УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16273 відвідувача онлайн
Новини Війна
440 0

Мінну загрозу в Чорному морі мінімізовано, навігаційний коридор працює, - ОК "Південь"

море

Навігація у Чорному морі продовжується попри відсутність додаткових гарантій від міжнародних партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Україна продовжує навігацію в Чорному морі, а Росія не може тиснути так, як того б хотіла. І працює навігаційний коридор, незважаючи на те, що наразі додаткових гарантій від міжнародних партнерів немає. Є забезпечення Силами оборони, і незважаючи на ті загрози, які ворог продовжує демонструвати з огляду застосування тактичної авіації, все ж таки робота не припиняється", - зазначила вона.

На запитання щодо мінної небезпеки в Чорному морі Гуменюк відповіла: "На сьогодні робиться Силами оборони все для того, щоб коридор функціонував, навігація здійснювалась, а загроза була мінімізована".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На лівому березі Херсонщини ЗСУ досягають "непоганих результатів", але коментувати це зарано, - ОК "Південь"

Автор: 

Чорне море (1678) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 