Мінну загрозу в Чорному морі мінімізовано, навігаційний коридор працює, - ОК "Південь"
Навігація у Чорному морі продовжується попри відсутність додаткових гарантій від міжнародних партнерів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Україна продовжує навігацію в Чорному морі, а Росія не може тиснути так, як того б хотіла. І працює навігаційний коридор, незважаючи на те, що наразі додаткових гарантій від міжнародних партнерів немає. Є забезпечення Силами оборони, і незважаючи на ті загрози, які ворог продовжує демонструвати з огляду застосування тактичної авіації, все ж таки робота не припиняється", - зазначила вона.
На запитання щодо мінної небезпеки в Чорному морі Гуменюк відповіла: "На сьогодні робиться Силами оборони все для того, щоб коридор функціонував, навігація здійснювалась, а загроза була мінімізована".
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