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Новини
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Після атаки ХАМАСу з Ізраїлю виїхали близько 4 тис. громадян України, - посол Корнійчук

ізраїль

Після нападу бойовиків ХАМАС з Ізраїлю виїхало близько 4 тисяч громадян України.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Посольству вдалося евакуювати 540 громадян. Загалом із часу повномасштабного теракту виїхало близько 4 тис. громадян України. Аеропорт імені Бен-Гуріона працює у звичайному режимі. Багато відмов іноземних компаній на роботу, саме тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство", - сказав дипломат.

За словами Корнійчука, громадяни оплачували квитки "фактично за собівартістю". Зокрема, ціна на чартери була від 399 до 415 євро, усі рейси були до Румунії.

Крім того, посол повідомив, що вчора з Ізраїлю відправили сім'ю із шести осіб, виїзд яких повністю оплатили благодійники.

Також дивіться: Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази. ВIДЕО

Автор: 

Ізраїль (1658) Корнійчук (65) евакуація (2342)


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Топ коментарі
+14
Мали все, і навіть більше.
Їх навіть працювати не примушували, світ узяв Газу на повне утримання. Професійні біженці у трьох поколіннях. Чого їм не вистачало? Нудно стало, захотілося розваг, вирішили сусідів подражнити. Ну, то ЦАХАЛ їм забезпечить розваги. На найближчі 50 років має вистачити, зазвичай, на одне-два покоління вистачає, а далі це вже буде проблема майбутнього

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31.10.2023 16:55 Відповісти
+10
Цахал проводить операцію по відрізанню Гази від півдня, йдучи повз море, під прикриттям своїх кораблів..Хезболла поки .що не вмішуються...
Цахах скидує гранати ,по норах хамазівців,взриваючись вони закупорюють ,ці нори,типу монтажна піна..в Цахалу ,чудова координація по звязку, кожен підрозділ умовно кажучи знає,що робить інший.
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31.10.2023 16:42 Відповісти
+7
А скільки серед них українців?
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31.10.2023 16:22 Відповісти
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А скільки серед них українців?
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31.10.2023 16:22 Відповісти
Взагалі немає.
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31.10.2023 16:26 Відповісти
Насправді , що стосується репатріантів в Ізраїлі ,
то стається , як правило , так : тільки не смійтеся ,
виїжджає із Украіни один єврей , а разом з ним пʼятеро украінців
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31.10.2023 16:46 Відповісти
А скільки серед них українців?(с) Цікаве питання. Особливо коли врахувати, що з 10 мільйонів громадян Ізраїлю, (звичайно ж без ПА і Гази), 2 мільйона, тобто кожний п'ятий - араб. Такий собі палестинець.
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31.10.2023 17:15 Відповісти
ПАЦЮКИ ))) а не громадяни
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31.10.2023 16:25 Відповісти
Де, де Андрій Саган? Це ж його тема!!
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31.10.2023 16:33 Відповісти
Зрозуміло, що це слюсарі, токарі, комбайнери з трактористами, доярки і продавщиці з супермаркетів, але ніяк не сім'ї депутатів, бізнесмени, уклоністи і держслужбовці. Просто захотілось простому люду трошки пожити в Ізраїлі.
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31.10.2023 16:38 Відповісти
Цахал проводить операцію по відрізанню Гази від півдня, йдучи повз море, під прикриттям своїх кораблів..Хезболла поки .що не вмішуються...
Цахах скидує гранати ,по норах хамазівців,взриваючись вони закупорюють ,ці нори,типу монтажна піна..в Цахалу ,чудова координація по звязку, кожен підрозділ умовно кажучи знає,що робить інший.
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31.10.2023 16:42 Відповісти
Мали все, і навіть більше.
Їх навіть працювати не примушували, світ узяв Газу на повне утримання. Професійні біженці у трьох поколіннях. Чого їм не вистачало? Нудно стало, захотілося розваг, вирішили сусідів подражнити. Ну, то ЦАХАЛ їм забезпечить розваги. На найближчі 50 років має вистачити, зазвичай, на одне-два покоління вистачає, а далі це вже буде проблема майбутнього

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31.10.2023 16:55 Відповісти
так пане ..я в курсі..поцікавився з різних джерел, про Газу.. головне тепер ,щоб західні так звані миротворці,не втрутились.Звичайно Хамас повністю не знищити,адже вони дітей, навіть в мультиках вчили вбивати ізраїльтян.Але цей анклав Сектор Газа необхідно вичистити,бо в подальшому знову війна.Я читав про ,три етапи,що робити з Газою..
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31.10.2023 17:33 Відповісти
А габіновіч евакуювався?
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31.10.2023 16:43 Відповісти
"пісняка давть" - "Встовай строна агромная ..."
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31.10.2023 17:09 Відповісти
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31.10.2023 19:16 Відповісти
От цікаво, чому це прокацапський покидьок ґабіновіч виїхав не на росію, а в Ізраїль? 😕
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31.10.2023 19:34 Відповісти
Благодійники, які оплатили переліт - це були платники податків в Україні 😆
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31.10.2023 17:32 Відповісти
І куди вони поїхали? Невже в Україну?
Думають, «самий впливовий єврей 2022 року» захистить їх краще
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31.10.2023 19:09 Відповісти
 
 