РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі в рамках ротації і нових не заводила, - Держприкордонслужба

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. РФ вивела всі свої підрозділи з РБ в рамках ротації і нових не заводила.

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з РБ повністю контрольована. Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання. - Ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що РФ вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила", - зазначив речник.

За словами Демченка, у Білорусі ще залишається певна кількість військових РФ, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі.

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"Стосовно перебування роснайманців, то це невелика кількість - за нашими даними, менше тисячі осіб", - сказав Демченко.