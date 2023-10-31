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Війська РФ завдають точкових ударів балістикою та накопичують ракети Х-101 і "Калібр" для масованих обстрілів, - ОК "Південь"

калібр

Наразі ворог зменшили кількість атак по Україні із застосуванням ракет морського базування "Калібр" та повітряного базування Х-101,

Про це речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом вони (окупанти. - Ред.) не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво ракет триває, отже відбувається певне накопичення", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що останнім часом окупанти також не використовують ракети морського базування типу "Калібр". Таким чином, ворог ще має запаси.

Речниця також зауважила, що загарбники концентруються на завданні точкових ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики. За її словами, це говорить про те, що наразі росіяни намагаються тримати українське населення в напрузі для подальших масованих ракетних ударів.

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Так, вона вважає цілком імовірними удари окупантів по енергетиці із настанням холодів

Автор: 

обстріл (29082) ракети (4066) Гуменюк Наталія (804)


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А на Київ вже місяцями не летить .. бо це не дуже серйозно коли калібри над головою збивають..
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31.10.2023 14:42 Відповісти
Опять нас ждут темные зимние времена если в ответ в Москве блэкаут не устроить.
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31.10.2023 15:05 Відповісти
Мене вже тіпає коли оця "речниця" Наталя Гуменюк (капітан першого рангу, на хвилиночку) вже не вперше, а систематично підказує ворогу де, коли і чим завдавати по Україні ударів?
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31.10.2023 16:46 Відповісти
та кончились у них уже ракеты
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31.10.2023 20:06 Відповісти
 
 