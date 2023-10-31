Ворог втратив на Таврійському напрямку 538 осіб, ЗСУ знищили 46 одиниць військової техніки та 2 склади з боєприпасами, - Сили оборони

На таврійському напрямку ворог завдав 29 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 1020 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1126 вогневих завдань.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні втрати ворога склали 538 осіб. 1 окупант здався в полон.

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 12 ББМ, 5 артсистем, 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", 1 самохідний зенітно-ракетний комплекс 9К37 "Бук", 8 БпЛА та 9 автомобілів.

Знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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