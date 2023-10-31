Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо ймовірного перекриття кордону, - Мінвідновлення
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії про проведення зустрічі з всіма залученими сторонами щодо ймовірного перекриття пунктів пропуску польськими перевізниками до кінця року.
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на зустрічі хочуть обговорити питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.
Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
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- ввіз нашої агропродукції злить їх аграріїв,
- наші перевізники злять їхніх
- наші символи та герої злять їхніх націоналістів
- натовпи наших громадян злять їхніх...
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А що буде в разі вступу України в ЄС? В Шенген? В Єврозону?
Щось, боюсь, наші східні сусіди "кістьми ляжуть" але будуть цьому заважати.