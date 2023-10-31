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Новини Війна
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На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя триває примусова мобілізація, - Центр національного спротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять примусову мобілізацію місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують російський паспорт, оскільки після його отримання вони зобов’язані стати на облік до фейкових військкоматів. Там їм вручають повістку на мобілізацію й вимагають укласти контракт із ЗС РФ.

"Мобілізація відбувається загалом в селах, за стандартами політики Кремля, аби приховати її початком в містах. Проте не варто думати, що вона омине міста, адже її масштаб розшириться з часом", - зауважили у ЦНС.

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Автор: 

окупація (6744) мобілізація (3112) Центр національного спротиву (827)


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Топ коментарі
+5
Як на бамбсі вигребуть чоловіче населеня і відправлять на забій.
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
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31.10.2023 14:52 Відповісти
+4
Это даже в фильме "4 танкиста и пёс" сказано. Там поляк Гуслик , проживающий на оккупированном Шлёнске был мобилизован в немецкую армию. И дезертировал оттуда в войско польское и начал громить фашистов. Вот это пример для тех ждунов, которые сидели там и непонятно что ждали.
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31.10.2023 15:00 Відповісти
+4
Семидесятиртрьохпроцентники сторічної давнини влаштували українцям Голодомори, репресії, депортації та незаконну, як і зараз, службу у російсько-радянсько-червоній армії, яка воювала за принципом - чєм больше хахлов в Днєпрє утопім, тєм мєньше патом прідьоцца в сібірь висилать!
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31.10.2023 15:33 Відповісти
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У зс рф ніколи не буде нестачі м'яса, а от у нас намічається велика проблема з набоями.
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31.10.2023 14:50 Відповісти
А що чекали від окупата.Німецькі фашисти-теж саме робили.
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31.10.2023 14:50 Відповісти
Ні. Це винахід імперій,починаючи від Римської.
За нацистів воювало ~1.5-1.9 мільйона расеян повністю добровільно,проти комуняк.
Тому війна 1941- 1943 є громаянською,частиною 2світової,яка для срср була імперіалістичною,загарбницькою
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31.10.2023 14:59 Відповісти
Это даже в фильме "4 танкиста и пёс" сказано. Там поляк Гуслик , проживающий на оккупированном Шлёнске был мобилизован в немецкую армию. И дезертировал оттуда в войско польское и начал громить фашистов. Вот это пример для тех ждунов, которые сидели там и непонятно что ждали.
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31.10.2023 15:00 Відповісти
Як на бамбсі вигребуть чоловіче населеня і відправлять на забій.
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
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31.10.2023 14:52 Відповісти
Не зрозуміють, бо немає чим. В головах виключно телевізор і очікування руссо-турісто з пачками грошей на мелітопольському базарчику при вокзалі.
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31.10.2023 16:49 Відповісти
Зараз у коментарях з'явиться Андрій Саган
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31.10.2023 14:56 Відповісти
краще вже тюрма, чим така совєцька армія-зона з козлами-баранами-шакалами-гієнами та ще й в один кінець, у турборежимі...
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31.10.2023 15:05 Відповісти
Це міжнародний війсковий злочин.
Ще один до великого списку Рашиськіх злочинів.
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31.10.2023 15:14 Відповісти
На окупованих територіях, вірогідно, мобілізують тих, хто взяв паспорт окупанта, тобто громадян рф.
Тобто, ніякого військового злочину.
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31.10.2023 16:23 Відповісти
Ви погано знаєте Закони, як й рашисти.
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31.10.2023 17:37 Відповісти
Семидесятиртрьохпроцентники сторічної давнини влаштували українцям Голодомори, репресії, депортації та незаконну, як і зараз, службу у російсько-радянсько-червоній армії, яка воювала за принципом - чєм больше хахлов в Днєпрє утопім, тєм мєньше патом прідьоцца в сібірь висилать!
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31.10.2023 15:33 Відповісти
думали что это их не касается, но коснулось
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31.10.2023 15:50 Відповісти
Думаю, что многие из этих людей тоже ждали, пока на фронт пойдёт Кошовой и сын Резникова. Ну вот, дождались кацапа у своих ворот, пусть теперь расскажут ему, что воевать должен соловев и сын шайги.
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31.10.2023 17:49 Відповісти
Причому те, що багато відомих і політиків і їхніх дітей, спортсменів, музикантів і інших успішних людей воюють, їм не показатєль. Давай їм саме Кошового, сина Рєзнікова на фронт... До речі, якби пішов на фронт і Кошовий і Рєзніков (краще на фронт, як в тюрму за яйця), то оті ждуни шукали б кого іншого для відмазки - сказали б, щоб лічно Зе із Єрмаком іншли в атаку, адже саме 2-х бійців нам не вистачає для перемоги.
Це як розкрадання. Якщо одна тварюка украде 1 млрд, значить воно - падло, його розірвати... Якщо 1 мільйон украде по 1 тисячі - це норма, нічого страшного, так і повинно бути...
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31.10.2023 19:02 Відповісти
 
 