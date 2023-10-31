Мінну загрозу в Чорному морі мінімізовано, навігаційний коридор працює, - ОК "Південь"

Навігація у Чорному морі продовжується попри відсутність додаткових гарантій від міжнародних партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Україна продовжує навігацію в Чорному морі, а Росія не може тиснути так, як того б хотіла. І працює навігаційний коридор, незважаючи на те, що наразі додаткових гарантій від міжнародних партнерів немає. Є забезпечення Силами оборони, і незважаючи на ті загрози, які ворог продовжує демонструвати з огляду застосування тактичної авіації, все ж таки робота не припиняється", - зазначила вона.

На запитання щодо мінної небезпеки в Чорному морі Гуменюк відповіла: "На сьогодні робиться Силами оборони все для того, щоб коридор функціонував, навігація здійснювалась, а загроза була мінімізована".

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