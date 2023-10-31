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Насильство та поширення туберкульозу: Центр нацспротиву розповів, в яких умовах Росія утримує українських полонених

цнс

Ворог утримує на своїй території українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах, зокрема без належного харчування, меддопомоги та із застосуванням насильства. Крім того, серед полонених прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, наші співвітчизники розміщені, як правило, окремо від інших ув’язнених, в приміщеннях штрафних бараків в умовах постійного порушення санітарно-гігієнічних умов. При цьому українців обмежують в тривалості прогулянок і надають мізерний раціон", - ідеться у повідомленні.

За даними підпілля, до військовополонених можуть застосовувати різні види насильства та обмеження в медичній допомозі.

У ЦНС наголосили, що серед полонених швидко прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання, спричинені не відповідними умовами утримання. Водночас загальний морально-фізичний стан українців - незадовільний.

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Українців утримують в колонії, яка розташована в населеному пункті Двубратський, що в Краснодарському краї РФ. Відповідальні за міжнародні злочини полковник внутрішньої служби Володимир Говорухін та начальник установи Олександр Кулагін.

Крім цього, українців утримують в колонії в Усть-Лабінську Краснодарського краю, відповідальним є підполковник внутрішньої служби Олег Панасенко. Також в ЦНС міжнародним злочинцем назвали підполковника внутрішньої служби Руслана Ситнянського, який керував туберкульозною лікарнею ФСВП РФ по Краснодарському краю.

"Також ми обов’язково передамо вітання начальникам СІЗО-1 та СІЗО-5 у Ростові-на-Дону майору Олександру Папці та підполковнику Павлу Лазоренку, а також їхньому колезі з СІЗО-2 у Таганрозі підполковнику В'ячеславу Влассу", - наголосили ЦНС.

У Спротиві додали, що кожен дотичний до злочинів проти українських військовополонених понесе відповідальність.

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військовополонені (982) полон (1583) Центр національного спротиву (827)


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Всі ті начаьнички відходи українських здегенерованих родів. З українськими погонялами.
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31.10.2023 13:26 Відповісти
Зате в Україні рашистські полонені як на курорті і на них виділяють стільки, скільки не отримує абсолютна більшість українських пенсіонерів.
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31.10.2023 13:27 Відповісти
Україна залежна від Європи. Тому має тримати в порядку тих биланів.
А от навідників не варто тримати в тюрмі. А просто виводити в посадки.
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31.10.2023 13:30 Відповісти
Де реакція оон, червоного хреста, амнесті і інших імпотентних кантор?????????
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31.10.2023 13:31 Відповісти
Всілякі там Гамнисті Інтернешнл позастромляли свої язики в жопи рашистів і тихо прицмокують
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31.10.2023 20:06 Відповісти
Цікаво, як це прокоментує гімнокамандующий?
Той самий блаZEнь, що у травні 2022 обіцяв 3000 "азовців" повернення додому max через півроку.
Минуло майже 3 цих терміни, повернулося трохи більше сотні.
На звернення рідних влада срати хотіла. Навпаки, вимагає зберігати тишу та "не раскачивать лодку".
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31.10.2023 13:44 Відповісти
БлаZEнь був впевнений, що все швидко закінчиться.
Йому так в Омані сказали
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31.10.2023 15:28 Відповісти
Про туберкульоз. Є личинки воскової молі для лікування хворих. Контакти на сайті www.Bible - for -you.org
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31.10.2023 14:06 Відповісти
Що за маячня? Реклама релігійної секти на Цензор.нет.
Туберкульоз лікується кількома антибіотиками одночасно, ефективність яких доведена, і до яких є чутливість щбудника: Ізоніазид, Рифампіцин, Піразинамід, Етамбутол.
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31.10.2023 20:10 Відповісти
 
 