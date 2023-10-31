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Новини
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Близько 100 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - речник ДПСУ Демченко

кордон

У середньому близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині державного кордону на виїзд з нашої держави.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Загалом в середньому близько 100 осіб у день отримують відмову, бо вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України", - зазначив він.

Крім цього, за даними ДПСУ, на кордоні щодня виявляють від п'яти до десяти людей, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за кордон.

Демченко нагадав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня майже 100 громадян України перетинають кордон із боку РФ на Сумщині, - ДПСУ

Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати фальшиві документи, то таких за час дії воєнного стану загалом в пунктах пропуску було виявлено понад 7 тисяч осіб, додав офіцер.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) кордон (4817) Демченко Андрій (361)


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Топ коментарі
+12
Дурні - ідуть через пункти перетину без документів.
Жадібні - лізуть ночами по лісу і перепливають річки.
Патріоти - гинуть на фронті.
Пересічні - ходять на роботу, і їх періодично, одного, за другим, відправляють до патріотів.
Наглі - у владі.
Хитрі - виїхали до 24.02.2022
Багаті - літають в Хорватію на гелікоптері на полювання.
Друзі - з орденом кривляються на сцені.
Зрадники - отримують свідоцтво адвоката.
Отака от градація чоловіків від зелені.
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31.10.2023 15:14 Відповісти
+6
Читав нещодавно книгу радянського дисидента Юрія Ветохіна "Склонен к побегу". Його описання КДБістів які двічі ловили його і кинули в психушку як дві краплі води схожі на тих дурнів в Україні, які регулярно рапортують, скількох чоловіків зловили. Не суніваюся, що цим клоунам премії за вертухайство виписують. А може й зірочки на погони. Галімий совок
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31.10.2023 15:34 Відповісти
+5
Голослівне патякання. Заборона на виїзд незаконна. Це той самий клоун, який ляпав язиком, мовляв наші румунські,польські, молдовські колеги видаватимуть нам чоловіків. Всупереч Конвенції про права біженців і Загальній декларації прав людини, ага
Брешуть ці прикордонники. Постійно й нагло
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31.10.2023 15:28 Відповісти
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А тяжело было позвонить перед выездом по номеру справочной 1598 и все предварительно выяснить?
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31.10.2023 15:04 Відповісти
Що значить "осіб"?? Ухилянтів!!
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31.10.2023 15:04 Відповісти
Це іронія
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31.10.2023 15:39 Відповісти
Відмовляє жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт

Не проскочить жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт

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31.10.2023 15:32 Відповісти
Не мають грошей на перетин! )))))
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31.10.2023 15:09 Відповісти
Тобто, ті хто хотів повернутися воювати за Україну не мали права вїхати? А ти точно не довпойоп?!
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31.10.2023 15:50 Відповісти
Ніт василь,це ти фантазер та бидло,не приписуй мені свої фантазії хворі.
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31.10.2023 16:00 Відповісти
Дурні - ідуть через пункти перетину без документів.
Жадібні - лізуть ночами по лісу і перепливають річки.
Патріоти - гинуть на фронті.
Пересічні - ходять на роботу, і їх періодично, одного, за другим, відправляють до патріотів.
Наглі - у владі.
Хитрі - виїхали до 24.02.2022
Багаті - літають в Хорватію на гелікоптері на полювання.
Друзі - з орденом кривляються на сцені.
Зрадники - отримують свідоцтво адвоката.
Отака от градація чоловіків від зелені.
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31.10.2023 15:14 Відповісти
Є ще розумні. Типу мене
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31.10.2023 15:29 Відповісти
Не кажи гоп завчасно. Скоро тебе застрелить який божевільний у шоппінг моллі.
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31.10.2023 15:51 Відповісти
+++++
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31.10.2023 19:18 Відповісти
Зате елітні батальйони виїхали без проблем.
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31.10.2023 15:20 Відповісти
Їм зараз найскладніше
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31.10.2023 17:15 Відповісти
Вільні люди вільної України...
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31.10.2023 15:22 Відповісти
В квітні 2019-го, "вільні люди" довели, що воля їм непотрібна
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31.10.2023 15:49 Відповісти
Голослівне патякання. Заборона на виїзд незаконна. Це той самий клоун, який ляпав язиком, мовляв наші румунські,польські, молдовські колеги видаватимуть нам чоловіків. Всупереч Конвенції про права біженців і Загальній декларації прав людини, ага
Брешуть ці прикордонники. Постійно й нагло
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31.10.2023 15:28 Відповісти
Німеччина, Чехія та інші країни ЄС вже заявляли, що видаватимуть тих хто незаконно виїхав з України. Схоже, про конвенцію вони не чули😆
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31.10.2023 15:48 Відповісти
Схоже, Ви не чули, кого вони видаватимуть. Злочинців. А перебувати за кордоном під час війни - це не злочин
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31.10.2023 16:11 Відповісти
им проще нас вместо себя заставить воевать
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31.10.2023 16:17 Відповісти
им проще нас заставить воевать вместо себя.
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31.10.2023 16:19 Відповісти
брехня - навіть злочинців не видають, тому що для них тут небезпека для життя
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31.10.2023 19:27 Відповісти
Читав нещодавно книгу радянського дисидента Юрія Ветохіна "Склонен к побегу". Його описання КДБістів які двічі ловили його і кинули в психушку як дві краплі води схожі на тих дурнів в Україні, які регулярно рапортують, скількох чоловіків зловили. Не суніваюся, що цим клоунам премії за вертухайство виписують. А може й зірочки на погони. Галімий совок
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31.10.2023 15:34 Відповісти
Просто мало дають, тому і відмовляють.
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31.10.2023 15:45 Відповісти
адвокат заявляє, що є випадки, що крім відмови, також складають протокол що людина не законно пробувала перетнути кордон, якщо не має документів, котрі дозволяють виїзд

https://www.youtube.com/watch?v=Hnf8JOVsd1w&t=324s
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31.10.2023 19:32 Відповісти
 
 