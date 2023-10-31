УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16532 відвідувача онлайн
Новини
4 853 79

В ООН заявили, що майже 70% загиблих у Секторі Гази - діти і жінки

газа,сектор,гази

В ООН запевняють, що від початку завдання авіаударів Ізраїлем у відповідь на терористичний напад ХАМАС у Секторі Гази загинули понад 8 тисяч осіб, серед них дві третини − це жінки і діти.

Про це йдеться у відповідному звіті ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Зауважимо, що організація цитує низку представників гуманітарних місій, які працюють у Газі. Вони у свою чергу посилаються на дані Міністерства охорони здоров'я в Газі та гуманітарних організацій.

Зокрема, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) Філіппо Лаззаріні повідомив, що останні три тижні "були жахливими" і наразі "майже всі в Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в регіоні перебувають у жалобі".

Він додав, що, за даними Save the Children, майже 70% загиблих у Секторі Гази - це діти і жінки. Ця організація 29 жовтня повідомила, що лише за три тижні в Газі було вбито майже 3200 дітей, що перевищує кількість дітей, які щорічно гинуть у зонах конфліктів у світі, починаючи з 2019 року.

Також читайте: Голова Міноборони Чехії про резолюцію ООН щодо Сектора Гази: "Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії не місце в організації"

Лаззаріні підкреслив, що такі страшні цифри не можуть бути "супутнім втратами", і додав, що військові не жаліють ні церков, ні мечетей, ні лікарень та об'єктів БАПОР, в тому числі тих, які надають притулок переміщеним особам, − навіть у місцях, захищених міжнародним гуманітарним правом, уже загинуло і отримали поранення дуже багато людей.

"Нинішня облога Гази є колективним покаранням", − сказав він, додавши, що після двох тижнів повної облоги базові послуги руйнуються, закінчуються медикаменти, їжа, вода і паливо, а вулиці починають переповнюватися нечистотами.

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел заявила, що, за даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, в Газі було вбито понад 8 300 палестинців, у тому числі понад 3 400 дітей, а понад 6 300 дітей отримали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир’я в Секторі Гази

"Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня. Це цифра, яка повинна потрясти кожного з нас до глибини душі", - додала Рассел.

Вона також підкреслила, що були убиті понад 30 ізраїльських дітей і ще щонайменше 20 залишаються заручниками в Секторі Гази.

В ООН також наголосили, що за три тижні з півночі на південь було витіснено понад один мільйон людей; але і південь зазнавав бомбардувань, в результаті яких загинуло багато людей, тож наразі "в Газі немає безпечного місця".

У результаті вимушеного переміщення, за словами Лаззаріні, понад 670 000 переміщених осіб зараз перебувають у переповнених школах і будівлях БАПОР, де вони живуть у жахливих антисанітарних умовах, з обмеженими запасами їжі і води.

Він додав, що останнім ударом стало відключення зв'язку цими вихідними, яке посилило паніку і страждання людей в Газі, бо вони не могли зв'язатися зі своїми близькими, щоб дізнатися, живі вони чи мертві.

Також читайте: Постпред Ізраїлю в ООН Ердан закликав Гутерріша піти у відставку після його слів про те, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі"

Лаззаріні також повідомив, що БАПОР за останні три тижні втратив 64 колеги, причому остання така трагедія сталася "дві години тому", коли загинув його колега Самір разом з дружиною і вісьмома дітьми.

"Це найбільша кількість гуманітарних працівників ООН, загиблих у конфлікті за такий короткий час", − сказав він.

Лаззаріні наголосив, що 13 000 його колег у Газі, які утримували 150 притулків БАПОР, підтримували роботу третини медичних центрів, керували 80 мобільними медичними бригадами, сприяли в'їзду гуманітарних конвоїв і розподіляли залишки палива в лікарнях, пекарнях і притулках, незабаром не зможуть працювати, оскільки у них закінчуються паливо, вода, їжа і медикаменти.

"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується", - додав Лаззаріні.

