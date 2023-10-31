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Битви України та Ізраїлю визначають глобальну безпеку майбутнього, - глава Пентагону Остін

остін,ллойд

Перемога України та Ізраїлю в протистоянні збройній агресії Росії й тероризму ХАМАС визначатиме безпеку у світі, в якому житимуть наступні покоління.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на слуханнях в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"І в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з жорстокими ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти", - наголосив глава американського оборонного відомства.

Остін підкреслив, що ця битва проти агресії й тероризму "визначатиме глобальну безпеку на довгі роки". Тож, за його словами, продовження твердого лідерства США допоможе гарантувати, що тирани, головорізи й терористи по всьому світу не схилятимуться до ще більшої агресії та звірств.

"Отже, те, як ми діятимемо сьогодні, сформує світ, який успадкують наші діти та онуки", - підкреслив глава Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політизація інтересів нацбезпеки та допомоги Україні та Ізраїлю неприпустима, - Білий дім

У цьому контексті Остін виступив на підтримку термінового запиту з додатковими асигнуваннями на потреби національної безпеки Америки, а також підтримки партнерів США та інвестицій в оборонну промислову базу.

Автор: 

Пентагон (1436) США (23355) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+8
Між "ви не дозволите терористам перемогти" і "ви допоможете перемогти тим, хто воює з терористами" різниця невелика, але суттєва.
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31.10.2023 17:36 Відповісти
+7
Доповідь Остіна увійде в Світову Історію
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31.10.2023 17:34 Відповісти
+6
Сходка мавп
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31.10.2023 17:32 Відповісти
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31.10.2023 17:32 Відповісти
Ємен офіційно вступає у війну: По Ізраїлю нанесено "потужний залп" ракетами.
У конфлікт на Близькому Сході офіційно вступає Ємен. Офіційний представник єменської армії Яхья ас-Сарі 31 жовтня заявив про завдання ракетного удару по території Ізраїлю.
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31.10.2023 17:33 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хуситы (это такие иранские прокси-шииты в Йемене), откровенно нарываются на неприятности. С их стороны уже почти ежедневные пуски ракет и дронов в сторону Израиля, через территорию саудитов или над Красным морем. Пока все успешно перехватывают - на дальних рубежах там ходят взад-вперед американские эсминцы с их системой «Иджис», саудиты тоже сбивают, в случае прорыва поднимают в воздух наши самолеты, чтобы рубеж перехвата был как можно дальше. Сегодня по ракете отработал «Хец-3», кажется, это первый случай его боевого применения. Сбил.

