну і переїхати в країни Европи.
Який напрямок для вас правильний це ви самі обираєте.
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31.10.2023 10:32 Відповісти
вот в этом и есть суть манипуляции. никто не ответит на вопрос о правильном направлении так, чтобы оно было всеми принято единственно верным.
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31.10.2023 17:21 Відповісти
Як може бути виборцем людина, яка впевнена у корупції на найвищому ріні, і водночас підтримуюча керівництво країни?
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31.10.2023 10:33 Відповісти
якось питання, по дебільному поставлене!
що означає, в правильному чи не в правильному?
це із серії: правда у нас одна. я научу тєбя, правду говорить.
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31.10.2023 10:33 Відповісти
Попахивает подтасовкой, у шестидесяти из ста все идет хорошо - такого быть не может.
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31.10.2023 10:36 Відповісти
- Штурман, приборы!
- 16 - 29!
- Что 16 - 29?
- А что приборы!!!(с)

- "конкретність" запитання від гуманітарієв-учОних не залишила шансів отримати конкретну відповідь від "піддослідних потєрпєвших", коли кожен міркував про щось своє, що болить, а воно у кожного - СВОЄ
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31.10.2023 10:37 Відповісти
Все буде - Україна
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31.10.2023 10:38 Відповісти
Хто оплачує ці опитування? І навіщо вони?
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31.10.2023 10:40 Відповісти
буржуіни оплачують. і щедро оплачують.
і звичайно: лох не вимрєт, лох нє мамонт.
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31.10.2023 17:18 Відповісти
...це ті відсотки, яким не дають спокійно гуляти на вечірках, весіллях і т.д.? Так ******** воювати!!!
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31.10.2023 10:41 Відповісти
Не зрозумів. Тєлємарафон поламався? 🤔
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31.10.2023 10:42 Відповісти
А який напрямок у самому КМІС вважають правильним? Ідіотичне запитання передбачає не менш ідіотичну відповідь респондентів. У кожної людини своя думка щодо правильності напрямку, яким рухається Україна. Причому ці думки бувають протилежними. Опитування про що. Воно нічого не відображає. Але зп в КМІСІ отримують по графіку.
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31.10.2023 10:46 Відповісти
*і жирні премії
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01.11.2023 01:57 Відповісти
Швидше за все опитування проводилось серед "біженців" та бюджетників
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31.10.2023 10:49 Відповісти
Імітація соціології. Беззмістовні запитання дозволяють опитуваним наповнювати субєктивним змістом запропоновану "посудину". В результаті цінність такого опитування дорівнює нулю. Ну от що таке "правильний напрямок"? Для когось це вліво, а для когось це вправо...
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31.10.2023 10:51 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз так взагалі все зашибісь.
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31.10.2023 11:03 Відповісти
Країна сонця (зеленого, кривавого, чорного)
Ох, Кампанелла....
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31.10.2023 11:12 Відповісти
Комуналка - вода(у містах) - початок 19р. - 12,50 гр.куб. Початок 20 - 34гр.куб. Електрика - 0,90 та 1,42 - у 19. Зараз 2,64.гр.квт. Вони вже це забули які були ціни при баризі.
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31.10.2023 17:43 Відповісти
Так у них же ж
"21.04.2019 - кінець епохи бідності!" -
зажили нарешті, жирком обросли, проста пєрєсталі стрєлять і сдєлалі сєбя вмєстє..
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01.11.2023 02:03 Відповісти
А що таке КМІС ?
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД
Види діяльності
Основний:
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інші:
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.19 Інші види видавничої діяльності

