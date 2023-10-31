В ООН заявили, що майже 70% загиблих у Секторі Гази - діти і жінки
В ООН запевняють, що від початку завдання авіаударів Ізраїлем у відповідь на терористичний напад ХАМАС у Секторі Гази загинули понад 8 тисяч осіб, серед них дві третини − це жінки і діти.
Про це йдеться у відповідному звіті ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Зауважимо, що організація цитує низку представників гуманітарних місій, які працюють у Газі. Вони у свою чергу посилаються на дані Міністерства охорони здоров'я в Газі та гуманітарних організацій.
Зокрема, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) Філіппо Лаззаріні повідомив, що останні три тижні "були жахливими" і наразі "майже всі в Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в регіоні перебувають у жалобі".
Він додав, що, за даними Save the Children, майже 70% загиблих у Секторі Гази - це діти і жінки. Ця організація 29 жовтня повідомила, що лише за три тижні в Газі було вбито майже 3200 дітей, що перевищує кількість дітей, які щорічно гинуть у зонах конфліктів у світі, починаючи з 2019 року.
Лаззаріні підкреслив, що такі страшні цифри не можуть бути "супутнім втратами", і додав, що військові не жаліють ні церков, ні мечетей, ні лікарень та об'єктів БАПОР, в тому числі тих, які надають притулок переміщеним особам, − навіть у місцях, захищених міжнародним гуманітарним правом, уже загинуло і отримали поранення дуже багато людей.
"Нинішня облога Гази є колективним покаранням", − сказав він, додавши, що після двох тижнів повної облоги базові послуги руйнуються, закінчуються медикаменти, їжа, вода і паливо, а вулиці починають переповнюватися нечистотами.
Виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел заявила, що, за даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, в Газі було вбито понад 8 300 палестинців, у тому числі понад 3 400 дітей, а понад 6 300 дітей отримали поранення.
"Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня. Це цифра, яка повинна потрясти кожного з нас до глибини душі", - додала Рассел.
Вона також підкреслила, що були убиті понад 30 ізраїльських дітей і ще щонайменше 20 залишаються заручниками в Секторі Гази.
В ООН також наголосили, що за три тижні з півночі на південь було витіснено понад один мільйон людей; але і південь зазнавав бомбардувань, в результаті яких загинуло багато людей, тож наразі "в Газі немає безпечного місця".
У результаті вимушеного переміщення, за словами Лаззаріні, понад 670 000 переміщених осіб зараз перебувають у переповнених школах і будівлях БАПОР, де вони живуть у жахливих антисанітарних умовах, з обмеженими запасами їжі і води.
Він додав, що останнім ударом стало відключення зв'язку цими вихідними, яке посилило паніку і страждання людей в Газі, бо вони не могли зв'язатися зі своїми близькими, щоб дізнатися, живі вони чи мертві.
Лаззаріні також повідомив, що БАПОР за останні три тижні втратив 64 колеги, причому остання така трагедія сталася "дві години тому", коли загинув його колега Самір разом з дружиною і вісьмома дітьми.
"Це найбільша кількість гуманітарних працівників ООН, загиблих у конфлікті за такий короткий час", − сказав він.
Лаззаріні наголосив, що 13 000 його колег у Газі, які утримували 150 притулків БАПОР, підтримували роботу третини медичних центрів, керували 80 мобільними медичними бригадами, сприяли в'їзду гуманітарних конвоїв і розподіляли залишки палива в лікарнях, пекарнях і притулках, незабаром не зможуть працювати, оскільки у них закінчуються паливо, вода, їжа і медикаменти.
"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується", - додав Лаззаріні.
Рассел додала, що ті невеликі запаси чистої води, що залишилися в Газі, швидко закінчуються, і понад 2 мільйони людей відчувають гостру потребу в питній воді.
Директор Відділу фінансування гуманітарної діяльності та мобілізації ресурсів Управління з координації гуманітарних питань Ліза Духтен, описуючи систему охорони здоров'я, яка перебуває в стані руйнації, повідомила, що пацієнти лежать на підлозі та в коридорах, а хірурги оперують без анестезії.
За її словами, з приблизно 50 000 вагітних жінок 5 500 мають народити протягом наступних 30 днів. Життя 1 000 пацієнтів, які залежать від діалізу, і 130 недоношених дітей в інкубаторах висить на волосині, через неналежну роботу резервних генераторів лікарень.
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Та ні, не цікаво.
канфетки рошен
Женщин по статистике рождается столько же, сколько мужчин. Но до четырёх подминает под себя старый пердун только официально. Плюс в обществе, где женщина - инкубатор, они живут меньше мужчин. Плюс, если хочешь жениться на дочери старого пердуна, нужно
её купитьзаплатить калым - который с большей вероятностью заплатит другой старый пердун.
Вот и выходит, что единственный способ удовлетворить вполне естественный зуд в штанах - это либо стать старым пердуном, либо сдохнуть, зарэзав достаточно ныуэрьнэ. У молодых самцов гомо сапиенса и так мозги не особо критичные, а тут ещё их кораном с рождения заменяют.
Ислам так популярен, потому что грязно хакает самые слабые места человеческой психики.
А якщо сьогодні не вистачить 70, тоді що робити?
Джерело:
Це мабуть марсіани вибрали у керівництво ХАМАС та поповнюють його лави.
Залишається тільки волати про те, що "вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу."
Чиї там чоловіки і сини https://www.youtube.com/watch?v=wAFDI63yvNQ розстрілювали мирних євреїв просто на вулицях та у домівках ?
В теорії війська ООН мали би миттєво карати порушників міжнародних законів.
На практиці це клуб безпорадних, нікчемних бюрократів, уся діяльність яких зводиться до висловлювань стурбованості з будь-якого приводу.
- мабуть отримало рубльовий грошовИтий переказ від аноніма з повним чумайданом своїх персональних доказів
Якщо людина починає з нуля, сама доходить до всього, будує своє життя і будує свій дім , то вона цінує те, що має і все в неї буде добре.
А якщо ледарю-неробі з самого початку все дається готове, то він вимагає все більше і більше, але в результаті закінчить або п'яний під парканом, або від передозу або у в'язниці.
Це все, що тре знати про цю організацію!
Так воспитывают террористов
Сегодня эта организация превратилась в свою противоположность. Она служит инструментом Зла для замораживания войн и конфликтов, их усугубления и обострения. Не для предотвращения, урегулирования и т.п. - а именно для замораживания, усугубления и обострения.
Поэтому ООН обязательно должна быть распущена.