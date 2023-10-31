Битви України та Ізраїлю визначають глобальну безпеку майбутнього, - глава Пентагону Остін

Перемога України та Ізраїлю в протистоянні збройній агресії Росії й тероризму ХАМАС визначатиме безпеку у світі, в якому житимуть наступні покоління.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на слуханнях в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"І в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з жорстокими ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти", - наголосив глава американського оборонного відомства.

Остін підкреслив, що ця битва проти агресії й тероризму "визначатиме глобальну безпеку на довгі роки". Тож, за його словами, продовження твердого лідерства США допоможе гарантувати, що тирани, головорізи й терористи по всьому світу не схилятимуться до ще більшої агресії та звірств.

"Отже, те, як ми діятимемо сьогодні, сформує світ, який успадкують наші діти та онуки", - підкреслив глава Пентагону.

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У цьому контексті Остін виступив на підтримку термінового запиту з додатковими асигнуваннями на потреби національної безпеки Америки, а також підтримки партнерів США та інвестицій в оборонну промислову базу.