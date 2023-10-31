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Новини
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Запити Ізраїлю щодо військової допомоги не перетинаються з потребами України, - посол Бродський

бродський,міхаель

Війна в Ізраїлі не вплине на допомогу Україні від союзників, оскільки запити цих двох країн щодо військової допомоги не перетинаються.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я не думаю, що ситуація в Ізраїлі вплине на допомогу Україні, наскільки я знаю, і США, і Європа мають намір і надалі надавати допомогу Україні", - зазначив Бродський.

За словами посла, Ізраїль є найбільш самодостатньою у військовому плані країною, тому йому не потрібний такий обсяг зброї, як Україні.

Він додав, що на початку війни запити Ізраїлю до союзників стосувалися дуже специфічних видів озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол", їх запаси почали вичерпуватися через надінтенсивні обстріли з боку ХАМАС.

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Автор: 

Ізраїль (1658) Україна (5956) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+3
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31.10.2023 13:09 Відповісти
+3
Минулого тижня Ізраїль зажадав 200,000 снарядів калібру 155 мм.
Дійсно, нахіба вони ЗСУ?
А доставка їх повітрям із США вже стартувала. Пентагон відзвітував.
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31.10.2023 13:10 Відповісти
+2
звичайно їм же не треба зеленка з бинтами, труси зі штанами та дробовики з касками.)))
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31.10.2023 12:54 Відповісти
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звичайно їм же не треба зеленка з бинтами, труси зі штанами та дробовики з касками.)))
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31.10.2023 12:54 Відповісти
Віримо послу Бродському!
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31.10.2023 12:57 Відповісти
Як почувалось пасажирам літака рейсу з Тель-Авіву в аеропорту Махачкали 29.10.2023: https://detaly.co.il/uzhas-v-mahachkale-passazhiry-iz-tel-aviva-rasskazali-o-perezhitom/ Деталі ...
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31.10.2023 13:03 Відповісти
B Ізраїлю каральна операція проти дикунів. А не війна. Те що Нетаньяху набудував "стін Яценюка" замість кордону, лобизався в засос з спонсором дикунів Хйлм хто винен?
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31.10.2023 13:05 Відповісти
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31.10.2023 13:09 Відповісти
Минулого тижня Ізраїль зажадав 200,000 снарядів калібру 155 мм.
Дійсно, нахіба вони ЗСУ?
А доставка їх повітрям із США вже стартувала. Пентагон відзвітував.
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31.10.2023 13:10 Відповісти
Просто не треба вважати, що США віддадуть Україні все до останнього снаряда. Ці крихти залишаються вже після того, як всі снаряди розділені для всіх ймовірних конфліктів, у тому числі і Ізраїлю, тому Україні так мало і залишається. Тому не треба шкодувати ізраїльські снаряди, бо їх доля вже давно вирішена
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31.10.2023 13:32 Відповісти
Після своєї перемоги Ізраїль має віддати залишки України
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31.10.2023 13:25 Відповісти
Посол Ізраїлю Михайло Бродський заявив, що Україна є "найпроізраїльською країною в Європі" і тому може визнати ХАМАС терористами. Про це він заявив в інтерв'ю Ynet.

Але зброю ми вам не дамо) Бо дикуни це одне, а рашка зовсім інше. Цирк.
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31.10.2023 13:44 Відповісти
Бродський - хуцпобрех.
Ну як же можна, на людях, публічно так брехати?!
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31.10.2023 14:17 Відповісти
 
 