Рано или поздно, но нам (и/или американцам) нужно будет отреагировать. Какой будет реакция, пока сказать сложно, но разок объяснить им, каковы наши возможности все-таки придется.
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31.10.2023 18:52 Відповісти
Доповідь Остіна увійде в Світову Історію
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31.10.2023 17:34 Відповісти
як приклад того, що треба менше говорити і хоча б щось натомість робити.
та і це в світову історію увійде лише якщо вона лишиться та історія, та й світ взагалі...принаймні той, який ми знаємо.
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31.10.2023 18:43 Відповісти
Пентагон,то розуміє...а от ґрьобані миротворці політикани,хєр там.
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31.10.2023 17:36 Відповісти
Між "ви не дозволите терористам перемогти" і "ви допоможете перемогти тим, хто воює з терористами" різниця невелика, але суттєва.
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31.10.2023 17:36 Відповісти
де ***** Будапештські гарантії, вашу*****мєть????
де ракети та літаки в достатній кількості???
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31.10.2023 17:38 Відповісти
А у чому проблема в утворенні держави Палестина? Хто проти?
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31.10.2023 17:38 Відповісти
У першу чергу проти самостійності держави Палестина держава Палестина. Двічі вони тримали свою самопостійність в руках (1949 і 2000) і двічі справа закінчилася кривавою бійнею. Ну, не хочуть вони її.
Навіщо їм цей головний біль - самим себе забезпечувати, займатися водопроводом і каналізацією, вирішувати людські побутові проблеми... Самостійність - це нудно і нецікаво. Інша справа - боротьба за самостійність. І працювати не треба, і начебто б при ділі і мир тебе утримує
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31.10.2023 17:59 Відповісти
Тобто Ізраїль за утворення держави Палестина?
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31.10.2023 18:09 Відповісти
Держава Палестина як мирний сусід, який займається розвитком своєї країни та підвищенням рівня життя свого населення, держава Ізраїль лише за.
Мілітаризована структура, що сидить на шиї у миру та в Ізраїлі в першу чергу, що виробляє тільки бандитів і терор, єдина мета якого вбивати - ні
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31.10.2023 18:29 Відповісти
Не зрозуміло тоді, нащо ви їх, а фактично ХАМАС, фінансуєте...
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31.10.2023 18:45 Відповісти
Мабуть це було трагічною помилкою Ізраїлю, яку тепер він змушений виправляти.
Мешканці Сектору Газа під владою ХАМАС не орали,не сіяли, не добували, питну воду, газ, не виробляли електроенергію, не будували і не обслуговували інфраструктуру. Майже все це робив для них Ізраїль, а самі мешканці ,здебільшого, жили на міжнародну допомогу, більша частина якої використовувалась ХАМАС на підготовку терактів проти Ізраїлю. Єдиний шлях для цих людей - інтегруватись зі статусом, схожим на ПМЖ до суспільств розвинутих країн, які у змозі надати їм робочі місця та готові умови для проживання. Звісно, після перевірки на причетність до терористичних дій.
Як ці люди з Сектору Газа побудують власну державу на пустому місці з відсутністю інфраструктури і базових знань та вмінь?
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31.10.2023 20:16 Відповісти
А як так сталось, що сектор Гази став таким недієздатним і залежним від Ізраїлю, хто зробив той сектор таким ніби інвалідом паралізованим і злим? Може 38-м років окупації? Нє?
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31.10.2023 20:44 Відповісти
Ще раз. Це було трагічною помилкою Ізраїлю і лівих демократів, якою скористалися терористи.
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01.11.2023 02:30 Відповісти
Помилкою? За 38 років помилки не усвідомили і не виправили? Не сміши. Хамас як організована структура з'явився лише через двадцять років окупації, тобто в результаті системної внутрішньої політики і дій держави. За наступних 18 років можна було виправити помилки і зняти напругу, але дзвінок ізраїльські урядовці не почули, а швидше не захотіли чути. Я аж ніяк не на стороні терористів, такі методи боротьби недопустимі, але на цю бійню ( те що діється не можна назвати війною ) народ Ізраїлю і Палестини привели урядовці і політики Ізраїлю в першу чергу.
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01.11.2023 12:34 Відповісти
А Ізраїль не мілітаризова держава? Ви так прямо в кольорах розписали, що самостійність це нудно, а чому євреї, яких була до речі тотальна меншість на цих землях, захотіли самостійної держави? Може не хотіли, щоб араби вказували як їм жити? За 38 років окупації можна вбити любу, саму розвинену економіку світу і зробити любу країну економічно залежною і політично деградованою. Так Ізраїль вийшов з сектору, до речі не в 2000- му, як ви писали, а в 2005-му, але для чогось навіть вимикач електроенергії і кран від водопроводу залишив собі. Скільки разів за 18 років натискали на вимикач і перекривали кран я можу тільки здогадуватись, ви повинні краще знати, але такі дії були. На ваш погляд це дуже сприяло побудові добросусідських відносин і економічному розвитку сусідів? Якось не схоже що Ізраїль за, як ви пишете, розвиток і підвищення рівня життя в Палестині.
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31.10.2023 21:17 Відповісти
так араби Палестини проти))) хіба ти не знаєш?!
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31.10.2023 18:54 Відповісти
Не знаю...
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31.10.2023 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UJBwlg3AmmQ
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31.10.2023 19:09 Відповісти
Недаром лавриктуди їздив...
Це все робота )(уйла і К*
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31.10.2023 17:38 Відповісти
"Битви України та Ізраїлю"

Только хочется уточнить, что Украина воюет со "второй армией мира"
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31.10.2023 17:41 Відповісти
Та вже з першою
Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/strong-military
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31.10.2023 20:55 Відповісти
Израиль на 4-м месте, Украина на 6-м.
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31.10.2023 21:49 Відповісти
Справжній Міністр Оборони. Досвідчений військовий та Патріот.
Щира подяка Пане Остіне! God bless America!
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31.10.2023 17:49 Відповісти
Ізраїль з племенами якимись б'ється а тут війна на роки..
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31.10.2023 18:36 Відповісти
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31.10.2023 18:43 Відповісти
Египетский премьер в категорической форме высказался против приема беженцев из Газы на любых основаниях и по любой программе, даже с внешним финансированием.

Это, собственно, и есть ответ относительно реального отношения к палестинской проблеме. Когда речь заходит о каких-то практических шагах, солидарность с народом Палестины резко улетучивается. Ходить с флагами, плакатами и устраивать погромы - вообще не вопрос. Но не более того. (c)
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31.10.2023 18:50 Відповісти
фишка в том что жители Газы=Хамас, а Хамас это ответвление запрещенных в Египте "Братьев мусульман"...так что поддеожки Египта тут никак не будет, ибо угрожает государственности этой страны
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31.10.2023 18:57 Відповісти
То може Іран або Турція їх прийме?
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31.10.2023 20:20 Відповісти
ЦАХАЛУ АКБАР!
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31.10.2023 19:29 Відповісти
Колись,в середині 80-х зі мною в кімнаті гуртожитка жив клін.ординатор з Сірії (з Алеппо) Хайсам. Ми з ним часто говорили про Близький Схід і СССР,якось зайшла мова про палестинців-я спитав,а чого палестинці хочуть,за що вони борються? Вони й самі не знають,-була відповідь....
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31.10.2023 19:43 Відповісти
 
 