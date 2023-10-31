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На реставрацію та позолоту куполів Софії Київської планують виділити майже 80 млн грн

софія

Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів на загальну суму майже 80 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

Згідно з даними на сайті Prozorro, вартість робіт становитиме 79 млн 203 тис. грн. А джерело фінансування - державні й благодійні кошти та соціальний фонд. Роботи триватимуть до 2028 року.

Представники Спілки ветеранів війни вже звернулися до Держаудитслужби.

"Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля - недоречне, неефективне, несвоєчасне, необґрунтоване використання бюджетних коштів", - зазначається у зверненні.

Також читайте: "Енергоатом" завищив ціни на продукцію для будівництва цеху в Миколаївській області за 89 млн грн, - "Наші гроші"

Автор: 

Софія Київська (49) тендер (2418) Prozorro (1973)


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Топ коментарі
+39
суки зелені, вам потрібна позолота? віддайте ці гроши на дрони, на зброю. *****, немає слів на гниду. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 15:31 Відповісти
+33
Зараз це мегаактуально!
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
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31.10.2023 15:31 Відповісти
+25
Під час війни це неприпустимо.
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31.10.2023 15:31 Відповісти
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Да й колокольню треба оновити..
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31.10.2023 15:30 Відповісти
колокольню, в першу чергу! нам, з неї, зрадників скидати!
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31.10.2023 15:49 Відповісти
Дзвіницю.
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31.10.2023 15:50 Відповісти
Вибачте
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31.10.2023 15:52 Відповісти
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31.10.2023 16:49 Відповісти
Невже, під час війни і при угрозі ракетного нападу, це так актуально, чи без откатів жити не можуть?
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31.10.2023 15:52 Відповісти
а на армію дронів потратили 17 лямів.
приорітет віддаємо куполам
а що кільце кругом авдіївки звужується, то *****
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31.10.2023 15:59 Відповісти
Так давай завалимо її к іпеням..
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31.10.2023 16:08 Відповісти
Зараз це мегаактуально!
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
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31.10.2023 15:31 Відповісти
З дронів та озброєння зараз вже сильно не "відкатиш" - контроль посилений.
А от на реставрації киздити гроші - саме то
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31.10.2023 15:35 Відповісти
у дронів ціна практично фіксована
там можна скисдити +- 5%
а на реставрації три ціни, 200%
то в чому є приорітет підписанта???
і ***** їм що в авдіївці срака...
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31.10.2023 16:04 Відповісти
просто дуже їсти хочеться
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31.10.2023 16:11 Відповісти
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН

https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0&lc=UgxjjIxb7dc4l979nvB4AaABAg.9wWkRPycN2X9wXgBDVeMCU
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31.10.2023 16:31 Відповісти
Під час війни це неприпустимо.
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31.10.2023 15:31 Відповісти
А зараз нема війни. Стан війни Зеля не оголошувал. Це війна в Ізраїлі.
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31.10.2023 16:18 Відповісти
Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила

24 лютого 2022 року - 08:57
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109 Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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31.10.2023 17:50 Відповісти
Ось вам закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 Про правовий режим воєнного стану ".
Дайте мені посилання на закон про правовий режим стану війни.
Що оголошувати, коли немає чого оголошувати?
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01.11.2023 08:36 Відповісти
суки зелені, вам потрібна позолота? віддайте ці гроши на дрони, на зброю. *****, немає слів на гниду. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 15:31 Відповісти
Саме зараз???
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31.10.2023 15:32 Відповісти
Так,аби не на ВСУ.
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31.10.2023 16:01 Відповісти
Крінж кожен день!
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31.10.2023 15:32 Відповісти
Рубрика "зашквар на сєгодня".
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31.10.2023 15:36 Відповісти
Тільки це покращить нашу систему ППО. (але це не точно)
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31.10.2023 15:33 Відповісти
Так победим!
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31.10.2023 15:33 Відповісти
Бл*ть...
Як не понос, так золотуха...
Як не брусчатка з стадіоном, так купала...
Вам, довбо(ОЙ)бам нема куди гроші дівать????
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31.10.2023 15:33 Відповісти
Золотий батон між булок муляє.
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31.10.2023 15:37 Відповісти
Ініціаторів заповідного тендеру мобілізувати .
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31.10.2023 15:33 Відповісти
Щось дешево...
"8 серпня на Prozorro управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйони гривень."
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31.10.2023 15:33 Відповісти
Головне почати.А де 80,там і 160
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31.10.2023 15:40 Відповісти
Головне - що той суд за пару років до цього вже реконструювали і ремонтували!
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31.10.2023 18:31 Відповісти
попи озолотяться
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31.10.2023 15:37 Відповісти
зелені уху ївші підари
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31.10.2023 15:38 Відповісти
Кадило крутиться - лавеха мутиться ©
Це мерзость. Через дорогу, бляха, сбу... риторичне питання - куди дивиться? Порохоботів шукає.
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31.10.2023 15:39 Відповісти
Ну куди не плюнь-кругом ворюги,скоти і підараси, у яких від дотичності до дармових грошей дах їде. Та що ж це,***** таке?🤦
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31.10.2023 15:40 Відповісти
чому ми не в НАТО та ЄС ?
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31.10.2023 15:41 Відповісти
Це бляха-муха на часі??? Куди-небудь гроші протринькати аби менше на озброєння було!
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31.10.2023 15:41 Відповісти
ті самі дебіли, що робили дороги на цвинтарі під вас ковіду, тепер роблять купола на церквах під час війни.
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31.10.2023 15:42 Відповісти
Чому ж так дріб'язково - позолота за 80млн.? Залийте їх кров'ю українців! А її по тендеру поставлять росіяни......
Нехай попи скинуться на позолоту, якщо вже так хочеться. Там грошей вистачить.
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31.10.2023 15:42 Відповісти
Гроши куди не будь , а краще вкрасти , аби не на боротьбу з ворогом , бо для них то не ворог , а друг...
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31.10.2023 15:45 Відповісти
Уся держава згнила і смердить. Нарід їбанувся, якщо під час війни сам себе обкрадає різними схематозами. Другий варіант - вони усі поставили на Україні хрест, тому й дерибанять, як не в себе.
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31.10.2023 15:47 Відповісти
кацапоугодное дело задумали зельцы в опиумном заповеднике
..и главное - шо начаси
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31.10.2023 15:47 Відповісти
ми не проти, але після війни і нашої перемоги, і за рахунок позабюджетних коштів, а зараз буде як із харчами для армії () - з 80 млн - 10 піде на реставрацію, а 70 на маєток в Іспанії.
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31.10.2023 15:49 Відповісти
зелень відчуває, що скоро її скинуть. от і крадуть, немов востаннє
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31.10.2023 15:51 Відповісти
+100500.
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31.10.2023 16:24 Відповісти
Потрібно зміни в законодавствітДевіз один--все для фронту,все для перемоги .Будь які НЕОПРАВДАНІ розтрати бюджетних коштів --мінімум вісім років і Конфіксація майна всієї сімьї і "посилений призив родичів в ЗСУ, Криша протікає--покриваємо плівкою.брезентом чи іншим матеріалом. І так у всіх діях Наші батьки і діди жили в землянка і вижили А що зараз--нічні клуби, кутіжи,гулянки--бо їхні родичі не воюють.
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31.10.2023 15:52 Відповісти
А нагадайте,хто завідує змінами в законодавстві?
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31.10.2023 16:48 Відповісти
Коли вони уже нажеруться в тому оп
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31.10.2023 15:52 Відповісти
Ніколи. Навіть смішно на це розраховувати.
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31.10.2023 16:26 Відповісти
Там на сайті заповіднику виправдовуються, що усе розвалюється. А чому довели до такого стану? У них одна й та сама директорка уже 23 роки.
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31.10.2023 15:59 Відповісти
Она перед пенсией решила на позолоте поднабраться?
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31.10.2023 16:10 Відповісти
Розвалюється?

