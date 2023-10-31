Є докази, що саме війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, - Моніторингова місія ООН

Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинуло 59 цивільних осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У новій доповіді, яку було оприлюднено у вівторок, зроблено висновок про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар на цивільних осіб чи цивільний об'єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль заявила, що ця атака "слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і відзначає необхідність притягнення винних до відповідальності".

У доповіді також зазначено, що масштабні пошкодження і залишки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер", яка влучила в єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцевих жителі зібралися там, щоб ушанувати пам'ять перепохованого в Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше.

Спостерігачі ООН з прав людини задокументували, що всі жертви були цивільними особами, і що на поминальному обіді в кафе або поблизу нього не було жодного військового або будь-якої іншої законної військової цілі.

Доповідь також детально описує вкрай руйнівні наслідки удару, зокрема, 15 місцевих родин унаслідок нього втратили більше одного члена сім'ї. Місцева мешканка розповіла, що подругу її доньки вдалося ідентифікувати тільки за манікюром, коли рятувальники виявили її руку. Ідентифікація багатьох інших загиблих проводилася виключно за допомогою аналізів ДНК.

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Доповідь закликає РФ визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок удару, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких ударів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням прямим і непрямим жертвам.