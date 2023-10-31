В ООН заявили, що майже 70% загиблих у Секторі Гази - діти і жінки

В ООН запевняють, що від початку завдання авіаударів Ізраїлем у відповідь на терористичний напад ХАМАС у Секторі Гази загинули понад 8 тисяч осіб, серед них дві третини − це жінки і діти.

Про це йдеться у відповідному звіті ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Зауважимо, що організація цитує низку представників гуманітарних місій, які працюють у Газі. Вони у свою чергу посилаються на дані Міністерства охорони здоров'я в Газі та гуманітарних організацій.

Зокрема, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) Філіппо Лаззаріні повідомив, що останні три тижні "були жахливими" і наразі "майже всі в Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в регіоні перебувають у жалобі".

Він додав, що, за даними Save the Children, майже 70% загиблих у Секторі Гази - це діти і жінки. Ця організація 29 жовтня повідомила, що лише за три тижні в Газі було вбито майже 3200 дітей, що перевищує кількість дітей, які щорічно гинуть у зонах конфліктів у світі, починаючи з 2019 року.

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Лаззаріні підкреслив, що такі страшні цифри не можуть бути "супутнім втратами", і додав, що військові не жаліють ні церков, ні мечетей, ні лікарень та об'єктів БАПОР, в тому числі тих, які надають притулок переміщеним особам, − навіть у місцях, захищених міжнародним гуманітарним правом, уже загинуло і отримали поранення дуже багато людей.

"Нинішня облога Гази є колективним покаранням", − сказав він, додавши, що після двох тижнів повної облоги базові послуги руйнуються, закінчуються медикаменти, їжа, вода і паливо, а вулиці починають переповнюватися нечистотами.

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел заявила, що, за даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, в Газі було вбито понад 8 300 палестинців, у тому числі понад 3 400 дітей, а понад 6 300 дітей отримали поранення.

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"Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня. Це цифра, яка повинна потрясти кожного з нас до глибини душі", - додала Рассел.

Вона також підкреслила, що були убиті понад 30 ізраїльських дітей і ще щонайменше 20 залишаються заручниками в Секторі Гази.

В ООН також наголосили, що за три тижні з півночі на південь було витіснено понад один мільйон людей; але і південь зазнавав бомбардувань, в результаті яких загинуло багато людей, тож наразі "в Газі немає безпечного місця".

У результаті вимушеного переміщення, за словами Лаззаріні, понад 670 000 переміщених осіб зараз перебувають у переповнених школах і будівлях БАПОР, де вони живуть у жахливих антисанітарних умовах, з обмеженими запасами їжі і води.

Він додав, що останнім ударом стало відключення зв'язку цими вихідними, яке посилило паніку і страждання людей в Газі, бо вони не могли зв'язатися зі своїми близькими, щоб дізнатися, живі вони чи мертві.

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Лаззаріні також повідомив, що БАПОР за останні три тижні втратив 64 колеги, причому остання така трагедія сталася "дві години тому", коли загинув його колега Самір разом з дружиною і вісьмома дітьми.

"Це найбільша кількість гуманітарних працівників ООН, загиблих у конфлікті за такий короткий час", − сказав він.

Лаззаріні наголосив, що 13 000 його колег у Газі, які утримували 150 притулків БАПОР, підтримували роботу третини медичних центрів, керували 80 мобільними медичними бригадами, сприяли в'їзду гуманітарних конвоїв і розподіляли залишки палива в лікарнях, пекарнях і притулках, незабаром не зможуть працювати, оскільки у них закінчуються паливо, вода, їжа і медикаменти.

"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується", - додав Лаззаріні.

Рассел додала, що ті невеликі запаси чистої води, що залишилися в Газі, швидко закінчуються, і понад 2 мільйони людей відчувають гостру потребу в питній воді.

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Директор Відділу фінансування гуманітарної діяльності та мобілізації ресурсів Управління з координації гуманітарних питань Ліза Духтен, описуючи систему охорони здоров'я, яка перебуває в стані руйнації, повідомила, що пацієнти лежать на підлозі та в коридорах, а хірурги оперують без анестезії.

За її словами, з приблизно 50 000 вагітних жінок 5 500 мають народити протягом наступних 30 днів. Життя 1 000 пацієнтів, які залежать від діалізу, і 130 недоношених дітей в інкубаторах висить на волосині, через неналежну роботу резервних генераторів лікарень.