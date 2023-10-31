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Новини Війна
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Ворог хоче повторно окупувати Куп’янськ. Цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту, - речник Сухопутних військ Фітьо

купянськ

Ворог має на меті повторно окупувати Куп’янськ Харківської області. Цей напрямок наразі є одним із найгарячіших на всій лінії фронту.

Про це иповідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, бачимо, що цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ, це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання провізії, боєприпасів", - сказав Фітьо на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Він наголосив, що наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку російська окупаційна армія не має.

"Наші військові мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч російським окупантам", - додав Фітьо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним з найгарячіших, угруповання ворога становить 100 тисяч

Також у ЗСУ повідомили, що минулої доби на Куп'янському напрямку ворог зазнав втрат у кількості 112 військових, а також було знищено 28 одиниць військової техніки противника, з якої п'ять танків і чотири ББМ. Ворог атакував двічі поблизу Синьківки, завдав восьми авіаударів, застосував 16 дронів-камікадзе, загалом здійснив 736 обстрілів, з яких чотири - з РСЗВ.

"Ситуація загалом на лінії фронту загострилася з початку місяця. На Куп'янському напрямку ми спостерігали за ворогом, бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили та ресурси. Ми також готувалися, укріплювалися, підтягували резерви", - розповіли в Сухопутних військах

Автор: 

армія рф (17784) Куп’янськ (800)


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Топ коментарі
+8
У меня только 1 вопрос.
Кто отдавал приказ о наступлении на юге, если грозит потеря одновременно и Авдеевки и Купянска?
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31.10.2023 18:36 Відповісти
+7
бла,бла,бла стандартные фразы,просто капитаны очевидности,а ще ворог хоче окупувати львов,киев и берлин с вашингтоном а потом планету нибиру,....а по факту удел кацапбя пгт раз в год берут и пару лесопосадок)
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31.10.2023 17:42 Відповісти
+7
<<Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.>>
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31.10.2023 18:56 Відповісти
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бла,бла,бла стандартные фразы,просто капитаны очевидности,а ще ворог хоче окупувати львов,киев и берлин с вашингтоном а потом планету нибиру,....а по факту удел кацапбя пгт раз в год берут и пару лесопосадок)
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31.10.2023 17:42 Відповісти
Хочють...хочють...шоб їм хочучкі повідривалоооо
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31.10.2023 17:45 Відповісти
Та це було ясно усім!!! Ще пару місяців тому.

Кацапи хочуть узяти Купянськ.
Кацапи хочуть знову узяти Харків…

Для кого це секрет!?

Для « начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо» ???

Шо за хрень !?!!!!
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31.10.2023 19:12 Відповісти
Тупориле,в нас лінія фронту більше 1000 кілометрів.
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31.10.2023 17:58 Відповісти
Тупориле, загроза втратити Авдіївку взагалі вже 9 років
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31.10.2023 18:05 Відповісти
Ти, виходить, галлюцинуюче тупориле?

Експерти якраз відзначили дочасний ввід резервної 25-й загальновійскової армії замість знищеної контрнаступом 58-й, цю 25-у кацапи планували на зиму, а із-за успіхів нашого контрнаступу її довелось вкидувати вже на початку жовтня недовченою.
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31.10.2023 18:47 Відповісти
Ці гівноексперти вже 100 разів 100 армій язиками знищили. Доказів ніяких немає, тільки постійні атаки, мабуть воскресли і знову пруть.
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31.10.2023 18:54 Відповісти
Ти зовсім дєбіл? Тобі конкретні підрозділи називають, навіть на рашкіної вікіпєдії хрестики навпроти генерал-майорів і генерал-лейтенантів, які командували цими підрозділами. Якщо ти не вмієш відслідковувати що і де на полі боя з якими підрозділами ворога відбувається - то нахір ти взагалі лізеш із своїми тупорилими вигадками?
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31.10.2023 18:59 Відповісти
Бо з ними це "відбувається" виключно у телеграмах і фейсбуках. Чи так само як з тим командуючим чорноморським флотом, але ти напевно все ще віриш в те що він мертвий і Україна вже весь ЧФ знищила, якщо командуючий знищениий. Оце бляха логіка у зелених шлімазлів.
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31.10.2023 19:02 Відповісти
я вам по секрету скажу, что ру вики - пишут не россияне
они даже ее блокировать хотели...
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31.10.2023 19:16 Відповісти
Я вам по секрету скажу, что по значимым для РФ вопросам ру вики занимается целый отдел ФСБ и именно они пишут, редактируют и откатывают правки других пользователей.
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31.10.2023 20:41 Відповісти
вы хоть почитайте статьи ФСБ
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31.10.2023 21:07 Відповісти
А я читал и пытался исправлять - мгновенно реагировало несколько человек и исправляли назад.
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31.10.2023 21:09 Відповісти
у них свою запустили:
Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко.

