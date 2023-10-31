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Новини Війна
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Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський

нагорода

З нагоди Міжнародного дня Чорного моря президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками України та вручив їм державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Він зазначив, що в цей день Україна відзначає хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в Чорному морі на користь нашої країни та міжнародного порядку.

"Битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевненими, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів, атак проти наших південних регіонів", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що звільненням острова Зміїного українські воїни забезпечили повернення контролю України над західною частиною акваторії Чорного моря.

"Російський флот поступово знищують наші морські дрони, наші ракети. І наші операції в Чорному морі поступово досягають усе більш далеких рубежів", - додав Глава держави.

За його словами, український альтернативний "зерновий коридор" також є заслугою тих, хто розробляє й випробовує українську зброю, захищає українські порти й боронить небо, і, звичайно, тих, хто безпосередньо на морі виконує бойові завдання та знищує ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінну загрозу в Чорному морі мінімізовано, навігаційний коридор працює, - ОК "Південь"

Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 01
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 02
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 03
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 04
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 05
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 06
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 07
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 08
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 09
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 10
Росія не переможе в битві за Чорне море, наші операції досягають усе більш далеких рубежів, - Зеленський 11

Президент переконаний, що Чорне море стане взірцем того, як Україна вміє відновлювати безпеку - для себе та своїх партнерів.

Зеленський закликав пам’ятати кожного українського воїна, який віддав своє життя, очищуючи наше море від окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завели кораблі-ракетоносії у пункти базування через шторм, - ОК "Південь"

Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні наша держава віддячує тим, хто знищував російські військові кораблі, розробляє вітчизняну зброю, зокрема морські дрони, захищає українські порти та судна, розміновує море в тих коридорах, які дуже потрібні для глобальної продовольчої безпеки.

Зокрема, військовослужбовці, які представляють Військово-Морські сили Збройних Сил України, Державну прикордонну службу та Службу безпеки України, отримали з рук Глави держави три відзнаки Президента "Хрест бойових заслуг".

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ВМС України, Держприкордонслужби, СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, ордени Данила Галицького.

Читайте: Росіяни намагаються засмітити Чорне море захопленими у Криму українськими мінами, - ВМС

Глава держави побажав нагородженим, їхнім рідним і близьким безпеки, здоров’я і всім українцям – перемоги.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) нагорода (1277) росія (65974) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+16
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31.10.2023 16:02 Відповісти
+13
Вова, а ти яким боком до цих операцій? Вони ж відбуваються всупереч всім твоїм діям...
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31.10.2023 16:07 Відповісти
+10
Давай вже про те що зробив, а не про те що буде!
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31.10.2023 15:59 Відповісти
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Давай вже про те що зробив, а не про те що буде!
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31.10.2023 15:59 Відповісти
Ну, якщо це сказав сам Зеленський, то це точно буде, або не буде? Робимо ставки!
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31.10.2023 16:02 Відповісти
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31.10.2023 16:02 Відповісти
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31.10.2023 16:49 Відповісти
скромно. а міг би до дня чорного моря поставити завдання ялту звільнити!
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31.10.2023 16:06 Відповісти
Вова може тільки квартиру в Ялті звільнити, від самого себе
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31.10.2023 16:08 Відповісти
Продали ее с аукциона за 44 ляма древесных.
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31.10.2023 16:49 Відповісти
наши космические корабли уже бороздят просторы вселенной....

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31.10.2023 16:16 Відповісти
Про це він писав у своїй формулі миру !
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31.10.2023 16:42 Відповісти
Вова, а ти яким боком до цих операцій? Вони ж відбуваються всупереч всім твоїм діям...
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31.10.2023 16:07 Відповісти
ну, як же. кожного дня відволікає військових, та проводить ставку.
сьогодні удосконалював виробництво артсистем.
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31.10.2023 16:12 Відповісти
Його кожна ставка радість для Путлера !
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31.10.2023 16:41 Відповісти
Я би стала на коліна перед цім зеленим ублюдком ,тільки шоб він передав війсковому комітету ,команду державою, але це не подіє, яка біда, от таке занюхане чмо ,править Україною, і шо цікаво на стрічкі ЦН почали писати шо голову міняти на переправі не допоможе, згодна ...міняти не тре ,а відрубати набагато краще !
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31.10.2023 16:10 Відповісти
українець! справжній українець, ніколи не стане на коліна не перед ким!
воля, або смерть!
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31.10.2023 17:55 Відповісти
Є така присказка, пероробленна на моськовький лад : Моя хата з краю ,нічого не знаю... на справді це звучить так : Моя хата з краю -першим ворога зустрічаю! От ті 73 % книжок не читали крім "букваря" тому завдяки таким і існує така пропозиція про коліна , як раз серед таких 73% були справжні українці,а смерть вони своїм дітям запропонували 19 році !
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31.10.2023 18:14 Відповісти
Загнати їх дупофлот у гори..
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31.10.2023 16:10 Відповісти
Давай уже пиши мемуары, как ты с завхозом, без флота, победил в битве за Черном море!
Рабочее название: "Два капитана - Зельсон и ЕрМакЗавХоз"
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31.10.2023 16:11 Відповісти
Прислів'я «Плани як у Наполеона», скоро втратить актуальність.
На черзі прислів'я «Плани як у зеленського».
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31.10.2023 16:22 Відповісти
нагороджувати, зе!поц, дуже любить.
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31.10.2023 16:24 Відповісти
Ці слова не варти уваги, бо вони не підкріплені ні допомогою Заходу, ні допомогою США.
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31.10.2023 16:39 Відповісти
Оба с Кривого?
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31.10.2023 16:53 Відповісти
Що безхатько неголене на світлинах, яке напевно одягається з помийок? Якщо не читати цю новину , то так здається на перший погляд. Яка неповага до військових! Гидко дивились!
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31.10.2023 16:57 Відповісти
Иди ермака, резникова и баканова сажай, а не трынди речи всякие.
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31.10.2023 17:25 Відповісти
А що Боневтік мав на увазі, ту кримінальну справу, яку порушив проти 5-го Президента за прохід наших кораблів через нашу Керченську протоку? Як там Азовське море та виключно всі бази відпочинку і сататорії?
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31.10.2023 17:39 Відповісти
Автор статьи, я тебя умоляю, пиши сначала "Зеленский" - а потом название статьи, ибо я не хочу тратить время даже на прочтение бесполезных заголовков...
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31.10.2023 17:52 Відповісти
Пятнадцатый адмирал ВМС Украины.
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31.10.2023 18:21 Відповісти
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31.10.2023 18:34 Відповісти
, ...сказав чотириразовий ухилянт.
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31.10.2023 22:02 Відповісти
Краще б росказав, як так вийшло, що ЗЄ кришував розкрадання грошей для ЗСУ десятками мільярдів гривень.
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31.10.2023 22:23 Відповісти
 
 