Рассел додала, що ті невеликі запаси чистої води, що залишилися в Газі, швидко закінчуються, і понад 2 мільйони людей відчувають гостру потребу в питній воді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень війни в Ізраїлі майже мільйон осіб були змушені тікати з Гази, - ООН

Директор Відділу фінансування гуманітарної діяльності та мобілізації ресурсів Управління з координації гуманітарних питань Ліза Духтен, описуючи систему охорони здоров'я, яка перебуває в стані руйнації, повідомила, що пацієнти лежать на підлозі та в коридорах, а хірурги оперують без анестезії.

За її словами, з приблизно 50 000 вагітних жінок 5 500 мають народити протягом наступних 30 днів. Життя 1 000 пацієнтів, які залежать від діалізу, і 130 недоношених дітей в інкубаторах висить на волосині, через неналежну роботу резервних генераторів лікарень.

Автор: 

ООН (3374) Сектор Гази (189) жертви (1814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Ето вам террористы Хамаса посчитали? А то что в Украине рашисты убили десятки тысяч женщин и детей в ООН в упор не видят? Рассказывают какие то смешные цифры про 400 погибших гражданских и детей за последних два года войны. И то с подтекстом что ето украинцы сами себя убивают
показати весь коментар
31.10.2023 10:33 Відповісти
+34
Відсоток загиблих жінок і дітей серед всіх жертв терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня?
Та ні, не цікаво.
показати весь коментар
31.10.2023 10:31 Відповісти
+32
А який відсоток загиблих жінок і дітей у драм. театрі в Маріуполі?
показати весь коментар
31.10.2023 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відсоток загиблих жінок і дітей серед всіх жертв терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня?
Та ні, не цікаво.
показати весь коментар
31.10.2023 10:31 Відповісти
Ето вам террористы Хамаса посчитали? А то что в Украине рашисты убили десятки тысяч женщин и детей в ООН в упор не видят? Рассказывают какие то смешные цифры про 400 погибших гражданских и детей за последних два года войны. И то с подтекстом что ето украинцы сами себя убивают
показати весь коментар
31.10.2023 10:33 Відповісти
У кого то еще есть иллюзии насчет адекватности и незаангажированности ООН? ****, Гитлер в гробу переворачивается и требует его воскресить. Ето было бы его лучшее время для возможностей захватить мир
показати весь коментар
31.10.2023 10:36 Відповісти
Післязавтра, в оонЄ заявлять , що відбувається "гЄнАцид хамасу",!(,
показати весь коментар
31.10.2023 10:34 Відповісти
Ну так німецький народ також ніс покарання за свій вибір у 1933 р. Сподіваюсь і рашистський понесе.
показати весь коментар
31.10.2023 10:35 Відповісти
І зараз несе. Лише нещодавно зітхнув із полегшенням, поки виплатив репарації за першу світову війну у 2010, а тепер пахати і пахати за другу
показати весь коментар
31.10.2023 11:30 Відповісти
А який відсоток загиблих жінок і дітей у драм. театрі в Маріуполі?
показати весь коментар
31.10.2023 10:36 Відповісти
https://x.com/YosephHaddad/status/1716485996420771964?s=20 https://x.com/YosephHaddad/status/1716485996420771964?s=20

