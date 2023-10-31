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Голоси за закон про про підтримку України в Палаті представників США є, але там величезне політичне протистояння, - Кулеба

кулеба

У Палаті представників США є голоси за закон про підтримку України, але деякі політичні гравці можуть скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Головне - це результат: є голоси за закон чи немає. Наразі ми маємо підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас там є величезне політичне протистояння. І буде гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту", - сказав міністр.

Кулеба прогнозує, що найближчим часом найімовірніше лунатимуть заяви, які дратуватимуть і створюватимуть панічні настрої, що "все пропало", але "це - політика".

"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як казав Лобановський, "результат на табло", - додав очільник МЗС.

Кулеба також запевнив, що дипломатична команда України зараз працює над тим, щоб результат голосування в Конгресі США для був позитивним, і закликав не реагувати на будь-які провокативні заяви, коментарі та "вірити в україно-американські відносини і в ту славнозвісну двопартійну підтримку, якою Україна користується в США".

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Автор: 

США (23355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Треба дяківати Зелю та їнших крадіів бюджету України за всі негоразди з підтримкою Уккраїни в США.
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31.10.2023 14:11 Відповісти
+7
Тому що за ними стоїть натовп трампонутих виборців. Більше того, на цих виборців, які є і електоратом республіканців, змушені звертати увагу і більш помірковані. Проблема не в Конгресі, проблема в головах частини громадян США. І що саме прикре - значна, дуже значна частина нашої діаспори, голосувала і буде голосувати за Трампа. І вони не бачать в цьому нічого поганого.
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
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31.10.2023 14:34 Відповісти
+6
Як треба було красти в Україні і брехати важливішому своєму союзнику, щоб США сумнівалося, чи захищати демократію у корумпованій країні.
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31.10.2023 14:12 Відповісти
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Треба дяківати Зелю та їнших крадіів бюджету України за всі негоразди з підтримкою Уккраїни в США.
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31.10.2023 14:11 Відповісти
Коррупции действительно нет или квартал -95 пытается это скрыть? Отношение союзников резко бы изменились, если бы за 2 года!!! они увидели действительно серьезные и решительные шаги от высоких должностей. Но этих шагов нет, есть только попытки скрыть проблемы, а всех кто этому мешают, власть называет "внутренними врагами ЗЕ".
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31.10.2023 14:20 Відповісти
Прогавили ми свій шанс - бачили інтер'єри житла Трампа? Потрібно було зберегти будинок Пшонки, та подарувати його Трампу. І він був би за підтримку України. А тепер.....
А якщо серйозно, то все непросто, трампісти заради політичних амбіцій свого лідера, і він особисто, готові спалити всі США, причому в прямому сенсі цих слів, а що їм ця Україна.....
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31.10.2023 14:12 Відповісти
Как 12 *пнутых трампистов ставят на уши всю политическую Америку?
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31.10.2023 14:30 Відповісти
Тому що за ними стоїть натовп трампонутих виборців. Більше того, на цих виборців, які є і електоратом республіканців, змушені звертати увагу і більш помірковані. Проблема не в Конгресі, проблема в головах частини громадян США. І що саме прикре - значна, дуже значна частина нашої діаспори, голосувала і буде голосувати за Трампа. І вони не бачать в цьому нічого поганого.
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
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31.10.2023 14:34 Відповісти
Если, тьфу-тьфу-тьфу, вдруг рыжий пробьется в презы и перекроет Украине кран - это их тоже не "насторожит"?
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31.10.2023 16:27 Відповісти
В США, як і в кожної країни є проблеми. Але Трамп оголосив, що всі проблеми від демократів і мексиканців і потрібно зосередитись лише на цьому. Оголосив і поїхав грати в гольф. А думка про "нафіг усіх, всі сили на огорожу від Мексики" поширилась Америкою і захопила уми.
І от наслідки ми бачимо зараз - США Трампа, це замкнута виключно на внутрішніх проблемах країна. І їм буде плювати на долю України. Саме по собі це не було б проблемою, якби не вибудована попередниками роль США, як світового поліцейського. На місце якого прийдуть - Путін, Сі Дзіньпінь, і їм подібні.
Адекватні американці розуміють, що це приведе до катастрофи в майбутньому, але трампофанатам цікава лише огорожа, вартість бензину, та боротьба з демократами-антихристами.
Звісно я спрощую, не чіпаю питання внутрішньої політики Трампа, але...
Тому це їх не насторожить, навпаки чудово впишеться в їх мрії про майбутнє.
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31.10.2023 16:40 Відповісти
Як треба було красти в Україні і брехати важливішому своєму союзнику, щоб США сумнівалося, чи захищати демократію у корумпованій країні.
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31.10.2023 14:12 Відповісти
І де той результат на табло?
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31.10.2023 14:13 Відповісти
Кулеба просто отримає в табло,якщо голосування провалиться.
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31.10.2023 14:17 Відповісти
Результат о котором говорит кулеба, видимо в телемарафоне, где давно победа одержана.
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31.10.2023 14:22 Відповісти
Кулеба, ты поинтересуйся у главклоуна, на какие средства, его теща купила виллу в Египте. Может она бизнес-вумен и зарабатывает столько что покупка виллы для нее карманные расходы? И тогда найдешь ответ на свой вопрос, почему возникли проблемы с союзниками.
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31.10.2023 14:17 Відповісти
мабуть таки в США є багато політичних гравців.котрі не хочуть давати фінансову підтримку "зеленим хапугам" котрі в часі війни примудрилися навіть на харчах для собак заробляти,обкрадаючи їх , не кажучи про народ України.
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31.10.2023 14:25 Відповісти
кулеба:
- гоооооол! гоооооол! гоооооол!
озеров:
- штанга.
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31.10.2023 14:31 Відповісти
Гоооол...х*й.....штанга
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31.10.2023 14:39 Відповісти
Бо? Бо Зеленскій і не збирається виконувати те, що не просто пообіцяв, а й підписав. Хворобливо зайнятий виключно збільшенням своїх статків, збереженням рейтингу, та активним пошуком можливості безальтернативно пройти, на другий термін.
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31.10.2023 14:35 Відповісти
Або Єрмак , або гроші. Вибір є
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31.10.2023 14:42 Відповісти
Через двох дегенератів в опу,які зе принципово не хоче звільнити,а краще посадити.По суті вся Україна в заручниках через принциповість і тупість боневтіка,ну бо він так собі вирішив.А кулеба розказує про голоси!!!
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31.10.2023 14:50 Відповісти
ой, ти там знаєш! краще б зелена шобла мовчки самоусунулась. може, тоді в країни б з'явився шанс
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31.10.2023 15:00 Відповісти
бачите?
у кулєби: голоси є, але нема.
а, у коливана навпаки.
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31.10.2023 15:02 Відповісти
Ще один клоун.
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31.10.2023 15:20 Відповісти
Як виявилось в 14-му році в Україні, сотня-півтори терористів з калашами можут захопити немаленьке місто, і розв'язати війну.

Тож чому дивуватись, якщо декілька десятків тисяч бидло-горлопанів зможуть захопити і розвалити Америку?

Не дай Боже, звісно!
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31.10.2023 17:40 Відповісти
Так ви зелені пройдисвіти ...у трусах і касці залишили всю Україну ...тепер розказки розказуєте! Шкода, шо ЗСУ не можуть розвернутися та дать вам ср.ною мішалкою копняка, чим ви с.ки і користуєтеся !
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31.10.2023 17:52 Відповісти
 
 