Плівкою накрийте. Витрат максимум на 5 тисяч гривень!

На рік вистачить!
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31.10.2023 18:34 Відповісти
Цікаво,так позолота скріпить те,шо вже розвалюється?придумали би щось більш правдоподібне.Три роки тому не розвалювалось,і ось знову,нежданчик(
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01.11.2023 02:27 Відповісти
зелена мразота
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31.10.2023 16:00 Відповісти
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31.10.2023 16:23 Відповісти
Усі гроші треба давати на військову техніку ! Батьківщина в небезпеці !
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31.10.2023 16:09 Відповісти
У членограя батьківщина там де є нерухомість і гроші на рахунках.
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31.10.2023 23:13 Відповісти
і нема ж вже Ткаченко....
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31.10.2023 16:12 Відповісти
Это они здорово придумали, а главное вовремя. Так победим!
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31.10.2023 16:13 Відповісти
'залатиє купала', н-да, в нас купа любітєлєй рускава міра і свого карману
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31.10.2023 16:19 Відповісти
Коли вже те пор...кубло здохне...
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31.10.2023 16:20 Відповісти
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!

(Т. Шевченко, "Сон")
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31.10.2023 16:33 Відповісти
1000 мавіков.
ps. Уроди,бл..
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31.10.2023 16:36 Відповісти
Ну то тра, так тра...
головне, щоб не міддю.
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31.10.2023 16:41 Відповісти
І в Конгресі США після таких новин ще мають сумніви у доцільності виділення Україні коштів? Безбожники.
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31.10.2023 17:15 Відповісти
Життя в паралельній реальності. Агов, Зе і Ко. Ти відповідаєш за корупцію, навіть якщо сам не причетний
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31.10.2023 17:21 Відповісти
Какой откат ?
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31.10.2023 17:43 Відповісти
Куди не плюнь ******* рисується. АРХ М
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31.10.2023 17:58 Відповісти
2500 Дронов...
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31.10.2023 18:11 Відповісти
коли ж цю зелену плісінь вдавить
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31.10.2023 18:21 Відповісти
Типи куполами ракети збивати будуть, якщо асфальтом не вийшло? Зелені злодюги
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31.10.2023 19:47 Відповісти
Ну це вже пердімонокль якийсь.... Гребаний екібастус - зелена влада...
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31.10.2023 21:18 Відповісти
Вообще то, когда в стране война за свободу и независимость, позолоту с куполов снимают для нужд армии! И оклады с икон и колокола на отлив пушек. Это тогда правда так делают, когда народ нация и Богу верят все. И смело тогда говорят: ,, с нами Бог!,, к таким Победа приходит всегда!
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31.10.2023 22:39 Відповісти
Да по приколу, квартал на всю голову
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01.11.2023 01:00 Відповісти
Про що далі говорити, якщо у народу - війна, а у ****** військовий стан.....

---Це по Волинська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)

https://prozorro.gov.ua/search/tender?region=43-45&sort=amount,desc

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ - активно будує ремонтує дороги (хоча багато відмовлено, але.....)

-----Це по Тернопільська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)

https://prozorro.gov.ua/search/tender?sort=amount,desc&region=46-48

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

і це ПО УСІХ регіонах!!!!!!! **** слів немає......
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01.11.2023 09:47 Відповісти
 
 