показати весь коментар
31.10.2023 10:37 Відповісти
Це про те, що як кажуть - на осінє не растут апільсіни
показати весь коментар
31.10.2023 10:39 Відповісти
Організація нероб та плакальщиків голос подала.
показати весь коментар
31.10.2023 10:38 Відповісти
Цей напис було видно з космосу, але мабуть не з ООН
показати весь коментар
31.10.2023 10:38 Відповісти
Ну правильно, мужики же в ополчении. и как сказал бы великий Боневтик, "у уполченцов ХНР (хамасская народная республика) в пайках была маца" канфетки рошен
показати весь коментар
31.10.2023 10:39 Відповісти
Ці діти з пупка гралися іграшковими поясами шахедів, а жінки щиро радіють, коли їх син-смертник відправляється в рай із 70 цнотливими дівками. Навколо Ізраїля вже Содом і Гомора, який треба просто стерти з лиця Землі і совість не буде мучити, бо навколо Ізраїлю і стар і млад вже безнадійно хворий на радикальний іслам
показати весь коментар
31.10.2023 10:39 Відповісти
А что будет после 70 нормативно половых актов с каждой по разику? Кончаться же девственницы и что тогда?
показати весь коментар
31.10.2023 10:42 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, кожного ранку всі гурії знов стають незайманими.
показати весь коментар
31.10.2023 10:49 Відповісти
ой, вей
показати весь коментар
31.10.2023 10:50 Відповісти
Збочинців-пльоночників, якими виявились ісламісти таке не влаштує. Ім же потрібна не жінка а нова плева, а жінка для них вже порванка на їх сленгу і її вже або у біоріактор ну або на худий кінець можна використати в якості ходячого інкубатору для інкубації смертників-шахедів, але в раю вони вже не потрібні, тому залишається тільки перше. Скоріше просто здихати будуть і алах буде давати все нових і нових.
показати весь коментар
31.10.2023 10:58 Відповісти
Чомусь шахіди з радістю подихають, щоб потрапити у цю легенду.
показати весь коментар
31.10.2023 11:03 Відповісти
Так треба ж робити добрі справи і допомогати людям знайти своє щастя. Скільки добра може зробити атомна бомба на ісламістському сході.
показати весь коментар
31.10.2023 11:19 Відповісти
Боюсь, "ощасливлювати" у такий спосіб будуть якраз тих, кому таке "щастя" нах не потрібне.
показати весь коментар
31.10.2023 11:21 Відповісти
Просто кишка тонка для такого щастя. Ми живемо у такий час, коли можемо почути лише жалюгідни 3.14здьож про радіоактивний попіл.
показати весь коментар
31.10.2023 11:27 Відповісти
У Ірану достатньо товста.
показати весь коментар
31.10.2023 11:31 Відповісти
На даний момент Іран смокче крупнокаліберний ядерний х3р замість ядерної зброї
показати весь коментар
31.10.2023 11:32 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що так буде і надалі. Але...
показати весь коментар
31.10.2023 11:33 Відповісти
Всё очень просто - ислам взламывает неокрепший мозг самцов сапиенса. О чём думает самец хомо сапиенса в 16-20 лет. Правильно. И тут на пути у него, помимо стандартных для для людей становится многоженство.

Женщин по статистике рождается столько же, сколько мужчин. Но до четырёх подминает под себя старый пердун только официально. Плюс в обществе, где женщина - инкубатор, они живут меньше мужчин. Плюс, если хочешь жениться на дочери старого пердуна, нужно её купить заплатить калым - который с большей вероятностью заплатит другой старый пердун.

Вот и выходит, что единственный способ удовлетворить вполне естественный зуд в штанах - это либо стать старым пердуном, либо сдохнуть, зарэзав достаточно ныуэрьнэ. У молодых самцов гомо сапиенса и так мозги не особо критичные, а тут ещё их кораном с рождения заменяют.

Ислам так популярен, потому что грязно хакает самые слабые места человеческой психики.
показати весь коментар
31.10.2023 11:39 Відповісти
Думаю, не все так просто, але я не спеціаліст в області релігієзнавства чи психології.
показати весь коментар
31.10.2023 11:41 Відповісти
Чудовий і глибокий аналіз, але я б щей розглянув і моральну сторону питання. Навіть половий гігант може не впоратись із кількома жінками, я вже не веду мову, щоб задовільнити хоча б одну на всі сто. І як чоловік може себе поважати, коли навколо нього виявляться кілька недотраханих баб, причому нетрахані не через відхилення у чоловічому здоров'ї, а через відсутність мізків у азіатського сапіенса. Лише розумна людина розуміє, що взявся за гуж не кажи що не дюж)
показати весь коментар
31.10.2023 12:01 Відповісти
Кстати, к вопросу о том, как в Газе оказалось столько украинок - ну, и не только их, конечно. Дуры-девки думают: "Господин назначил меня любимой женой!" А господин действует по принципу: "Нет ценника - значит бесплатно".
показати весь коментар
31.10.2023 12:10 Відповісти
Ходять потом ці любимі дружини с розбитими обличчами, зламаними носами, вибитимо очима руками чоловіків-ісламістів. Паранджа все приховає, на те вона і створена у тому числі. Якщо у цивілізованих країнах жінка, яка у пошуках гострих почуттів вирішила спробувати іслам ще зможе втекти, то у ісламських країнах це вже рабиня і втекти вже не такі можливості.
показати весь коментар
31.10.2023 12:48 Відповісти
Це ще куди не йшло...
А якщо сьогодні не вистачить 70, тоді що робити?
показати весь коментар
31.10.2023 11:15 Відповісти
Стулити пельку. Що записано у святих писаннях, те не може бути змінено.
показати весь коментар
31.10.2023 11:20 Відповісти
Відповідь на це питання допоможе знайти навіть маленький досвід ЖМЖ, ну а якщо був ЖЖМЖ, то питання взагалі не повинно виникати. Гурій вистачить чи не вистачить, а от шахеда може не вистачити надовго навіть після здобуття безсмертя)
показати весь коментар
31.10.2023 11:52 Відповісти
Але тоді це не рай 😂
показати весь коментар
31.10.2023 12:14 Відповісти
Взагалі то багатьом людям (не кажу про всіх) для райського вистачить і однієї сек$-бомби, аби тільки вона не старіла, не хворіла чи залишалась зрілою мілфою (в залежності від сподобань) і з обома вічними нероздовбаємими дірками. А хворі збочені фантазії про гареми чи набори цнотливих дівок краще витіснити старими добрими здоровими оргіями, де і присутній обмін жінками, який задовільнить полігамну природу двоного звіра який перетворився на щось накшталт янгола і жінки залишаться задоволеними.
показати весь коментар
31.10.2023 13:02 Відповісти
"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується", - додав Лаззаріні.

