Війська РФ завдають точкових ударів балістикою та накопичують ракети Х-101 і "Калібр" для масованих обстрілів, - ОК "Південь"

Наразі ворог зменшили кількість атак по Україні із застосуванням ракет морського базування "Калібр" та повітряного базування Х-101,

Про це речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом вони (окупанти. - Ред.) не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво ракет триває, отже відбувається певне накопичення", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що останнім часом окупанти також не використовують ракети морського базування типу "Калібр". Таким чином, ворог ще має запаси.

Речниця також зауважила, що загарбники концентруються на завданні точкових ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики. За її словами, це говорить про те, що наразі росіяни намагаються тримати українське населення в напрузі для подальших масованих ракетних ударів.

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Так, вона вважає цілком імовірними удари окупантів по енергетиці із настанням холодів