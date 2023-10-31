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Новини Війна
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На лівому березі Херсонщини ЗСУ досягають "непоганих результатів", але коментувати це зарано, - ОК "Південь"

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ЗСУ змусили російську армію відтягнути її позиції на лівому березі, внаслідок цього зменшилась кількість артилерійських обстрілів правобережжя, але "натомість російські сили почали частіше атакувати правий берег з авіації".

Про це розповіла в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого. Зокрема, і використання до прикладу тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилася у загальних цифрах зведень над правим берегом – це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючу економіку регіону і намагаючись в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі", – зазначила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу ЗСУ відбили понад 25 атак ворога на 6 напрямках, на Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (4052) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5871)


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Проект Свобода Ранок. Які ще проекти за кошти України? І навіщо в цьому випадку там Гуменюк?
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31.10.2023 10:45 Відповісти
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» - международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.
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31.10.2023 11:05 Відповісти
так і не коментуйте!! чи язики дуже - дуже так *********
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31.10.2023 11:06 Відповісти
На хрена тогда публиковать?
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31.10.2023 11:43 Відповісти
Ну, ладно, я только вам, а вы - ни-ни, никому! - сказала Гуменюк ведущей , "якобы свобода", в прямом эфире.
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31.10.2023 12:20 Відповісти
 
 