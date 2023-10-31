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Новини
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Повідомлено про підозру ексзаступнику голови Служби судової охорони Гавришуку, який організував декілька каналів для втечі ухилянтів за кордон, - СБУ

олександр,гавришук

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку, який організував масштабну схему нелегального виїзду чоловіків за межі України. Для реалізації оборудки фігурант створив фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Гавришук від "імені" цих установ він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів. Таким чином він сприяв своїм "клієнтам" в ухиленні від мобілізації та нелегальному виїзду за кордон.

За даними слідства, "схема" діяла у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості "поїздки" за кордон.

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Щоб уникнути правосуддя, фігурант у березні цього року втік до однієї з європейських країн як волонтер.

"Як встановило слідство, чиновника було звільнено зі Служби судової охорони ще у 2021 році через причетність до корупції. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії він вирішив "заробити" на військовозобов’язаних, які намагались виїхати за кордон, щоб уникнути призову", - зауважили у пресслужбі.

Для створення псевдоблагодійних організацій та оформлення фейкових документів для ухилянтів Гавришук "втемну" використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексчиновнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

Як додали в СБУ, фігурант переховується за кордоном, тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Автор: 

СБУ (12945) Служба судової охорони (9) підозра (782) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+14
... використовував власні зв'язки серед знайомих в держустановах....

"... огласите весь список, пжлста! "
шо, зелень, сцикотно?
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31.10.2023 17:21 Відповісти
+4
ССО, мля...
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31.10.2023 17:22 Відповісти
+4
Від двох до п'яти тисяч це доволі привабливі розцінки, а в порівнянні з прайсами попів "масковскава патріярхата", взагалі, майже благодійність.
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31.10.2023 17:33 Відповісти
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... використовував власні зв'язки серед знайомих в держустановах....

"... огласите весь список, пжлста! "
шо, зелень, сцикотно?
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31.10.2023 17:21 Відповісти
ССО, мля...
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31.10.2023 17:22 Відповісти
Від двох до п'яти тисяч це доволі привабливі розцінки, а в порівнянні з прайсами попів "масковскава патріярхата", взагалі, майже благодійність.
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31.10.2023 17:33 Відповісти
Над московськими попами є начальство - ФСБ, Сатана, патріарх Кирил, з якими треба ділитися, а в цього "ФОП", працює сам на себе, тому і ціни помірні.
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02.11.2023 13:32 Відповісти
в условиях рыночных отношений любые запреты теряют смысл. просто деньги пойдут мимо кассы.
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31.10.2023 18:04 Відповісти
он сбежал, но дело его живо!!!
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31.10.2023 18:06 Відповісти
Так він же з Миколаєва. Підлеглий Арахаміі.
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31.10.2023 18:19 Відповісти
а ти звідки, чушка?
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31.10.2023 19:01 Відповісти
За злочини на державній службі пора увязнювати довічно, бо вони ніколи не зупиняться!
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31.10.2023 18:51 Відповісти
Що в нас за країна?!
Звільнене за корупцію гімно використовує колишні «звʼязки в держустановах», щоб продовжувати заробляти на лохах!
Для реалізації оборудки фігурант створив фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.Джерело:
Як він міг зробити це без підтримки десятків чиновників?!
І скільки ще таких гімнюків лишається і заробляє…
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31.10.2023 19:05 Відповісти
а де прізвища тих, яких вже засудили? Вироки які? Штраф і 10 років не займати посади держслужбовців?
Чи все ж таки нари?
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31.10.2023 19:42 Відповісти
І де Служба судової охорони (а також СБУ, МВС, ГПУ та інші контори) набирають таких кадрів?
Тут же по іпалу написано, що мудак і шахрай...
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31.10.2023 21:18 Відповісти
 
 