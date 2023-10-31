Є докази, що саме війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, - Моніторингова місія ООН
Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинуло 59 цивільних осіб.
Про це повідомили в пресслужбі Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У новій доповіді, яку було оприлюднено у вівторок, зроблено висновок про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар на цивільних осіб чи цивільний об'єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль заявила, що ця атака "слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і відзначає необхідність притягнення винних до відповідальності".
У доповіді також зазначено, що масштабні пошкодження і залишки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер", яка влучила в єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцевих жителі зібралися там, щоб ушанувати пам'ять перепохованого в Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше.
Спостерігачі ООН з прав людини задокументували, що всі жертви були цивільними особами, і що на поминальному обіді в кафе або поблизу нього не було жодного військового або будь-якої іншої законної військової цілі.
Доповідь також детально описує вкрай руйнівні наслідки удару, зокрема, 15 місцевих родин унаслідок нього втратили більше одного члена сім'ї. Місцева мешканка розповіла, що подругу її доньки вдалося ідентифікувати тільки за манікюром, коли рятувальники виявили її руку. Ідентифікація багатьох інших загиблих проводилася виключно за допомогою аналізів ДНК.
Доповідь закликає РФ визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок удару, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких ударів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням прямим і непрямим жертвам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
По нисходящей:
США оплачивают 22% бюджета ООН
Япония - 9,68%
В конце (но не последние) толпы:
Украина - 0,001%.
В долЯрах это - 1,5 миллиона.
Если нас 35 миллионов это где то 1.5 - 2 грн с человека.
И ООН на них жирует.
Русня - не люди! Я взагалі бачу цю війну повторенням стародавнього протистояння неандертальців і кроманьонців.
На картинке лимузины периода "до нефтяного кризиса" начало 70-х прошлого века.
Его ещё наши деды и отцы не пускали. Шо вы он нас хотите.
А ООН це просто ще одна бюрократична установа, в якої є певні плюси, але в основному це місце для кар'єри.
--------------------------------------------------------
Биляд, вы объясните этим оон-овским кретинам, что искандеры стоят на вооружении ТОЛЬКО у козломордии!!!
Да цю структуру знести к бісовій матері, це ж порнографія в прямому ефірі!
Только "Наразі" и только "підстави вважати"??? Только сейчас(?), появились "основания считать", вы это серьезно??? Это после того, как -
"09.10.2023 20:46 (Обновлено: 10.10.2023 11:39)
Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза
Ракета, поразившая 5 октября сходку нацистов из батальона "Айдар"* на поминках https://www.pravda.ru/news/world/1893652-avstrija/ в селе Гроза на оккупированной части ДНР, была российской.
Об этом заявил посол РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 9 октября.
Российский посол пояснил, что в этом населённом пункте проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовало множество его подельников". Об этом, по словам Небензи, говорят первые снимки, появившиеся в соцсетях, на которых "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".
Небензя попенял киевскому режиму, что он неоднократно "заламывал руки по погибшим в гостиницах", а затем появлялось большое количество некрологов на солдат ВСУ, наёмников в соцсетях с привязкой к месту события.
"Не исключаем, что такое же будет и с Грозой", - сказал Небензя.
То есть посол фактически признал, что ракета была российской и ударила по скоплению неонацистов батальона "Айдар"*, вероятно, по наводке местных жителей.
Читайте больше на https://military.pravda.ru/1894456-groza/