Насильство та поширення туберкульозу: Центр нацспротиву розповів, в яких умовах Росія утримує українських полонених

Ворог утримує на своїй території українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах, зокрема без належного харчування, меддопомоги та із застосуванням насильства. Крім того, серед полонених прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, наші співвітчизники розміщені, як правило, окремо від інших ув’язнених, в приміщеннях штрафних бараків в умовах постійного порушення санітарно-гігієнічних умов. При цьому українців обмежують в тривалості прогулянок і надають мізерний раціон", - ідеться у повідомленні.

За даними підпілля, до військовополонених можуть застосовувати різні види насильства та обмеження в медичній допомозі.

У ЦНС наголосили, що серед полонених швидко прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання, спричинені не відповідними умовами утримання. Водночас загальний морально-фізичний стан українців - незадовільний.

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Українців утримують в колонії, яка розташована в населеному пункті Двубратський, що в Краснодарському краї РФ. Відповідальні за міжнародні злочини полковник внутрішньої служби Володимир Говорухін та начальник установи Олександр Кулагін.

Крім цього, українців утримують в колонії в Усть-Лабінську Краснодарського краю, відповідальним є підполковник внутрішньої служби Олег Панасенко. Також в ЦНС міжнародним злочинцем назвали підполковника внутрішньої служби Руслана Ситнянського, який керував туберкульозною лікарнею ФСВП РФ по Краснодарському краю.

"Також ми обов’язково передамо вітання начальникам СІЗО-1 та СІЗО-5 у Ростові-на-Дону майору Олександру Папці та підполковнику Павлу Лазоренку, а також їхньому колезі з СІЗО-2 у Таганрозі підполковнику В'ячеславу Влассу", - наголосили ЦНС.

У Спротиві додали, що кожен дотичний до злочинів проти українських військовополонених понесе відповідальність.

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