Ворог хоче повторно окупувати Куп’янськ. Цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту, - речник Сухопутних військ Фітьо

Ворог має на меті повторно окупувати Куп’янськ Харківської області. Цей напрямок наразі є одним із найгарячіших на всій лінії фронту.

Про це иповідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, бачимо, що цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ, це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання провізії, боєприпасів", - сказав Фітьо на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Він наголосив, що наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку російська окупаційна армія не має.

"Наші військові мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч російським окупантам", - додав Фітьо.

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Також у ЗСУ повідомили, що минулої доби на Куп'янському напрямку ворог зазнав втрат у кількості 112 військових, а також було знищено 28 одиниць військової техніки противника, з якої п'ять танків і чотири ББМ. Ворог атакував двічі поблизу Синьківки, завдав восьми авіаударів, застосував 16 дронів-камікадзе, загалом здійснив 736 обстрілів, з яких чотири - з РСЗВ.

"Ситуація загалом на лінії фронту загострилася з початку місяця. На Куп'янському напрямку ми спостерігали за ворогом, бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили та ресурси. Ми також готувалися, укріплювалися, підтягували резерви", - розповіли в Сухопутних військах