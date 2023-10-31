На реставрацію та позолоту куполів Софії Київської планують виділити майже 80 млн грн
Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів на загальну суму майже 80 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.
Згідно з даними на сайті Prozorro, вартість робіт становитиме 79 млн 203 тис. грн. А джерело фінансування - державні й благодійні кошти та соціальний фонд. Роботи триватимуть до 2028 року.
Представники Спілки ветеранів війни вже звернулися до Держаудитслужби.
"Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля - недоречне, неефективне, несвоєчасне, необґрунтоване використання бюджетних коштів", - зазначається у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
приорітет віддаємо куполам
а що кільце кругом авдіївки звужується, то *****
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
А от на реставрації киздити гроші - саме то
там можна скисдити +- 5%
а на реставрації три ціни, 200%
то в чому є приорітет підписанта???
і ***** їм що в авдіївці срака...
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0&lc=UgxjjIxb7dc4l979nvB4AaABAg.9wWkRPycN2X9wXgBDVeMCU
24 лютого 2022 року - 08:57
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109 Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
Дайте мені посилання на закон про правовий режим стану війни.
Що оголошувати, коли немає чого оголошувати?
Як не понос, так золотуха...
Як не брусчатка з стадіоном, так купала...
Вам, довбо(ОЙ)бам нема куди гроші дівать????
"8 серпня на Prozorro управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйони гривень."
Це мерзость. Через дорогу, бляха, сбу... риторичне питання - куди дивиться? Порохоботів шукає.
Нехай попи скинуться на позолоту, якщо вже так хочеться. Там грошей вистачить.
..и главное - шо начаси
Плівкою накрийте. Витрат максимум на 5 тисяч гривень!
На рік вистачить!
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
(Т. Шевченко, "Сон")
ps. Уроди,бл..
головне, щоб не міддю.
---Це по Волинська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)
https://prozorro.gov.ua/search/tender?region=43-45&sort=amount,desc
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ - активно
будуєремонтує дороги (хоча багато відмовлено, але.....)
-----Це по Тернопільська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)
https://prozorro.gov.ua/search/tender?sort=amount,desc®ion=46-48
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
і це ПО УСІХ регіонах!!!!!!! **** слів немає......