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Кулеба закликав посилити ППО України: Одна ракета Patriot = $4,1 млн, а пошкоджений енергоблок = $19,1 млн

херсонщина,енергетика

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає напередодні зими максимально посилити українську протиповітряну оборону.

Про це Кулеба зазначив у твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Проста математика підтримки України. Одна ракета Patriot = $4,1 млн. Один пошкоджений енергоблок = $19,1 млн. Саме тому має сенс сьогодні максимально посилити ППО України, щоб заощадити ресурси потім. Людські життя, врятовані ППО, безцінні", - зазначив український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голоси за закон про про підтримку України в Палаті представників США є, але там величезне політичне протистояння, - Кулеба

Автор: 

ППО (3267) енергетика (2613) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+31
...Кулеба, у бывшего подельника по кабмину, Резникокова, поспытай "ресурсов", там за подкладку несколько лярдов зелёных "яець" закотилось.. та и дермак-зеля тоже ушами не хлопали.. с.ки элитные.. понавыбирали ж лайна в 2019м жлобы-приколисты!
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31.10.2023 17:32 Відповісти
+27
А один кілометр дороги у 2020 році? А телемараіон і "Дом" та "Фрідом"?
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31.10.2023 17:35 Відповісти
+22
проблеми індійців вождя.....
щось не подобається пані, то купіть хоч тисячу ракет по 4.млн, а якщо грошей вистачає тільки на клозети та яйця з куртками то сидіть собі тихенько, та не сваріть захід, який і так на 99 відсотків заберзпечує ЗСУ всім від припасів до зброї, плюс до того ж по 15 млрд на рік грантів в бюджет переводить щоб тут гниди могли на "бруківці" гроші мити та премії собі виписувати.
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31.10.2023 17:41 Відповісти
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проблема у тому, що ракета їхня і їм шкода, а енергоблок наш і їм не шкода...
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31.10.2023 17:28 Відповісти
проблеми індійців вождя.....
щось не подобається пані, то купіть хоч тисячу ракет по 4.млн, а якщо грошей вистачає тільки на клозети та яйця з куртками то сидіть собі тихенько, та не сваріть захід, який і так на 99 відсотків заберзпечує ЗСУ всім від припасів до зброї, плюс до того ж по 15 млрд на рік грантів в бюджет переводить щоб тут гниди могли на "бруківці" гроші мити та премії собі виписувати.
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31.10.2023 17:41 Відповісти
перед третім роком війни після непокараного ворюги Резнікова, котрий бойкотував волонтерсвто з дронами виліз Міністр -менеджер Ахметова , аграрний магнат Камишін й пообіцяв робити дрони ... Й цю черепашку треба не спугнути - бо вона взагалі нікуди не буде рухатись, (анекдот такий був про черепашку котру бухарі послали за водярою)
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31.10.2023 17:51 Відповісти
почитайте статтю про Зе в Тайм ( ). У ній ситуація показана не так радісно, як ми думаємо про західну допомогу, - ключові речі - 1. наступ фактично зупинився, бо Захід не надав достатньо зброї (коли нададуть невідомо, а отже невідомо коли зможемо наступати далі), 2. наступати вже ніким, і навіть якщо дадуть зброю, все одно нікому буде її використовувати. Робіть висновки, це пишуть вони, а не наші. А про яйця і бруківку ми пам'ятаємо.
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31.10.2023 17:59 Відповісти
у тій статті головна мета вови замінити Залужного - як привід зупинення контрнаступу
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31.10.2023 18:11 Відповісти
ще раз напишу захід забезпечує ЗСУ на 99%, от завтра захоче взагалі ніфіга не дасть тим паче безвозмездно!! і шо ?
І так хрипавому виставили список вимог, з яких було виконано нуль цілих хрін десятих, що буде далі зефілітикам здається невідомим...
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31.10.2023 18:50 Відповісти
Стаття маніпулятивна і не правдива. З оглядом на те, хто її писав, взагалі варто визнати спецоперацією
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01.11.2023 17:08 Відповісти
Вы вообще статью внимательно читали? Наступление остановились т.к. некоторому недонаполеону очень захотелось покомандовать армией и Залужным. Стратегом себя возомнил. Пентагон еще весной говорил - оружия и сил на наступление именно на юге вполне достаточно. И не раз просил не рассеивать имеющиеся ресурсы, наступая одновременно на востоке и на юге. Но недонаполеон решил, что американцы ему не указ и он всех умнее. Видимо на сцене научился армией командовать. Тож нечего на зеркало пенять.
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01.11.2023 12:30 Відповісти
Якщо вже читати, то всі статті.
І ту статтю, в якій Захід визнає, що з плануванням партнерів і з нашою виконавчістю у нас би Армії вже не залишилося, теж.

