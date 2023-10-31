Ворог хоче повторно окупувати Куп’янськ. Цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту, - речник Сухопутних військ Фітьо
Ворог має на меті повторно окупувати Куп’янськ Харківської області. Цей напрямок наразі є одним із найгарячіших на всій лінії фронту.
Про це иповідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Безумовно, бачимо, що цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ, це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання провізії, боєприпасів", - сказав Фітьо на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.
Він наголосив, що наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку російська окупаційна армія не має.
"Наші військові мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч російським окупантам", - додав Фітьо.
Також у ЗСУ повідомили, що минулої доби на Куп'янському напрямку ворог зазнав втрат у кількості 112 військових, а також було знищено 28 одиниць військової техніки противника, з якої п'ять танків і чотири ББМ. Ворог атакував двічі поблизу Синьківки, завдав восьми авіаударів, застосував 16 дронів-камікадзе, загалом здійснив 736 обстрілів, з яких чотири - з РСЗВ.
"Ситуація загалом на лінії фронту загострилася з початку місяця. На Куп'янському напрямку ми спостерігали за ворогом, бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили та ресурси. Ми також готувалися, укріплювалися, підтягували резерви", - розповіли в Сухопутних військах
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Кацапи хочуть узяти Купянськ.
Кацапи хочуть знову узяти Харків…
Для кого це секрет!?
Для « начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо» ???
Шо за хрень !?!!!!
Експерти якраз відзначили дочасний ввід резервної 25-й загальновійскової армії замість знищеної контрнаступом 58-й, цю 25-у кацапи планували на зиму, а із-за успіхів нашого контрнаступу її довелось вкидувати вже на початку жовтня недовченою.
они даже ее блокировать хотели...
Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко.
они просто скопировали 2 млн статей и правят как надо.
Кто отдавал приказ о наступлении на юге, если грозит потеря одновременно и Авдеевки и Купянска?
Кстати, Бахмут немножечко в огневом мешке сейчас, русских в нём до сих пор жарят.
шапито-95 выкрикивая о наступлении на юге, в течении длительного времени, информировало врага который все слушал, готовился, и готовил свое наступление на купянск и авдеевку. и сейчас там сложно.....
https://www.ukr.net/ru/source/tsn-229.html (ТСН)
вилазьте з теплої ванни та покладіть шампусік : ні в Авдіївці, ні біля Куп'янська ситуація не стабілізована, а ініціатива у противника (з щоденним витісненням нас).
p.s. під цим коментом можуть набіжати з питанням "а де це нас витісняють". Діп стейт відкрийте чи карту isw
https://www.ukr.net/ru/source/newformat-2770.html (NewFormat)
Можливо, ворог НАМАГАЄТЬСЯ?