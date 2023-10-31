Кулеба закликав посилити ППО України: Одна ракета Patriot = $4,1 млн, а пошкоджений енергоблок = $19,1 млн

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає напередодні зими максимально посилити українську протиповітряну оборону.

Про це Кулеба зазначив у твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Проста математика підтримки України. Одна ракета Patriot = $4,1 млн. Один пошкоджений енергоблок = $19,1 млн. Саме тому має сенс сьогодні максимально посилити ППО України, щоб заощадити ресурси потім. Людські життя, врятовані ППО, безцінні", - зазначив український міністр.

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