Джерело:

Це мабуть марсіани вибрали у керівництво ХАМАС та поповнюють його лави.
показати весь коментар
31.10.2023 10:39 Відповісти
Особливо самі терористи від жінок не народжуються ))). Це просто мальчікі в трусіках - наші парнішкі...
показати весь коментар
31.10.2023 10:45 Відповісти
террористам веры нет, цифры могут рисовать любые.
показати весь коментар
31.10.2023 10:39 Відповісти
Ну так правильно - все робиться "па заветам чекистав" " Як Путін сказав у 2014-му: "Мы станем за спинами женщин и детей! И пусть ани папробуют выстрелить!"
показати весь коментар
31.10.2023 10:41 Відповісти
А вони беруть і стріляють. От курва, що ж робити?
Залишається тільки волати про те, що "вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу."
Чиї там чоловіки і сини https://www.youtube.com/watch?v=wAFDI63yvNQ розстрілювали мирних євреїв просто на вулицях та у домівках ?
показати весь коментар
31.10.2023 11:01 Відповісти
ООН дуже турбується, що ці діти не стануть терористами ,а жінки не нарожають нових і нікому буде відрізати голови?
показати весь коментар
31.10.2023 10:41 Відповісти
Ети *дети* уже рождаются террористами. Сами палестинцы ето 100% террористы. Они же сами выкладывали видео как радовались зверским убийствам израильских женщин и детей. Или ето в Коране написано что насиловать и резать детей ето богоугодное дело? А как простые палестинцы призывали в своих песнях путина еще больше бомбить Украину? Ето тоже не Хамас повесить? После Израиля ети же бабуины полезут на Европу и США как пить дать если их не задавить и растереть сейчас всех. То нападение на Израиль и вырезание нескольких тысяч израильтян было всего пробником чтобы проверить реакцию Запада. Как видим Запад обосрался так что дальше все будет только хуже. Если конечно Израиль не доделает начатое
показати весь коментар
31.10.2023 11:04 Відповісти
они уже в Европе , десятилетиями .. они там выросли , и ложили болт на всю западную цывилизацию.. , они ею лиш пользовались .. и сравните количество детей у них и в европейской семье .. .. это такая бомба шо когда какой то аятола махнет рукой и бросит клич , то израильская пролитая кровь будет лиш жалкой лужей по сравненю с европейской !!и Европа сама у себя выкормила этого кровожадного монстра , так же как больше 20 лет выкормила путлера для Украины !
показати весь коментар
31.10.2023 12:20 Відповісти
А нас тут переконують, що треба завозити мігрантів через демографічну кризу.
показати весь коментар
31.10.2023 12:46 Відповісти
оОн може казати що завгодно, таж брехня як і у монголоїдів!!! оОн настає кінець!!!
показати весь коментар
31.10.2023 10:42 Відповісти
ООН немає довіри.

