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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог втратив на Таврійському напрямку 538 осіб, ЗСУ знищили 46 одиниць військової техніки та 2 склади з боєприпасами, - Сили оборони

війна,зсу

На таврійському напрямку ворог завдав 29 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 1020 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1126 вогневих завдань.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні втрати ворога склали 538 осіб. 1 окупант здався в полон.

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 12 ББМ, 5 артсистем, 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", 1 самохідний зенітно-ракетний комплекс 9К37 "Бук", 8 БпЛА та 9 автомобілів.

Знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять понад 500 осіб, ЗСУ знищили 49 одиниць військової техніки

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Таврія (205) бойові дії (4052) ЗСУ (7655)


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"осіб"? Шо за панібратсво з ворогом? І техніку не "втратили", а була знищена нашими воїнами!
Втратили, блдь... втрачають гаманець, дорогу людину, товари... або совість.
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31.10.2023 12:44 Відповісти
Встречай , Ростов, еще гробов!
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31.10.2023 12:46 Відповісти
Таврія, це передусім Херсонщина. От би й повідомили, скільки техніки, та артсистем знищено там, на лівому березі.
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31.10.2023 13:04 Відповісти
Что с Авдеевкой? Расскажите об этом лучше, чем зачитывать победные доклады с клоун-марафона.
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31.10.2023 13:20 Відповісти
 
 