УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16273 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 447 32

Є докази, що саме війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, - Моніторингова місія ООН

гроза,харківщина

Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинуло 59 цивільних осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У новій доповіді, яку було оприлюднено у вівторок, зроблено висновок про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар на цивільних осіб чи цивільний об'єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль заявила, що ця атака "слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і відзначає необхідність притягнення винних до відповідальності".

У доповіді також зазначено, що масштабні пошкодження і залишки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер", яка влучила в єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцевих жителі зібралися там, щоб ушанувати пам'ять перепохованого в Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше.

Спостерігачі ООН з прав людини задокументували, що всі жертви були цивільними особами, і що на поминальному обіді в кафе або поблизу нього не було жодного військового або будь-якої іншої законної військової цілі.

Доповідь також детально описує вкрай руйнівні наслідки удару, зокрема, 15 місцевих родин унаслідок нього втратили більше одного члена сім'ї. Місцева мешканка розповіла, що подругу її доньки вдалося ідентифікувати тільки за манікюром, коли рятувальники виявили її руку. Ідентифікація багатьох інших загиблих проводилася виключно за допомогою аналізів ДНК.

Також читайте: Ідентифіковано всіх загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: Росіяни вбили 59 осіб

Доповідь закликає РФ визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок удару, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких ударів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням прямим і непрямим жертвам.

Автор: 

обстріл (29082) ООН (3374) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
показати весь коментар
31.10.2023 13:59 Відповісти
+17
А хто ще міг вбити 59 людей ракетою в Україні??? Марсіані???
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
показати весь коментар
31.10.2023 14:04 Відповісти
+9
Уже месяц прошел в ООН все еще ищут доказы что ето мы не сами самоубились. Зато хамасовских бабуинов ООН сразу с ходу и посчитало и определило что их убил Израиль. Вот же твари. Пора уже ето ООН закрывать. От него больше вреда чем пользы. Еще ниодин конфликт ООН не решило. Зато террористов подкармливать ето самое оно
показати весь коментар
31.10.2023 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
показати весь коментар
31.10.2023 13:59 Відповісти
Напевно в цій місії ООН не було поляків, а то вони звично могли назвали цю ракету українською.
показати весь коментар
31.10.2023 14:02 Відповісти
А хто ще міг вбити 59 людей ракетою в Україні??? Марсіані???
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
показати весь коментар
31.10.2023 14:04 Відповісти
Марсіяни для них зручніші, тож дочекаємось і таких версій.
показати весь коментар
31.10.2023 14:07 Відповісти
Неначе і без ООН не було зрозуміло хто скоїв це вбивство. Навіщо платити внески в абсолютно імпотентні організацію?
показати весь коментар
31.10.2023 14:05 Відповісти
О чём все хотели знать, но стеснялись спросить.
По нисходящей:
США оплачивают 22% бюджета ООН
Япония - 9,68%
В конце (но не последние) толпы:
Украина - 0,001%.
В долЯрах это - 1,5 миллиона.
Если нас 35 миллионов это где то 1.5 - 2 грн с человека.
И ООН на них жирует.
показати весь коментар
31.10.2023 19:46 Відповісти
Ні, оона, так не можна... Щось у вас занадто однозначний висновок, так не робиться. І як це ви змогли так швидко це зрозуміти, це ж лише три тижні минуло, ви що... треба перевірити, може то монголи вдарили. От є у вас повна впевненість, що вони не причетні? отож. Фінляндія ж ще могла. Польща. Ви не усіх перевірили. Та ви взагалі перевіряли? А Непал? Чому це не міг бути Непал?
показати весь коментар
31.10.2023 14:05 Відповісти
А були сумніви? Кацапи це самі не заперечували.
показати весь коментар
31.10.2023 14:08 Відповісти
Ба більше - вони раділи з цього!

