Через російські обстріли знеструмлені три вугільні шахти на Донеччині, без світла частина споживачів у 6 областях
Окупанти обстріляли обладнання однієї з ТЕС на Донеччині та підстанцію на Херсонщині.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ
"Учора внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС на Донеччині, залишилися без електропостачання три вугільні шахти, 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів. Наразі шахти заживлено.
Внаслідок обстрілу підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів", - йдеться в повідомленні.
Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
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