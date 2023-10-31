Голоси за закон про про підтримку України в Палаті представників США є, але там величезне політичне протистояння, - Кулеба
У Палаті представників США є голоси за закон про підтримку України, але деякі політичні гравці можуть скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Головне - це результат: є голоси за закон чи немає. Наразі ми маємо підстави вважати, що голоси за закон, який надасть Україні додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є. Водночас там є величезне політичне протистояння. І буде гріх деяким політичним гравцям в Америці не скористатися в своїх інтересах питанням цього законопроєкту", - сказав міністр.
Кулеба прогнозує, що найближчим часом найімовірніше лунатимуть заяви, які дратуватимуть і створюватимуть панічні настрої, що "все пропало", але "це - політика".
"У політиці багато що тримається на заявах, але, зрештою, значення має, як казав Лобановський, "результат на табло", - додав очільник МЗС.
Кулеба також запевнив, що дипломатична команда України зараз працює над тим, щоб результат голосування в Конгресі США для був позитивним, і закликав не реагувати на будь-які провокативні заяви, коментарі та "вірити в україно-американські відносини і в ту славнозвісну двопартійну підтримку, якою Україна користується в США".
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А якщо серйозно, то все непросто, трампісти заради політичних амбіцій свого лідера, і він особисто, готові спалити всі США, причому в прямому сенсі цих слів, а що їм ця Україна.....
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
І от наслідки ми бачимо зараз - США Трампа, це замкнута виключно на внутрішніх проблемах країна. І їм буде плювати на долю України. Саме по собі це не було б проблемою, якби не вибудована попередниками роль США, як світового поліцейського. На місце якого прийдуть - Путін, Сі Дзіньпінь, і їм подібні.
Адекватні американці розуміють, що це приведе до катастрофи в майбутньому, але трампофанатам цікава лише огорожа, вартість бензину, та боротьба з демократами-антихристами.
Звісно я спрощую, не чіпаю питання внутрішньої політики Трампа, але...
Тому це їх не насторожить, навпаки чудово впишеться в їх мрії про майбутнє.
- гоооооол! гоооооол! гоооооол!
озеров:
- штанга.
у кулєби: голоси є, але нема.
а, у коливана навпаки.
Тож чому дивуватись, якщо декілька десятків тисяч бидло-горлопанів зможуть захопити і розвалити Америку?
Не дай Боже, звісно!