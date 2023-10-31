На реставрацію та позолоту куполів Софії Київської планують виділити майже 80 млн грн

Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів на загальну суму майже 80 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

Згідно з даними на сайті Prozorro, вартість робіт становитиме 79 млн 203 тис. грн. А джерело фінансування - державні й благодійні кошти та соціальний фонд. Роботи триватимуть до 2028 року.

Представники Спілки ветеранів війни вже звернулися до Держаудитслужби.

"Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля - недоречне, неефективне, несвоєчасне, необґрунтоване використання бюджетних коштів", - зазначається у зверненні.

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