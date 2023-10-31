Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги, кошти спрямують на відновлення інфраструктури, - Шмигаль

Сьогодні, 31 жовтня, Кабмін схвалив залучення допомоги на відновлення України від Європейської комісії в розмірі 335 млн євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"У напрямі відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу з відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить EUR335 млн допомоги", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення інфраструктури, зокрема енергетики, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

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