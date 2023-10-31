Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги, кошти спрямують на відновлення інфраструктури, - Шмигаль
Сьогодні, 31 жовтня, Кабмін схвалив залучення допомоги на відновлення України від Європейської комісії в розмірі 335 млн євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"У напрямі відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу з відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить EUR335 млн допомоги", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення інфраструктури, зокрема енергетики, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.
Топ коментарі
+5 Panda Freeav
показати весь коментар31.10.2023 15:28 Відповісти Посилання
+4 albano miner
показати весь коментар31.10.2023 15:16 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар31.10.2023 15:16 Відповісти Посилання
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не будівництво нових доріг, не фонтанчики і нова плитка.
багато людей з розбитими домами перед зимою сам на сам лишились, туди спрямувати можна. а не жирним падлюкам чиновникам, щоб повиздихали