они просто скопировали 2 млн статей и правят как надо.
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31.10.2023 21:27 Відповісти
І війська там почали концентруватись щє 9 років тому, йолопе
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31.10.2023 18:50 Відповісти
О, пішов рівень дискусії зелених мавп. Те що лінія фронту проходить по Авдіївці не означчає що ії штурмують там 24/7 9 років. Штурми почалися лише нещодавно. Але це мабуть для тебе одне й те саме, дурна дитино.
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31.10.2023 19:00 Відповісти
Ти про концентрацію спочатку кукарікав, а не про штурми, півень тупорилий
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31.10.2023 19:01 Відповісти
Баранище, концентрацію саме і роблять для того щоб вести наступальні дії. Ніяких наступальних дій до останнього часу там не було. Так само як і концентрація військ там була хіба що в твоїй хворій уяві.
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31.10.2023 19:04 Відповісти
Ясно, ти дійсно тупориле гальмо і не в курсі, що концентрація вже давно зроблена в кожному окупованому місті, на Донеччину і Луганщину нагнали 400,000 особового складу, поки ти др0чив на щось там у вікні.
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31.10.2023 19:08 Відповісти
Це не в гівняності експертів проблема, зовсім. Ти просто гальмо тупориле і пропустив події останніх двох років, а саме дінаміку концентрації, особливо в Донецьку, з якого штурмують Авдіївку.
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31.10.2023 19:11 Відповісти
З зеленим кінченим довбодятлом про бойові дії немає сенсу говорити. Ти вже всіх пабідив, херня диванна.
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31.10.2023 19:15 Відповісти
Тупориле,задля того щоб атакувати по всій лінії фронту, потрібно щоб ти паскуда перестала бігати від ТЦК та показала себе у бою.
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31.10.2023 18:13 Відповісти
Я не збираюсь тобі щось доводити,тупорила фуєта, але якщо ти окрім як срати не вмієш,то краще просто закрий.
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31.10.2023 18:56 Відповісти
Та нічого ти нікому довести не здатне, чмо обісране.
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31.10.2023 19:16 Відповісти
А навіщо щось доводити такій засраній,смердючій матні як ти?
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31.10.2023 19:33 Відповісти
А навіщо за такою логікою ти, тварина тупа, взагалі мені писати почав?
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31.10.2023 19:42 Відповісти
Тому що ти,засрата матня лайном тут блюєш.
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31.10.2023 20:36 Відповісти
Ви тупі чи що? Контрнаступ на Півдні, Купʼянськ на Північному Сході.
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31.10.2023 18:06 Відповісти
Вони не тупі, а на роботі.
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31.10.2023 18:29 Відповісти
У меня только 1 вопрос.
Кто отдавал приказ о наступлении на юге, если грозит потеря одновременно и Авдеевки и Купянска?
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31.10.2023 18:36 Відповісти
Под Авдеевкой русские ***** уже получили, теперь им грозит ***** по всей харе под Купянском, а не "потеря"
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31.10.2023 18:53 Відповісти
<<Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.>>
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31.10.2023 18:56 Відповісти
Опыт Бахмута научил как минимум тому, что перед отступлением можно перемолоть 40-60 тысяч русских солдат. Учитывая многолетнюю постройку сети бетонных укрепов в Авдеевке, на эти 40-60 тысяч рашиков прийдется намного меньше потерь ВСУ, чем в Бахмуте.

Кстати, Бахмут немножечко в огневом мешке сейчас, русских в нём до сих пор жарят.
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31.10.2023 19:04 Відповісти
Можно перемолоть. А можно и в окружение попасть, если перережут единственную дорогу. Без боеприпасов много не повоюешь.
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31.10.2023 19:07 Відповісти
Фактор внезапности уже прошлепан, уже не попадут. Будет реальная угроза - начнут выход.
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31.10.2023 19:13 Відповісти
Поймите, война перешла в другую фазу. Враг тоже учится, там тоже есть специалисты и совершенствует тактику. Победных воззваний не надо. Впереди долгая война, по моему мнению минимум до декабря 2024г.
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31.10.2023 19:15 Відповісти
почему именно до 12.24??
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31.10.2023 21:39 Відповісти
Я назвал МИНИМАЛЬНЫЙ по длительности прогноз. Она может быть и до 12.25, не исключено и такое к сожалению.
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31.10.2023 22:00 Відповісти
Хорошего на самом деле абсолютно ничего нет. В генштабе планируют менять генерала который отвечал за наступление на юге. это уже не тайна. Значит оно не достигло целей которые ставились. Сколько людей и техники там положили, когда нибудь узнаем.....
шапито-95 выкрикивая о наступлении на юге, в течении длительного времени, информировало врага который все слушал, готовился, и готовил свое наступление на купянск и авдеевку. и сейчас там сложно.....
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31.10.2023 22:10 Відповісти
Не говорите гоп. Кацапам своего мяса не жаль. А Авдеевка уже в оперативно окружении - там корридор в 7 км остался - все поставки под ударами вражеской артиллерии и дронов.
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31.10.2023 20:42 Відповісти
https://tsn.ua/ato/zsu-na-avdiyivskomu-napryamku-filigranno-minusnuli-300-tisyachnogo-okupanta-video-2440990.html ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно "мінуснули" 300-тисячного окупанта (відео)

