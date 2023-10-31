Повідомлено про підозру ексзаступнику голови Служби судової охорони Гавришуку, який організував декілька каналів для втечі ухилянтів за кордон, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку, який організував масштабну схему нелегального виїзду чоловіків за межі України. Для реалізації оборудки фігурант створив фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Гавришук від "імені" цих установ він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів. Таким чином він сприяв своїм "клієнтам" в ухиленні від мобілізації та нелегальному виїзду за кордон.

За даними слідства, "схема" діяла у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості "поїздки" за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виїхати до Молдови за $5 тис.: Одеського правоохоронця та його спільника викрито на незаконному переправленні призовників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Щоб уникнути правосуддя, фігурант у березні цього року втік до однієї з європейських країн як волонтер.

"Як встановило слідство, чиновника було звільнено зі Служби судової охорони ще у 2021 році через причетність до корупції. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії він вирішив "заробити" на військовозобов’язаних, які намагались виїхати за кордон, щоб уникнути призову", - зауважили у пресслужбі.

Для створення псевдоблагодійних організацій та оформлення фейкових документів для ухилянтів Гавришук "втемну" використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

Читайте також: На Буковині затримали депутата, який організував незаконну схему переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексчиновнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

Як додали в СБУ, фігурант переховується за кордоном, тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.