Зверніть увагу на види діяльності цього
ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових симог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
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31.10.2023 11:06 Відповісти
А в Україні справи розвиваються!? Які "справи"й куди "розвиваються"?! Деградація ЗМІ,виродження правоохоронної системи,четверте місце у рейтингу "податкового пекла",злодії й зрадники у всіх владних структурах-це "справи розвиваються"?!
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31.10.2023 11:08 Відповісти
Все таки ця країна хвора невиліковно.
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31.10.2023 11:12 Відповісти
да, это не война, это эвтаназия.
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31.10.2023 16:44 Відповісти
Давайте оцінимо якість "опитувань".
Іде війна, військова цензура, телемарафон, якщо голосно репетувати - можна стати "навідником" (так сталось з одним з активістів - втім заслужив, жаліти його непотрібно), і т.п.
Мені нещодавно зателефонував, якийсь "Київський інститут соціології", а перед ним "Міжнародний центр опитувань", я відповідно поклав слухавку, адже такі дзвінки точно не є анонімними (в мене номер не змінюється десь з 2004 року).
Так от, я точно належу до категорії тих, хто хорошого про владу не скаже. Вважаю що значна частина таких протестних громадян не готова під час війни не анонімно критикувати владу.
І от навіть в таких умовах - кількість незадоволених владою росте. Яка ж реальна цифра?
Окрім того, маю підозру, що на опитування не відповідали ті хто "на нулі", а там небагато тих хто в захваті від сьогоднішньої влади.
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31.10.2023 11:14 Відповісти
Тобто, в нас тепер те, що і в паРаші? Люди просто брешуть в опитуваннях, бо бояться репресій? Такий варіант можливий, якщо це взагалі - правдиве опитування.
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31.10.2023 11:58 Відповісти
Так. Але тут мова не про схожість з Росією. Просто опитування в країні, яка веде війну, це повна фікція. Мільйони факторів що спотворюють опитування. Страх в тому числі. Хоча б тому - ти не знаєш хто веде це опитування? А чи не росіяни випадково? А раптом завтра постукає в двері СБУ, і запитає про розголошення чогось важливого? А раптом будуть проблеми на роботі, бо ти неанонімно послав Зеленського....
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31.10.2023 12:05 Відповісти
А мені от ніколи не дзвонили.. А я б їм сказала - в них би вуха зів'яли...
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01.11.2023 02:07 Відповісти
Потрохи люди прозрівають! Зеленсько-єрмаківська полуда спадає з очей. Але як же повільно. Люди, просніться, виключіть нарешті канал 1+1. Думайте...
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31.10.2023 11:16 Відповісти
В селах та містечках окрім марахвону по ТБ і радіо більш нічого немає, ніякої альтернативи... А люди ж переживають - війна в країні, дивляться і слухають те брехливе лайно, бо нічого другого немає... Отак і дебілізується нація, особливо, якщо враховувати, що у нас зараз в країні 10.6 млн пенсіонерів (ядро електорату майбутніх виборів) + телеглядачі різного віку.
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01.11.2023 02:14 Відповісти
Там вчера на празднике Хелоуина в Белом доме Блинкен нарядил своего сына зелей....Это- уровень уважения нашей Украины в мире....
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31.10.2023 11:17 Відповісти
Дісйно багато про що говорить нажаль, Зеля повністю втратив довіру
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31.10.2023 11:35 Відповісти
а кого опитували ? Хто це підтвердить ? КМІС-це шулери та провокатори на підтанцівках у влади. Треба бути сліпим та глухим не бачачи шо ми ідемо до катастрофи якщо не змінити зелену владу.
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31.10.2023 11:29 Відповісти
Знайшли кміс,це проходимці які лижуть сраку зеленій мерзоті,вийдіть на вулицю і попитайте людей,9 із 10 не тошо ненавидять цю мерзотну владу,а готові розірвати її!
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31.10.2023 11:37 Відповісти
О, та Ви - везунчик! А мені попадаються 9 із 10, які МЕНЕ готові розірвати за Зебздюка і за цю мерзотну владу .. І це Київ! Марахвон рулить!
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01.11.2023 02:19 Відповісти
а шо это за опрос такой? то есть - 71% считает, что все идет в правильном направлении???
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31.10.2023 11:46 Відповісти
99%
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31.10.2023 11:47 Відповісти
Треба ще 5 млрд виділити на телємарафон і на канали олігархів, бо плєбс почав щось підозрювати.
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31.10.2023 11:47 Відповісти
Такі дивні коментарі
Народ думає що зміна влади надасть можливість завершити війну
Ви напевно всі читали що Путін має мету всіх знищити (денацифікація)
Тому якщо людям погано живеться постійно обстріли вони думають що одним махом буде краще
Багато хто каже що Україна не підготувалась до війни
Яким чином?
Коли народу не цікаво нічого а цікавлять тільки коли дадуть зарплату і пенсію
Ось такий народ
І народ до сих пір немає єднання захід і схід має різні протилежні думки
Тому проблема не у владі влада постійно змінюється а проблема в єдності а в нас її немає
Яка може бути перемога коли немає єдності?
А в кацапів є єдність вони готові здихати
А в Україні сподіваються що НАТО допоможе
Ні
Такого не буде
І вибір невеликий або рятувати державність або віддати себе кацапам
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31.10.2023 11:47 Відповісти
Основна методичка зелених. "Або ми біля корита, або - загибель держави".
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31.10.2023 12:00 Відповісти
Так ми хочемо обрати нормальну владу, яка приведе нас до перемоги а не перемовин.
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31.10.2023 15:35 Відповісти
і це опитали лише тих, хто працює в ОП та КабМіні... )))
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31.10.2023 11:51 Відповісти
Радует что начитает доходить , огорчает что медленно.
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31.10.2023 12:08 Відповісти
Замовне владою "опитування".Сумніваюсь що 60% опитаних зможуть пояснити, що саме в Україні розвивається у "правильному напрямку".
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31.10.2023 12:20 Відповісти
Я б навіть не змогла відповісти, що в нас взагалі розвивається, не кажучи вже про напрямок? Хіба що корупція та авторитаризм розвиваються, мабуть... Все інше - занепадає...
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01.11.2023 02:24 Відповісти
А як повинні просуватися справи, коли 81 відсоток громадян бажає воювати до талого, незважаючи ні на величезні людські втрати ні на соціальні злидні?
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31.10.2023 12:41 Відповісти
Пропонуєш капітуляцію? Думаєш, що спасешся, прислужуючи кацапам? Ні, кацапи тебе вб'ють все рівно.
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01.11.2023 02:26 Відповісти
Сьогодні в Україні люба контора "Роги та копита" може намалювати абсолютно любі результати опитування, на любу тему!
Все залежить від замовника! Саме він платить та замовляє музику.
І що цікаво, ці результати ніхто не перевіряє, підробити результати-як два пальці об асвальт, бо опитування-анонімне!
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31.10.2023 13:47 Відповісти
дебільне питання