В теорії війська ООН мали би миттєво карати порушників міжнародних законів.

На практиці це клуб безпорадних, нікчемних бюрократів, уся діяльність яких зводиться до висловлювань стурбованості з будь-якого приводу.
показати весь коментар
31.10.2023 10:43 Відповісти
шось ОНО прокинулося від сну...
- мабуть отримало рубльовий грошовИтий переказ від аноніма з повним чумайданом своїх персональних доказів
показати весь коментар
31.10.2023 10:43 Відповісти
якби цей хамас евакуював людей, як до цього призивали ізраїльтяни, то жертв було б у рази менше, хамас навмисне не надавав змоги людям втекти від обстрілів, люди для них таке ж сміття, як і для раши, картинка з трупами задля емоцій...
показати весь коментар
31.10.2023 10:44 Відповісти

показати весь коментар
31.10.2023 10:47 Відповісти
Ніби в Газі замало справжніх трупів, треба використовувати акторів.
показати весь коментар
31.10.2023 11:29 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2023 10:46 Відповісти
Цілком вірно. А ще мають поставляти каналізаційні та водоводні труби для ракет, якщо не дають ракет фабричних. Та й отримувати воду, єлектрику з Ізраїлю ніякий шаріат не заважає. Цивілізований світ геть перецівілізувався, кляті дикуни це гарно просікли, то й знущаються з нього як можуть. Та доки самих не вгатять, то й будуть гратися в "цівілізацію" та ще й грошенята попилювати про закони бубонячи... А дикунам того й треба, бо їм усілякі закони до дупи.
показати весь коментар
31.10.2023 11:01 Відповісти
А нехер було починати . А зараз Дрокарис
показати весь коментар
31.10.2023 10:57 Відповісти
Ви розумієте, якщо брати окрему людину і брати 2-млн. громаду, то стиль поведінки та ставлення до життя незмінний.
Якщо людина починає з нуля, сама доходить до всього, будує своє життя і будує свій дім , то вона цінує те, що має і все в неї буде добре.
А якщо ледарю-неробі з самого початку все дається готове, то він вимагає все більше і більше, але в результаті закінчить або п'яний під парканом, або від передозу або у в'язниці.
показати весь коментар
31.10.2023 10:58 Відповісти
Країна, що вбила в Маріуполі в 15 разів більше цивільних - сидить в Радбезі ООН.
Це все, що тре знати про цю організацію!
показати весь коментар
31.10.2023 10:59 Відповісти
То цілуйте в дупу і далі той хамас , який прикривається жінками і дітьми- в якості живого щита .
показати весь коментар
31.10.2023 11:07 Відповісти
Після того,що скоїлось 7.10.2023 для мене діти Гази це тільки майбутні террористи,а жінки це фабрика,яка видає на гора ціх злодіїв.Ніякого жалю до цього біосміття нема.
показати весь коментар
31.10.2023 11:09 Відповісти
Дайте вгадаю - це заявляють Чмосковські представники ООН, чи ті, кого чмосковські п*дараси протягнули під "акредитацію" ООН, понабиравши їх у томуж самому хамасі?
показати весь коментар
31.10.2023 11:10 Відповісти
Откуда они там взялись? Там же террористы. А даже если они там откужа-то появились, их надо убивать. Они же не люди, они же палестинцы.
показати весь коментар
31.10.2023 11:13 Відповісти
А чого ООН не провів евакуацію жінок та дітей цих арабів до арабських країн, подалі від війни?
показати весь коментар
31.10.2023 11:14 Відповісти
Марна (бесполєзная) організація генерує безглузді питання та не робить нічого для вирішення проблем.
показати весь коментар
31.10.2023 11:21 Відповісти
Вбивство дітей і жінок це завжди злочин яким би намірами не прикривались ,дивує що ООН не хоче помічати ці злочини в Україні адже зафіксовано лише 10 тисяч вбитих мирних жителів серед яких понад 500 діти ,в той час як лише в Маріуполі фіксують від 50 тис. до 100 тисяч загиблих.
показати весь коментар
31.10.2023 11:27 Відповісти