І взагалі, не реагувати на дії, розумнішої за нас і розвинутішої за нашу, Армії РФ, - це якось глупо навіть теоретично
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01.11.2023 17:04 Відповісти
Командовать армией с квартальным образованием папиного института - еще глупее.
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01.11.2023 17:17 Відповісти
Остання статейка у Time каже, що вову у США просили змінити про ПРІЗВИЩАХ своє оточення , а він давав їм красти й далі й зараз дає
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31.10.2023 17:53 Відповісти
там не тільки це написано - див. коментар вище.
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31.10.2023 18:04 Відповісти
также просили остаться в сэрэсэрэ (хотя кацапы там свалили первыми). и сдать яо. и не защищать Крым. так что желательно сначала все же думать своей головой, потому как стрелять (или нет) будут именно туда или одни или вторые.
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31.10.2023 22:13 Відповісти
...Кулеба, у бывшего подельника по кабмину, Резникокова, поспытай "ресурсов", там за подкладку несколько лярдов зелёных "яець" закотилось.. та и дермак-зеля тоже ушами не хлопали.. с.ки элитные.. понавыбирали ж лайна в 2019м жлобы-приколисты!
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31.10.2023 17:32 Відповісти
Да и не говорите, давно бы купили, да не соромилися бы попрошайничеством.
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31.10.2023 17:37 Відповісти
армії дронів надано дронів на 17 лямів...
на реставрацію купола планують 80 лямів
на мінюст хотять виділити 300лямів.
брату шурми для орків дали 360 лямів
на марафон заклали 2 ярда
борт номер один, дохуіще бабла..
з оборони на дорогу забрали 65 ярдів а потім подвоїли суму.
так, вони в Будапешті нас наібббали
але є з чим порівняти...
а де 50 шевроле тахо????
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31.10.2023 17:46 Відповісти
проста математика не працює в таких випадках... пояснюю - одночасно на блок запускають двадцять ракет..
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31.10.2023 17:33 Відповісти
Ще +шахеди. Ті взагалі коштують $20-40к, ніяка "кулебина математика" не витримає.
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31.10.2023 18:18 Відповісти
раньше Шахеды стоили $10к - инфляция ?
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31.10.2023 20:24 Відповісти
Не думаю что раньше они так стоили. Глянь только движек UAV Engine MD550 сколько стоит. На Али - 21к баксов. Понятно что они его подешевле покупают, но пусть даже 12-15к - так это только двигатель.
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31.10.2023 21:39 Відповісти
за такие цены китайцы их наверное дома вручную выплавляют и напильником обтачивают полгода. еще если одноразовое. и даже не турбореактивное, в 21 веке. хотя, если есть спрос... но это вряд ли надолго (при наличии капли мозгов конечно).
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31.10.2023 22:02 Відповісти
12к баксов на полгода это 2к баксов на месяц. а ресурсы - кусок люминия и сталь на пару килограмм. удивительно что у нас такой х*рней не занимаются. хотя наверное тупо на перекладывании бумажек и недопускании конкуренции больше зарабатывают пилят. барыжничество, однако, сколько лет развивалось. почетные люди.
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31.10.2023 22:21 Відповісти
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31.10.2023 22:38 Відповісти
https://aliexpress.ru/ AliExpress https://aliexpress.ru/category/9/toys-hobbies.html Игрушки и хобби https://aliexpress.ru/category/1270/remote-control-toys.html Игрушки на радиоуправлении https://aliexpress.ru/category/1286/parts-accs.html?spm=a2g2w.detail.0.0.79fc4aa6hlZmbT Запчасти и аксессуары
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31.10.2023 22:40 Відповісти
цены - абсолютно - могут быть любыми, сейчас капитализм (и наживаться на воюющих идиотах менять золото на хлеб тоже можно). но и себестоимость тоже имеет место быть. особенно во время войны в 21 веке, когда в принципе секретов как минимум на такие вундервафли нет и их даже можно спокойно купить. но всего явно не накупишься, особенно с нашей экономикой.
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31.10.2023 23:07 Відповісти
Тут же статьи были, сначала 10, потом 20 писали. Сейчас, ого уже 40.

