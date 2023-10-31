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Новини
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Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги, кошти спрямують на відновлення інфраструктури, - Шмигаль

енергетика,київ

Сьогодні, 31 жовтня, Кабмін схвалив залучення допомоги на відновлення України від Європейської комісії в розмірі 335 млн євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"У напрямі відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу з відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить EUR335 млн допомоги", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення інфраструктури, зокрема енергетики, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від ЄС 9 транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд, - Шмигаль

Автор: 

Єврокомісія (2178) фінансування (3148) Шмигаль Денис (4640) відновлення (600)


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Топ коментарі
+5
відновлення! відновлення ку***ва!
не будівництво нових доріг, не фонтанчики і нова плитка.
багато людей з розбитими домами перед зимою сам на сам лишились, туди спрямувати можна. а не жирним падлюкам чиновникам, щоб повиздихали
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31.10.2023 15:28 Відповісти
+4
походу, тепер у зебільної влади "яйця" будуть рахуватися в Єврах і шоб без здачі?
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31.10.2023 15:16 Відповісти
+3
Зелень все спи#дить.
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31.10.2023 15:16 Відповісти
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Зелень все спи#дить.
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31.10.2023 15:16 Відповісти
Ніт,вставлять три вікна на два розміри менші,як у Іванкові,та спишуть на це сто мільйонів.
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31.10.2023 15:19 Відповісти
походу, тепер у зебільної влади "яйця" будуть рахуватися в Єврах і шоб без здачі?
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31.10.2023 15:16 Відповісти
Тобто на ''велике крадівництво''.
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31.10.2023 15:18 Відповісти
відновлення! відновлення ку***ва!
не будівництво нових доріг, не фонтанчики і нова плитка.
багато людей з розбитими домами перед зимою сам на сам лишились, туди спрямувати можна. а не жирним падлюкам чиновникам, щоб повиздихали
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31.10.2023 15:28 Відповісти
ага на золоті купола чули вже
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31.10.2023 15:51 Відповісти
а шмигаль, ****, мільйонами кидається, і на право і на ліво, кожного дня.
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31.10.2023 15:51 Відповісти
В нас появився НОВИЙ ТРЕНД---Ц-И-Ф-Р-О-Н-І-З-А-Ц-І-Я Бо при владі "творчі люди" вміють баранам і лохам втюривать,тобто красти Цю ідею наполегливо просувають,бо це поле нових крадіжок, махінацій і шахрайства,та контролю за отарою нашого "мудрого народу"
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31.10.2023 16:16 Відповісти
На відновлення дороги до Авдіївки...
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31.10.2023 16:51 Відповісти
А що??? Війна вже закінчилась???
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31.10.2023 20:47 Відповісти
 
 