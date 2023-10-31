Рашисти знову вдарили по Херсону, зруйновано складські приміщення, пошкоджено автівки, поранено чоловіка
Ворог продовжує обстрілювати Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після 11.00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсону.
"Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували", - інформує Мрочко.
Як вже повідомлялося, зранку 31 жовтня окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік.
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