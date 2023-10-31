На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя триває примусова мобілізація, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять примусову мобілізацію місцевих мешканців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують російський паспорт, оскільки після його отримання вони зобов’язані стати на облік до фейкових військкоматів. Там їм вручають повістку на мобілізацію й вимагають укласти контракт із ЗС РФ.
"Мобілізація відбувається загалом в селах, за стандартами політики Кремля, аби приховати її початком в містах. Проте не варто думати, що вона омине міста, адже її масштаб розшириться з часом", - зауважили у ЦНС.
Топ коментарі
+5 Aleks Wav
показати весь коментар31.10.2023 14:52 Відповісти Посилання
+4 Aleksander Jakuszew #537073
показати весь коментар31.10.2023 15:00 Відповісти Посилання
+4 віктор федорович #394174
показати весь коментар31.10.2023 15:33 Відповісти Посилання
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За нацистів воювало ~1.5-1.9 мільйона расеян повністю добровільно,проти комуняк.
Тому війна 1941- 1943 є громаянською,частиною 2світової,яка для срср була імперіалістичною,загарбницькою
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
Ще один до великого списку Рашиськіх злочинів.
Тобто, ніякого військового злочину.
Це як розкрадання. Якщо одна тварюка украде 1 млрд, значить воно - падло, його розірвати... Якщо 1 мільйон украде по 1 тисячі - це норма, нічого страшного, так і повинно бути...