Даже если они комплекты покупают, у них "немного" другие цены.
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31.10.2023 22:19 Відповісти
Він же ж діпломат - 19 ракет він якось умовить не летіти.
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31.10.2023 21:18 Відповісти
А один кілометр дороги у 2020 році? А телемараіон і "Дом" та "Фрідом"?
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31.10.2023 17:35 Відповісти
Барабани, пательні, овочерізки...
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31.10.2023 17:37 Відповісти
плюс кошти на видобуток "вільної енергії", по заповітам тесли ))
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31.10.2023 17:43 Відповісти
У працівників МЗС непогана зарплата,скиньтеся...
А прстих людей не треба й закликати,і так останнім діляться...
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31.10.2023 17:35 Відповісти
а чего $19.1 млн? впаривай больше!
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31.10.2023 17:36 Відповісти
так написано ж - це пошкоджений. без коштів на його ремонт ))
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31.10.2023 17:40 Відповісти
Т.е. когда на армейских тендерах украли 7.4 млрд про ракеты не думали?
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31.10.2023 17:37 Відповісти
ну взагалі мова йде про 36 млрд які перевели на фірми однодневки, що потім не виконали замовлення і зникли
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01.11.2023 14:24 Відповісти
Одна ракета Patriot = $4,1 млн = чотири весілля колишнього прокурора
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31.10.2023 17:39 Відповісти
то краще просити пошкоджені енергоблоки. скільки кіло важить одна ракета Patriot, а скільки пошкоджений енергоблок? й потім ще грошей на його ремонт треба вимагати )) вигнали рєзнікова без передачі досвіду ))
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31.10.2023 17:39 Відповісти
Не понял, це шо, звернення Кулеби до главзеба , чи просто - у космос... як ото собацi нефiг шо робити , то сiрко або яй.я лиже, або у космос вие, бо от него не зависит забеспечення системами ППО...
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31.10.2023 17:40 Відповісти
Математична логіка для конгресменів: платіть $4,1 млн. сьогодні, бо завтра будете платити $19,1 млн.
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31.10.2023 17:42 Відповісти
якщо завтра наступить
то дадуть кредити на відновлення

Україна так і не попросила безкоштовний лендліз в доповнення до PDA поставкам

проста математика - більше лендлізу, більше захисту інфраструктури та життів
менше - більше руйнувань, та більше кредитів на відновлення
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31.10.2023 18:33 Відповісти
Один дрон - 20 тисяч доларів проти 4 млн. ракети ППО.
Куляба, ти дійсно такий дегенерат що думаєш ніби хтось буде виділяти стільки ракет?
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31.10.2023 17:43 Відповісти
А скільки ви розікрали? Скільки ракет можна було купити, не хочеш озвучити?!!
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31.10.2023 17:45 Відповісти
Не заважай - справжнйі державний муж вступив у гру , раніше пальцями крутив перед партнерами якийсь януковичевський Подляк
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31.10.2023 17:54 Відповісти
так ракета коштує 4 млн а комплекс який її запустить трошки більше,-Вартість постачання 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може сягати $ 9 млрд. Сюди входить: 36 ПУ ЗУР Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР Patriot PAC-3 , 216 ЗУР з удосконаленим наведенням
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31.10.2023 17:53 Відповісти
++++
Пан единий звернув увагу.
Они хотят количество комплексов приравнять к количеству єнергоблоков.
Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита»
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31.10.2023 19:02 Відповісти
Кулеба вумний як вутка ! Знає вартість всього !
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31.10.2023 18:20 Відповісти
Давайте продовжимо ланцюжок

