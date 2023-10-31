Після атаки ХАМАСу з Ізраїлю виїхали близько 4 тис. громадян України, - посол Корнійчук
Після нападу бойовиків ХАМАС з Ізраїлю виїхало близько 4 тисяч громадян України.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Посольству вдалося евакуювати 540 громадян. Загалом із часу повномасштабного теракту виїхало близько 4 тис. громадян України. Аеропорт імені Бен-Гуріона працює у звичайному режимі. Багато відмов іноземних компаній на роботу, саме тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство", - сказав дипломат.
За словами Корнійчука, громадяни оплачували квитки "фактично за собівартістю". Зокрема, ціна на чартери була від 399 до 415 євро, усі рейси були до Румунії.
Крім того, посол повідомив, що вчора з Ізраїлю відправили сім'ю із шести осіб, виїзд яких повністю оплатили благодійники.
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то стається , як правило , так : тільки не смійтеся ,
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