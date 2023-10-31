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Новини
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РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі в рамках ротації і нових не заводила, - Держприкордонслужба

кордон,білорусь

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. РФ вивела всі свої підрозділи з РБ в рамках ротації і нових не заводила.

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з РБ повністю контрольована. Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання. - Ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що РФ вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила", - зазначив речник.

За словами Демченка, у Білорусі ще залишається певна кількість військових РФ, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі.

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"Стосовно перебування роснайманців, то це невелика кількість - за нашими даними, менше тисячі осіб", - сказав Демченко.

Автор: 

армія рф (17784) Білорусь (7967) кордон (4817) Демченко Андрій (361)


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Топ коментарі
+5
Вже нема шо заводить.
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31.10.2023 16:30 Відповісти
+2
Аби не було що виносить...
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31.10.2023 16:45 Відповісти
+1
А вони є ті нові?
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31.10.2023 16:41 Відповісти
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Вже нема шо заводить.
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31.10.2023 16:30 Відповісти
Аби не було що виносить...
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31.10.2023 16:45 Відповісти
А вони є ті нові?
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31.10.2023 16:41 Відповісти
так это всё-таки ротация или не ротация?
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31.10.2023 16:46 Відповісти
Ротація, під Авдіївку
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31.10.2023 16:59 Відповісти
Тепер,якщо будуть обстріли/пуски з РБ, то це буде об'явою війни Україні?
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31.10.2023 16:52 Відповісти
Шо, "ученія фсьо"? 1-й Бєларускій фронт к взятію Бєрліна ґатов?
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31.10.2023 17:22 Відповісти
так шо? вихід калиновців?
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31.10.2023 17:53 Відповісти
Вже до 23 лютого 2022 пильно стежили!

Стежильники хрінови!
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31.10.2023 18:51 Відповісти
А що таке, ще не нарожали? Хоча, звідки можуть взятися діти у підарів? ))
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31.10.2023 19:49 Відповісти

Хіба що з дупи. І такої ж якості.
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01.11.2023 07:00 Відповісти
З самого початку було ясно, що в кацапів бракує казарменного фонду для підготовки мобіків. Скоріш за все, кацапи розгорнули ценри підготовки на базі опорних військових частин по округах. А наші стратеги тільки наганяли "ужас" -підуть сябри з війною чи не підуть.
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31.10.2023 20:55 Відповісти
Так була ж купа "ікспердів", які ще навесні прогнозували великий наступ кацапів з білокацапії?
Продовжують виступати на Ютубі, а тупа публіка продовжує їх слухати?
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31.10.2023 21:20 Відповісти
А как же все эти зрадофилы с великий вторым наступлением на Киев?! Куда делись?
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01.11.2023 01:10 Відповісти
 
 