Конгрес надав повноваження адміністрації використовувати лендліз для України, на наступних умовах:
- строк дії до 1 жовтня 2023 (республіканці в січні 2022, пропонували безстроковий лендліз)
- Україна не платить за заміну втраченої техніки та ремонт пошкодженної

Після прийняття закону, та перед підписанням, надана довідка
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Доходи США = 0 - тобто Україна заплатить 0$ за оренду
Витрати США = (а) - неможливо порахувати, заміну втраченої техніки та ремонт. Зазвичай це оплачує орендар, в данному випадку Україна звільнена від цього

За 1.5 року дії закона про лендліз - поставлено техніки на 0$

Петиція набрала 25тис, ще поки лендліз діяв
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

Тепер коли лендліз не діє, бюджету нема (тільки залишок в 5млрд - що достатньо на ракети) - почали рахувати гроші за ракету та єнергоблок і життя

А коли діяв лендліз - всі "єксперти" розповідали, що краще "халява",
а то вцілілий лендліз потрібно буде повернути
і ніхто не рахував скільки коштує інфраструктура та життя
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31.10.2023 18:29 Відповісти
Прозрел
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31.10.2023 18:48 Відповісти
І знову прийшла зима в ми не готові🤬🤬
У нас не настільки багато ТЕЦ і АЕС.
Кілька мільярдів доларів і їх можна захистити, але ж ні треба купляти барабани, класти бруківку, будувати дороги, купляти куртки для військовослужбовців з Туреччини з потрійною націнкою і т.д.
Де наші системи ППО, чому ми їх не модернізуємо, чому не купляємо у партнерів якщо немає????
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31.10.2023 18:53 Відповісти
порівнювати потрібно було безкшотовний лендліз з ціною ТЕЦ, АЕС та життями

барабани купляють з тих коштів - котрі заборонено використовувати на зброю
ППО - якщо вірити пресі, то частину модернізували, щоб використовувати західні ракети
своїх грошей на зброю не вистачає, та ніхто не продасть зброю за гроші
був лендліз, де були не гроші, а зброя - проте "єксперти з марафону" заявили,
що він не потрібен
тому що прийдеться вціліле повернути, а також заплатити (брехали)
таким чином поставили на терези: безкоштовний (хай навіть за гроші) лендліз проти інфраструктури та життів

сьогодні, чомусь почали рахувати скільки коштує інфраструктура та життя
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31.10.2023 19:12 Відповісти
АЭС не тронут, но вот распределительные электроподстанции возможно.
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31.10.2023 20:29 Відповісти
АЕС без підстанцій нічого не варті...
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01.11.2023 14:26 Відповісти
А тепер дивимось на Ізраіл, котрий має статус основного союзника США поза НАТО і що перед війною наголосували "зелені зрадники" України.котрі сьогодні закликають дати ППО і фінанси і озброєння
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31.10.2023 19:02 Відповісти
Яка тут думка стосовно Ізраїля та що наголосували?
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31.10.2023 19:23 Відповісти
Ізраїль ,має статус основного союзника СШ поза НАТО , проти чого свого часу агітував кулєба ,і не голосувала ВЗРада за срібняки куйла(((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html )))
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31.10.2023 22:20 Відповісти
Зато тепер, якісь незрозумілі двосторонні угоди про безпеку з країнами, поки немає НАТО...
Хоча краще бути союзником.
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31.10.2023 22:32 Відповісти
Який же ж він хам і нахаба. Це що Америка має турбуватись про ваші ракети та енергоблоки? Ахєрєть..
Читали казочку про золоту рибку і ******* бабку? Ну то дивіться щоб вас нах не послали.
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31.10.2023 19:11 Відповісти
ЗЕ-СЛУГИ на ППО скидатися збираються?
Може новенькі Ленд-Ровери, вілли, ресторани продадуть?
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31.10.2023 20:07 Відповісти
В нашого головного партнера наявні близько 1100 комплексів Петріот.
Невже США не позичать пару десятків Україні - зиму пережити?
Навесні повернемо.
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31.10.2023 20:41 Відповісти
Не позичать.
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31.10.2023 22:17 Відповісти
Для цього Україна могла скористатись лендлізом та отримати все безкоштовно.

