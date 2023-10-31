Запити Ізраїлю щодо військової допомоги не перетинаються з потребами України, - посол Бродський
Війна в Ізраїлі не вплине на допомогу Україні від союзників, оскільки запити цих двох країн щодо військової допомоги не перетинаються.
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я не думаю, що ситуація в Ізраїлі вплине на допомогу Україні, наскільки я знаю, і США, і Європа мають намір і надалі надавати допомогу Україні", - зазначив Бродський.
За словами посла, Ізраїль є найбільш самодостатньою у військовому плані країною, тому йому не потрібний такий обсяг зброї, як Україні.
Він додав, що на початку війни запити Ізраїлю до союзників стосувалися дуже специфічних видів озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол", їх запаси почали вичерпуватися через надінтенсивні обстріли з боку ХАМАС.
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Дійсно, нахіба вони ЗСУ?
А доставка їх повітрям із США вже стартувала. Пентагон відзвітував.
Але зброю ми вам не дамо) Бо дикуни це одне, а рашка зовсім інше. Цирк.
Ну як же можна, на людях, публічно так брехати?!