До тех пор, пока ООН будет кормить палестинцев с ложечки, подтирать за ними жопу, лечить их и выплачивать им помощь, чтобы тем не пришлось работать, ничего в Газе не изменится. Потому что они будут и дальше сидеть на жопе и множиться, как тараканы. Вместо того, чтобы строить университеты и больницы, развивать промышленность, готовить детей к школе и т.д. При их плотности населения им давно пора быть вторым Сингапуром. А они в паранджах ходят до сих пор.
показати весь коментар
31.10.2023 11:28 Відповісти
А ООН будет это делать всегда, потому за лизание ануса террористам они потом со слезами "подумайте о детях" выставляют счёт тем, чьих детей террористы будут убивать.
показати весь коментар
31.10.2023 11:44 Відповісти
Тих хто виховує головорізів вони жаліють!А от нас можна вбивати і різати нам голови і гвалтувати і депортувати , хоча ми ні на кого не нападали!!! Може ми щось не так робимо?? Може треба робити як ХАМАС?? Думаю якщо піймати кілька функціонерів ООН і відрізати ім голови , ООН таки прирівняє нас до них?
показати весь коментар
31.10.2023 11:32 Відповісти
Згідно наведених даних, приріст населення більше 3% на рік. Триндець. Множаться як кроликиз
показати весь коментар
31.10.2023 11:35 Відповісти
Не обижайте кроликов. И тараканов тоже. И плесень не оскорбляйте.
показати весь коментар
31.10.2023 11:45 Відповісти
А в Ізраїлі, коли напали дикі, то майже 90% були жінки і діти і саме головне, що Ізраїль на них не нападав, а давав безкоштовно воду, електроенергію та жратву. Бийте терористів і не зупиняйтеся, а то вони знищать вас і не слухайте прокацапську ООН, вони чомусь завжди на боці терористів і вбивць і геть не бачать, як ці терористи вбивають мирних в Україні, Ізраілі, Сірії та інших країнах.
показати весь коментар
31.10.2023 11:49 Відповісти
таке може бути лише за умови, що ними бойовики прикриваються, то вживіть заходів.
показати весь коментар
31.10.2023 11:50 Відповісти
Можна закластися на мільйон проти гудзика, що "гамнесті інтернешнл" також обісралися цеглою з цієї нагоди. І що з того?
показати весь коментар
31.10.2023 12:22 Відповісти
Не так. Суки, що народжують майбутніх терористів і майбутні терористи. Газу потрібно зачищати до решти.
показати весь коментар
31.10.2023 12:49 Відповісти
Не иначе теперь Конашенков выступает в ООН
показати весь коментар
31.10.2023 12:49 Відповісти
Почему наши не говорят очень простую вещь: нам надо защищать наше гражданское население, а ХАМАС обязан защищать свое. В гибели т. н. мирного населения Газы виноват исключительно ХАМАС
показати весь коментар
31.10.2023 12:53 Відповісти
Які там жінки діти.... немає не тих ні іншіх... Терористи ...терористи...терористи...
показати весь коментар
31.10.2023 13:01 Відповісти
Видео - "невинные" арабские дети говорят про Израиль https://youtu.be/CLGsZ-eK4Eg https://youtu.be/CLGsZ-eK4Eg

показати весь коментар
31.10.2023 13:55 Відповісти
Седьмого числа на той Газе натурально карнавал был - песни, танцы, смех, музыка. И кто бы мог подумать, что все обернётся недецкими 3.14здюлями? Вот никогда такого небыло , и вдруг опять
показати весь коментар
31.10.2023 13:58 Відповісти
Видео https://youtu.be/jN9huMycPHI https://youtu.be/jN9huMycPHI

Так воспитывают террористов
показати весь коментар
31.10.2023 14:09 Відповісти
оон бере дані в міністерстві хамаса
показати весь коментар
31.10.2023 17:33 Відповісти
ООН должна быть распущена.

Сегодня эта организация превратилась в свою противоположность. Она служит инструментом Зла для замораживания войн и конфликтов, их усугубления и обострения. Не для предотвращения, урегулирования и т.п. - а именно для замораживания, усугубления и обострения.

Поэтому ООН обязательно должна быть распущена.
показати весь коментар
01.11.2023 07:24 Відповісти
 
 