Русня - не люди! Я взагалі бачу цю війну повторенням стародавнього протистояння неандертальців і кроманьонців.
показати весь коментар
31.10.2023 17:28 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2023 14:08 Відповісти
Не зачёт.
На картинке лимузины периода "до нефтяного кризиса" начало 70-х прошлого века.
Его ещё наши деды и отцы не пускали. Шо вы он нас хотите.
показати весь коментар
31.10.2023 19:52 Відповісти
Виходить, що до цього вони все ж таки сумнівались... У них мабуть було багато різних версій, аж до побутового масового нещасного випадку. В принципі, яка організація, такий і порядок у світі.
показати весь коментар
31.10.2023 14:11 Відповісти
Уже месяц прошел в ООН все еще ищут доказы что ето мы не сами самоубились. Зато хамасовских бабуинов ООН сразу с ходу и посчитало и определило что их убил Израиль. Вот же твари. Пора уже ето ООН закрывать. От него больше вреда чем пользы. Еще ниодин конфликт ООН не решило. Зато террористов подкармливать ето самое оно
показати весь коментар
31.10.2023 14:12 Відповісти
Просто в Секторі Газа на 3 палестинців, 5 працівників ООН. А в Україні їх десяток максимум. Воно ж донедавна було безпечніше будувати кар'єру в спокійному Секторі Газа, де тебе усі *******, за роздачу гуманітарки, а не в Україні, де щогодини ракети і щохвилини обстріли на прифронтових територіях.
показати весь коментар
31.10.2023 14:16 Відповісти
То то я вижу что боевики Хамаса с 13-ми айфонами и автоматами разьезжают. Видно ООН хорошо финансирует террористов. Зато как про голодающих мальшиков поют аж на слезу пробивает
показати весь коментар
31.10.2023 14:22 Відповісти
Всі, в т.ч. Ізраїль, довго робили вигляд ніби, все нормально, що ХАМАС отримує чималі гроші з "мита" з товарів, що ідуть в Сектор Газа. Більше того Ізраїль старанно "не помічав", що поставляючи гуманітарно будматеріали, допомагає будувати тунелі терористам і знову ж таки дозволяє їм заробляти на їх перепродажу. От і результат.
А ООН це просто ще одна бюрократична установа, в якої є певні плюси, але в основному це місце для кар'єри.
показати весь коментар
31.10.2023 14:28 Відповісти
А хіба не інопланетяни??
показати весь коментар
31.10.2023 14:17 Відповісти
Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині.
--------------------------------------------------------
Биляд, вы объясните этим оон-овским кретинам, что искандеры стоят на вооружении ТОЛЬКО у козломордии!!!
показати весь коментар
31.10.2023 14:18 Відповісти
Нє, мля, ми самі по собі стріляємо! Ще й сумніваються ссуки!
показати весь коментар
31.10.2023 14:19 Відповісти
Найбільше обурюють оці ООН-івські "захисники гуманітарного права", коли з їхньої аргументації виходить, що злодійськи нападати на чужу країну, бомбити, засиплювати ракетами можна, треба лише "упевнитися, що це не війскова ціль"... Це що, з їхньої логіки вбивати тих, хто захищає зі зброєю свою країну від агресорів - "гуманно"?
показати весь коментар
31.10.2023 14:37 Відповісти
Нещодавно чи то Небензя на РБ ООН чи то Лавров чітко сказав, що це вони вдарили по с. Гроза бо вона вважають, що там зібрались нацисти, які поминали нациста.
показати весь коментар
31.10.2023 14:59 Відповісти
08.10.23 небензя на засіданні Ради Безпеки ООН

показати весь коментар
31.10.2023 15:07 Відповісти
дивно, що росіяни не наполягли на тому, що це був превентивний удар з метою самооборони...
показати весь коментар
31.10.2023 15:01 Відповісти
хоть інколи оон щось бачить
показати весь коментар
31.10.2023 15:06 Відповісти
Судячи з назви: були варіанти?!
показати весь коментар
31.10.2023 15:16 Відповісти
Це просто піздець…
Да цю структуру знести к бісовій матері, це ж порнографія в прямому ефірі!
показати весь коментар
31.10.2023 15:25 Відповісти
так звичайно бо тінь на Зімбабве лягала ...Тепер все зрозуміло це були росіяни ...
показати весь коментар
31.10.2023 15:33 Відповісти
Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині Джерело:

Только "Наразі" и только "підстави вважати"??? Только сейчас(?), появились "основания считать", вы это серьезно??? Это после того, как -

"09.10.2023 20:46 (Обновлено: 10.10.2023 11:39)

Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза

Ракета, поразившая 5 октября сходку нацистов из батальона "Айдар"* на поминках https://www.pravda.ru/news/world/1893652-avstrija/ в селе Гроза на оккупированной части ДНР, была российской.

Об этом заявил посол РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 9 октября.

Российский посол пояснил, что в этом населённом пункте проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовало множество его подельников". Об этом, по словам Небензи, говорят первые снимки, появившиеся в соцсетях, на которых "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".

Небензя попенял киевскому режиму, что он неоднократно "заламывал руки по погибшим в гостиницах", а затем появлялось большое количество некрологов на солдат ВСУ, наёмников в соцсетях с привязкой к месту события.

"Не исключаем, что такое же будет и с Грозой", - сказал Небензя.

То есть посол фактически признал, что ракета была российской и ударила по скоплению неонацистов батальона "Айдар"*, вероятно, по наводке местных жителей.

Читайте больше на https://military.pravda.ru/1894456-groza/
показати весь коментар
31.10.2023 16:33 Відповісти
О блин, слава Богу что хоть не Израиль!
показати весь коментар
31.10.2023 16:38 Відповісти
Так виглядає, що оон (а за фактом - "гамнесті інтернешнл 2.0") повинна самона@бнутись. І це не така вже й фантастика. Міністр оборони Чехії подала гарну ідею - просто вийти з цієї організації. Якщо таке окрім чехів зроблять Штати з іншими "важковаговиками", оона перетвориться на "клюб шанувальників бормотухи".
показати весь коментар
31.10.2023 16:44 Відповісти
Тільки не дай Божечко Ви почнете вважати, що це має ознаки геноциду - Гуттереш вам такого не пробачить!
показати весь коментар
31.10.2023 17:31 Відповісти
У мене питання до цих дятлів, Україна має на озброєнні пускові і ракети іскандер???🤦🤦🤦
показати весь коментар
31.10.2023 19:07 Відповісти
 
 