не справи в Україні йдуть в неправильному напрямку а влада і тільки влада йде в неправильному напрямку
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31.10.2023 15:39 Відповісти

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31.10.2023 15:53 Відповісти
Вона ж при Пороху створена!!!! Блін, зебздюки кінчені...
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01.11.2023 02:28 Відповісти
Насправді, 99% не задоволені, а 1% це Єрмак, з своім отеченням, усім задоволен!
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31.10.2023 17:41 Відповісти
Повна туфта
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01.11.2023 06:43 Відповісти
Вкотре "підЗеленська" шарашкіна контора КМІС корчить з себе такого собі "формувача суспільної думки" заздалегідь до виборів президента України.
То ж й зєбілу, мабуть, зрозуміло для чого це робиться й яка мета ставиться. (З "зєбілом" погарячкував. Йому ніх.я не зрозуміло.)
Висновок з цього лайна один,- "Захід" тисне щодо проведення виборів у 2014 році, Зє- , зрозуміло, - не хоче. Оскільки його чекає 3,14здесь. Отже заздалегідь формує хибне інформаційне поле.
Але!!!
Ці лайно-дослідження від соціологічних повій під назвою "КМІС" активно озвучують на Зє- мас-медіа на зразок "радіо НВ" , телебачення...
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01.11.2023 07:38 Відповісти
 
 