https://www.ukr.net/ru/source/tsn-229.html (ТСН)
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31.10.2023 18:48 Відповісти
да,да вот лесопосадку возьмут и сразу на берлин)
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31.10.2023 18:50 Відповісти
Вы вот зря тут юморите и иронизируете. Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.
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31.10.2023 18:55 Відповісти
Опыт Бахмута, это полгода боёв и под 60 тысяч пакетированных солдат вс рф. Плюс бетонные укрепы Авдеевки.
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31.10.2023 19:06 Відповісти
К Бахмуту, вело несколько дорог если вы не знаете. А вот к Авдеевке - одна. И именно здесь главная опасность. Без боеприпасов не повоюешь.
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31.10.2023 19:08 Відповісти
Ну так до этой одной дороги кацапам идти столько же, сколько в Бахмуте до последней пришлось идти. Она максимально от них удалена и у них недостаточно там на флангах сил, чтоб построить несколько колец окружения, их пробьют сходу.
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31.10.2023 19:17 Відповісти
Мы не знаем какие силы брошены в прорыв, какое количество боеприпасов выделено. Я бы подождал с победными реляциями.....
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31.10.2023 19:21 Відповісти
Где-то весной поговорим, если они бросят все свои силы вс рф на Авдеевку, то может к апрелю и возьмут, тыщ сто потеряв.
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31.10.2023 19:19 Відповісти
Вы вот главного не понимаете. Для ху\йла 100 000 ничего не значат. Абсолютно. И для его генералов тоже.
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31.10.2023 19:22 Відповісти
а шо Авдеевку уже не хотят , так и с Кулянском будет , получат по зубам охоту отобьют
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31.10.2023 18:43 Відповісти
будут потом рассказывать про 6 км до купянска,как они это любят,можно книгу писать "тайна 6 км до купянска" или "как увидеть купянск в бинокль и получить кассетку в голову"
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31.10.2023 18:48 Відповісти
Под Авдеевку они перебрасывают резервы и не собираются останавливаться. Это же кацапы - им мяса никогда не было жалко.
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31.10.2023 21:04 Відповісти
> а шо Авдеевку уже не хотят , так и с Кулянском будет , получат по зубам охоту отобьют

вилазьте з теплої ванни та покладіть шампусік : ні в Авдіївці, ні біля Куп'янська ситуація не стабілізована, а ініціатива у противника (з щоденним витісненням нас).

p.s. під цим коментом можуть набіжати з питанням "а де це нас витісняють". Діп стейт відкрийте чи карту isw
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01.11.2023 12:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/76048 В Донецьку палають склади ПММ окупантів
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31.10.2023 18:45 Відповісти
https://newformat.info/news/zsu-znyshchyly-rosijsku-ustanovku-rozminuvannia-meteoryt-pid-avdiivkoiu/ ЗСУ знищили російську установку розмінування «Метеорит» під Авдіївкою

https://www.ukr.net/ru/source/newformat-2770.html (NewFormat)
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31.10.2023 18:54 Відповісти
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31.10.2023 18:55 Відповісти
Як багато бріфінгів, людей для зв'язку з суспільством, але хто давав право йому говорити про Куп'янськ. Я пам'ятаю, як важко було його деокупувати, щоб знову віддавати ворогу,навіть словами, навіть про прогнози.
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31.10.2023 20:13 Відповісти
Франція хоче... Ворог хоче повторно окупувати Куп'янськ. Цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту, - речник Сухопутних військ Фітьо.

Можливо, ворог НАМАГАЄТЬСЯ?
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01.11.2023 06:19 Відповісти
Капцапы не считаясь с потерями хотят захватить Купянск и Авдеевку.
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01.11.2023 08:57 Відповісти
 
 