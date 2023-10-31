На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя триває примусова мобілізація, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять примусову мобілізацію місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують російський паспорт, оскільки після його отримання вони зобов’язані стати на облік до фейкових військкоматів. Там їм вручають повістку на мобілізацію й вимагають укласти контракт із ЗС РФ.

"Мобілізація відбувається загалом в селах, за стандартами політики Кремля, аби приховати її початком в містах. Проте не варто думати, що вона омине міста, адже її масштаб розшириться з часом", - зауважили у ЦНС.

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