Згідно Конституції - яка гілка влади, або хто відповідає за міжнародну політику, договори?
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31.10.2023 22:24 Відповісти
Тепер вже питання стоїть руба:
Є ЗЄ - нема Петріотів, Атакамсів, літаків бабла.
Нема ЗЄ - Захід подивиться, що буде робити наступник.

Бо ЗЄ зі своєю шоблою Захід вже заїбав. МО при Резнікові тільки на харчуванні ******** 7,5 млрд. грн.
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31.10.2023 22:16 Відповісти
Вы немножко недопонимаете Запад, ибо его настроение, это не постоянная доминанта, Зеля для них, олицетворение Украины, на которую они поставили, никакой "наступник" им не интересен, обсирая Зелю, вы вызывете беду для всей Украины. И без этого в подуставших Европе и США полно противников помощи Украине, вот выберут они "условного Трампа", как в Венгрии и Словакии, и будете вы под Кремлем в итоге, оставшись без помощи этого Запада.
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01.11.2023 11:47 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

Цікаво виходить. Вартість 3000 ракет,що були запущені РБ та РФ по Україні складає 22 млрд $, а сума збитків Україні - 600 млрд$ , Тобто 1 млрд витрачений РФ на ракети ,приніс нам збитків на 30 млрд. А ми за цей час розбили вікно в Москві,під радісне гигикання
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31.10.2023 22:43 Відповісти
А розробка власного ЗРК середнього радіусу дії Кільчень - 1 млн. $
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01.11.2023 08:27 Відповісти
Да.... "лето красное пропела,оглянутся не успела как зима катит в глаза".
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01.11.2023 10:04 Відповісти
і кого цей клоун закликає?

свого падре Зе? тому пох на ту математику, тре пиляти бабло на існуючих схемах (будівництво)
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01.11.2023 11:27 Відповісти
Шо ты гонишь кулеба, транформатор максимум лям баксов стоит или то єнергоблок атомной станции он имел ввиду. умееют же они ссать зебилам в глаза
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01.11.2023 11:41 Відповісти
Можливо іноземні так проходять по бюджету допомоги
https://opinions.glavred.net/ne-mozhem-ili-ne-hotim-pochemu-my-sami-ne-delaem-transformatory-10427636.html
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01.11.2023 14:32 Відповісти
Менше красти треба. і розвивати своє, а не разраховувати на абсолютну підтримку у всьому
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01.11.2023 11:59 Відповісти
Он не подскажет , сколько можно было купить ракет , на спизженные 7.44 ярда гривен ?
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01.11.2023 12:15 Відповісти
кажуть шо можна в комплекс патріот закидувати асфальт і шашлики і збивати він буде не гірше

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01.11.2023 12:36 Відповісти
кто ему тексты пишет? он учитывает только закупочную стоимость трансформатора и при этом забывает потери которые следуют вследствие отключения э/э. они на порядки большие. к тому же новый трансформатор ещё произвести нужно.
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01.11.2023 12:56 Відповісти
А про реформи розмови ніякої не буде? Ви так і будете тільки вимагати та закликати?
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01.11.2023 14:55 Відповісти
Може вже досить просити? Ви за 2 Роки не можете назбирати на закупку ракет, чорти галімі. А Кулебу випускають бо рожі що не погрязли в корупції скінчились?
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01.11.2023 18:59 Відповісти
Вонь поРАШЕНки, закрой свой членоприёмник.
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02.11.2023 13:15 Відповісти
Порохоботы ммердючие, хватит тявкать. Вы враги Украины.
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02.11.2023 13:14 Відповісти
Краще, б, він попросив пряме американське управління, та трибунал над тими, хто нищив обороноздатність країни.
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02.11.2023 19:01 Відповісти
 
 