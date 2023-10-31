Битви України та Ізраїлю визначають глобальну безпеку майбутнього, - глава Пентагону Остін
Перемога України та Ізраїлю в протистоянні збройній агресії Росії й тероризму ХАМАС визначатиме безпеку у світі, в якому житимуть наступні покоління.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на слуханнях в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"І в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з жорстокими ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти", - наголосив глава американського оборонного відомства.
Остін підкреслив, що ця битва проти агресії й тероризму "визначатиме глобальну безпеку на довгі роки". Тож, за його словами, продовження твердого лідерства США допоможе гарантувати, що тирани, головорізи й терористи по всьому світу не схилятимуться до ще більшої агресії та звірств.
"Отже, те, як ми діятимемо сьогодні, сформує світ, який успадкують наші діти та онуки", - підкреслив глава Пентагону.
У цьому контексті Остін виступив на підтримку термінового запиту з додатковими асигнуваннями на потреби національної безпеки Америки, а також підтримки партнерів США та інвестицій в оборонну промислову базу.
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У конфлікт на Близькому Сході офіційно вступає Ємен. Офіційний представник єменської армії Яхья ас-Сарі 31 жовтня заявив про завдання ракетного удару по території Ізраїлю.
Хуситы (это такие иранские прокси-шииты в Йемене), откровенно нарываются на неприятности. С их стороны уже почти ежедневные пуски ракет и дронов в сторону Израиля, через территорию саудитов или над Красным морем. Пока все успешно перехватывают - на дальних рубежах там ходят взад-вперед американские эсминцы с их системой «Иджис», саудиты тоже сбивают, в случае прорыва поднимают в воздух наши самолеты, чтобы рубеж перехвата был как можно дальше. Сегодня по ракете отработал «Хец-3», кажется, это первый случай его боевого применения. Сбил.
Рано или поздно, но нам (и/или американцам) нужно будет отреагировать. Какой будет реакция, пока сказать сложно, но разок объяснить им, каковы наши возможности все-таки придется.
та і це в світову історію увійде лише якщо вона лишиться та історія, та й світ взагалі...принаймні той, який ми знаємо.
де ракети та літаки в достатній кількості???
Навіщо їм цей головний біль - самим себе забезпечувати, займатися водопроводом і каналізацією, вирішувати людські побутові проблеми... Самостійність - це нудно і нецікаво. Інша справа - боротьба за самостійність. І працювати не треба, і начебто б при ділі і мир тебе утримує
Мілітаризована структура, що сидить на шиї у миру та в Ізраїлі в першу чергу, що виробляє тільки бандитів і терор, єдина мета якого вбивати - ні
Мешканці Сектору Газа під владою ХАМАС не орали,не сіяли, не добували, питну воду, газ, не виробляли електроенергію, не будували і не обслуговували інфраструктуру. Майже все це робив для них Ізраїль, а самі мешканці ,здебільшого, жили на міжнародну допомогу, більша частина якої використовувалась ХАМАС на підготовку терактів проти Ізраїлю. Єдиний шлях для цих людей - інтегруватись зі статусом, схожим на ПМЖ до суспільств розвинутих країн, які у змозі надати їм робочі місця та готові умови для проживання. Звісно, після перевірки на причетність до терористичних дій.
Як ці люди з Сектору Газа побудують власну державу на пустому місці з відсутністю інфраструктури і базових знань та вмінь?
Це все робота )(уйла і К*
Только хочется уточнить, что Украина воюет со "второй армией мира"
Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/strong-military
Щира подяка Пане Остіне! God bless America!
Это, собственно, и есть ответ относительно реального отношения к палестинской проблеме. Когда речь заходит о каких-то практических шагах, солидарность с народом Палестины резко улетучивается. Ходить с флагами, плакатами и устраивать погромы - вообще не вопрос. Но не более того. (c)