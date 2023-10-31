Голоси за закон про про підтримку України в Палаті представників США є, але там величезне політичне протистояння, - Кулеба

У Палаті представників США є голоси за закон про підтримку України, але деякі політичні гравці можуть скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Головне - це результат: є голоси за закон чи немає. Наразі ми маємо підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас там є величезне політичне протистояння. І буде гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту", - сказав міністр.

Кулеба прогнозує, що найближчим часом найімовірніше лунатимуть заяви, які дратуватимуть і створюватимуть панічні настрої, що "все пропало", але "це - політика".

"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як казав Лобановський, "результат на табло", - додав очільник МЗС.

Кулеба також запевнив, що дипломатична команда України зараз працює над тим, щоб результат голосування в Конгресі США для був позитивним, і закликав не реагувати на будь-які провокативні заяви, коментарі та "вірити в україно-американські відносини і в ту славнозвісну двопартійну підтримку, якою Україна користується в США".

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