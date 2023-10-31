Близько 100 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - речник ДПСУ Демченко
У середньому близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині державного кордону на виїзд з нашої держави.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Загалом в середньому близько 100 осіб у день отримують відмову, бо вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України", - зазначив він.
Крім цього, за даними ДПСУ, на кордоні щодня виявляють від п'яти до десяти людей, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за кордон.
Демченко нагадав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати фальшиві документи, то таких за час дії воєнного стану загалом в пунктах пропуску було виявлено понад 7 тисяч осіб, додав офіцер.
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Пересічні - ходять на роботу, і їх періодично, одного, за другим, відправляють до патріотів.
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Хитрі - виїхали до 24.02.2022
Багаті - літають в Хорватію на гелікоптері на полювання.
Друзі - з орденом кривляються на сцені.
Зрадники - отримують свідоцтво адвоката.
Отака от градація чоловіків від зелені.
Брешуть ці прикордонники. Постійно й нагло
https://www.youtube.com/watch?v=Hnf8JOVsd1w&t=324s