Кулеба закликав посилити ППО України: Одна ракета Patriot = $4,1 млн, а пошкоджений енергоблок = $19,1 млн
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає напередодні зими максимально посилити українську протиповітряну оборону.
Про це Кулеба зазначив у твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.
"Проста математика підтримки України. Одна ракета Patriot = $4,1 млн. Один пошкоджений енергоблок = $19,1 млн. Саме тому має сенс сьогодні максимально посилити ППО України, щоб заощадити ресурси потім. Людські життя, врятовані ППО, безцінні", - зазначив український міністр.
Топ коментарі
+31 albano miner
показати весь коментар31.10.2023 17:32 Відповісти Посилання
+27 Анатолий К #427424
показати весь коментар31.10.2023 17:35 Відповісти Посилання
+22 Bogdan #582978
показати весь коментар31.10.2023 17:41 Відповісти Посилання
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щось не подобається пані, то купіть хоч тисячу ракет по 4.млн, а якщо грошей вистачає тільки на клозети та яйця з куртками то сидіть собі тихенько, та не сваріть захід, який і так на 99 відсотків заберзпечує ЗСУ всім від припасів до зброї, плюс до того ж по 15 млрд на рік грантів в бюджет переводить щоб тут гниди могли на "бруківці" гроші мити та премії собі виписувати.
І так хрипавому виставили список вимог, з яких було виконано нуль цілих хрін десятих, що буде далі зефілітикам здається невідомим...
І ту статтю, в якій Захід визнає, що з плануванням партнерів і з нашою виконавчістю у нас би Армії вже не залишилося, теж.
І взагалі, не реагувати на дії, розумнішої за нас і розвинутішої за нашу, Армії РФ, - це якось глупо навіть теоретично
на реставрацію купола планують 80 лямів
на мінюст хотять виділити 300лямів.
брату шурми для орків дали 360 лямів
на марафон заклали 2 ярда
борт номер один, дохуіще бабла..
з оборони на дорогу забрали 65 ярдів а потім подвоїли суму.
так, вони в Будапешті нас наібббали
але є з чим порівняти...
а де 50 шевроле тахо????
зарабатываютпилят. барыжничество, однако, сколько лет развивалось. почетные люди. наживаться на воюющих идиотахменять золото на хлеб тоже можно). но и себестоимость тоже имеет место быть. особенно во время войны в 21 веке, когда в принципе секретов как минимум на такие вундервафли нет и их даже можно спокойно купить. но всего явно не накупишься, особенно с нашей экономикой.
Даже если они комплекты покупают, у них "немного" другие цены.
А прстих людей не треба й закликати,і так останнім діляться...
то дадуть кредити на відновлення
Україна так і не попросила безкоштовний лендліз в доповнення до PDA поставкам
проста математика - більше лендлізу, більше захисту інфраструктури та життів
менше - більше руйнувань, та більше кредитів на відновлення
Куляба, ти дійсно такий дегенерат що думаєш ніби хтось буде виділяти стільки ракет?
Пан единий звернув увагу.
Они хотят количество комплексов приравнять к количеству єнергоблоков.
Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита»
Конгрес надав повноваження адміністрації використовувати лендліз для України, на наступних умовах:
- строк дії до 1 жовтня 2023 (республіканці в січні 2022, пропонували безстроковий лендліз)
- Україна не платить за заміну втраченої техніки та ремонт пошкодженної
Після прийняття закону, та перед підписанням, надана довідка
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Доходи США = 0 - тобто Україна заплатить 0$ за оренду
Витрати США = (а) - неможливо порахувати, заміну втраченої техніки та ремонт. Зазвичай це оплачує орендар, в данному випадку Україна звільнена від цього
За 1.5 року дії закона про лендліз - поставлено техніки на 0$
Петиція набрала 25тис, ще поки лендліз діяв
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Тепер коли лендліз не діє, бюджету нема (тільки залишок в 5млрд - що достатньо на ракети) - почали рахувати гроші за ракету та єнергоблок і життя
А коли діяв лендліз - всі "єксперти" розповідали, що краще "халява",
а то вцілілий лендліз потрібно буде повернути
і ніхто не рахував скільки коштує інфраструктура та життя
У нас не настільки багато ТЕЦ і АЕС.
Кілька мільярдів доларів і їх можна захистити, але ж ні треба купляти барабани, класти бруківку, будувати дороги, купляти куртки для військовослужбовців з Туреччини з потрійною націнкою і т.д.
Де наші системи ППО, чому ми їх не модернізуємо, чому не купляємо у партнерів якщо немає????
барабани купляють з тих коштів - котрі заборонено використовувати на зброю
ППО - якщо вірити пресі, то частину модернізували, щоб використовувати західні ракети
своїх грошей на зброю не вистачає, та ніхто не продасть зброю за гроші
був лендліз, де були не гроші, а зброя - проте "єксперти з марафону" заявили,
що він не потрібен
тому що прийдеться вціліле повернути, а також заплатити (брехали)
таким чином поставили на терези: безкоштовний (хай навіть за гроші) лендліз проти інфраструктури та життів
сьогодні, чомусь почали рахувати скільки коштує інфраструктура та життя
Хоча краще бути союзником.
Читали казочку про золоту рибку і ******* бабку? Ну то дивіться щоб вас нах не послали.
Може новенькі Ленд-Ровери, вілли, ресторани продадуть?
Невже США не позичать пару десятків Україні - зиму пережити?
Навесні повернемо.
Згідно Конституції - яка гілка влади, або хто відповідає за міжнародну політику, договори?
Є ЗЄ - нема Петріотів, Атакамсів, літаків бабла.
Нема ЗЄ - Захід подивиться, що буде робити наступник.
Бо ЗЄ зі своєю шоблою Захід вже заїбав. МО при Резнікові тільки на харчуванні ******** 7,5 млрд. грн.
@vinnicanin
Цікаво виходить. Вартість 3000 ракет,що були запущені РБ та РФ по Україні складає 22 млрд $, а сума збитків Україні - 600 млрд$ , Тобто 1 млрд витрачений РФ на ракети ,приніс нам збитків на 30 млрд. А ми за цей час розбили вікно в Москві,під радісне гигикання
свого падре Зе? тому пох на ту математику, тре пиляти бабло на існуючих схемах (будівництво)
https://opinions.glavred.net/ne-mozhem-ili-ne-hotim-pochemu-my-sami-ne-delaem-transformatory-10427636.html