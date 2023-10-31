Утримання території в окупованій частині Херсонщини залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні, - британська розвідка
Розвідка Британії розповіла, що відбиття українських ударів через Дніпро та утримання території в окупованій частині Херсонської області залишається пріоритетним завданням для росіян в Україні. Зміна командувача угруповання військ РФ на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на російські сили.
Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 31 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
У розвідці нагадали про зміну командування Дніпровським угрупуванням військ РФ, яке очолив заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський.
Він, ймовірно, особисто взяв на себе командування угрупованням російських військ. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.
Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють окупанти.
Як зазначили аналітики, Теплинський, ймовірно, користується великою повагою в Генштабі РФ і має досвід командування операціями в цьому районі. Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.
"Майже напевне відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій частині Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні", - йдеться в огляді розвідки.
Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію, додали аналітики.
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