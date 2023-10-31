Новий пакет санкцій ЄС обмежить торгівлю з Росією на $5,3 млрд, - Bloomberg
За даними Bloomberg, Євросоюз у 12-му пакеті санкцій готує обмеження на $5,3 млрд на торгівлю з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Новий пакет санкційних заходів включає обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.
Також розглядається впровадження заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів та алмазів.
За словами джерел Bloomberg, які говорили на умовах анонімності, запропоновані імпортні та експортні заходи щодо РФ вдарять по торгівлі з РФ на 5,3 мільярда доларів.
Топ коментарі
+5 Super Gut
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Якісь вони діряві оті ''санкції''.
Захід думає що Росія дипломатично буде розмовляти ?
Ні
Це фашистська країна яка ненавидить інші народи тим більше які прагнуть незалежності
Санкції треба вводити але чомусь поступово і не відразу дають шанс кацапам встояти адаптуватися до санкцій щоб не розвалилася РФ
А було б добре коли б розвалилася б рф на декілька держав
Але світ цього не бажає
Тому робить подачки Україні застосовує санкції які вдарять на 5,млд
Так це сума але треба значно більше в них відбирати
Особливо, якщо взяти до уваги те, що за два останні роки РФ потроїла експорт скрапленого газу до ЄС. Більше 70% европейського ринку зараз уZкі. Тож газогони вже не дуже й потрібні.
А необхідне обладнання було люб'язно надане РФ европейськими виробниками на початку 2022.
Чи: ЄнтадругоЕ?