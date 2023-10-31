УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16352 відвідувача онлайн
Новини Війна
890 1

Утримання території в окупованій частині Херсонщини залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні, - британська розвідка

ворог,кацап,русня,орк

Розвідка Британії розповіла, що відбиття українських ударів через Дніпро та утримання території в окупованій частині Херсонської області залишається пріоритетним завданням для росіян в Україні. Зміна командувача угруповання військ РФ на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на російські сили.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 31 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

У розвідці нагадали про зміну командування Дніпровським угрупуванням військ РФ, яке очолив заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський.

Він, ймовірно, особисто взяв на себе командування угрупованням російських військ. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.

Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють окупанти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська артилерія зберегла значний потенціал у нижній течії Дніпра, - британська розвідка

Як зазначили аналітики, Теплинський, ймовірно, користується великою повагою в Генштабі РФ і має досвід командування операціями в цьому районі. Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

"Майже напевне відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій частині Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні", - йдеться в огляді розвідки. 

Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію, додали аналітики.

Автор: 

Велика Британія (5655) зовнішня розвідка (477) Херсонська область (5871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От цікаво. На лівому березі русю давно кошмарить ЗСУ, але основні сили русня кидає на Авдіївку замість того, щоб остаточно та показово "навєсті порядок" на Херсонщині.
Чи вони такі впевнені, що ЗСУ не зможуть, у разі чого, розвити наступ через Дніпро?
показати весь коментар
31.10.2023 11:12 Відповісти
 
 