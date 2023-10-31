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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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Новий пакет санкцій ЄС обмежить торгівлю з Росією на $5,3 млрд, - Bloomberg

санкции

За даними Bloomberg, Євросоюз у 12-му пакеті санкцій готує обмеження на $5,3 млрд на торгівлю з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий пакет санкційних заходів включає обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

Також розглядається впровадження заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів та алмазів.

За словами джерел Bloomberg, які говорили на умовах анонімності, запропоновані імпортні та експортні заходи щодо РФ вдарять по торгівлі з РФ на 5,3 мільярда доларів.

Також читайте: ЄС "перебуває в процесі підготовки" 12-го пакету санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) росія (65974) санкції (12079) Євросоюз (13638)


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Топ коментарі
+5
Якщо захід змусить Індію і Китай не купляти кацапську нафту, то війна в Україні завершиться дуже швидко.
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31.10.2023 22:26 Відповісти
+3
Ага, кацапи вже стільки часу під санкціями продовжують клепати ракети з ''інтеловськими чіпами'', та модернізують своє ''іздєліє 53".
Якісь вони діряві оті ''санкції''.
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31.10.2023 22:39 Відповісти
+2
А може пора вже повністю перестати з ними торгувати...
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31.10.2023 21:59 Відповісти
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А може пора вже повністю перестати з ними торгувати...
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31.10.2023 21:59 Відповісти
А мадярська жаба не буде проти?
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31.10.2023 22:00 Відповісти
Это копейки!!!!
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31.10.2023 22:12 Відповісти
В кожному пакеті санкцій мають бути заходи для всеосяжної ізоляції ********** як фашистської диктатури. Але водночас посилюючи економічну та культурну ізоляцію особливу увагу необхідно приділити запуску нових каналів інформаційного впливу на примітивних аборигенів доступною для їх сприйняття мовою. А ще краще показувати цим дебілам комікси і мультіки під "вєсьолий разухабістий блатняк"... В ********** переважна більшість споживчих кредитів видається на купівлю ... телевізорів. Для цих уйобків величезний телевізор є мрією і ознакою добробуту та успіху. Щоб дивитись соловйова і скабєєву борги віддають роками і цілими родинами...
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31.10.2023 22:13 Відповісти
Якщо захід змусить Індію і Китай не купляти кацапську нафту, то війна в Україні завершиться дуже швидко.
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31.10.2023 22:26 Відповісти
Ну все триндец россии!
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31.10.2023 22:33 Відповісти
русня витрачає на віну до 100 млдрд на рік. Їй ці 5 млрд до сраки.
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31.10.2023 22:35 Відповісти
Ага, кацапи вже стільки часу під санкціями продовжують клепати ракети з ''інтеловськими чіпами'', та модернізують своє ''іздєліє 53".
Якісь вони діряві оті ''санкції''.
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31.10.2023 22:39 Відповісти
Тільки чомусь на другий рік війни
Захід думає що Росія дипломатично буде розмовляти ?
Ні
Це фашистська країна яка ненавидить інші народи тим більше які прагнуть незалежності
Санкції треба вводити але чомусь поступово і не відразу дають шанс кацапам встояти адаптуватися до санкцій щоб не розвалилася РФ
А було б добре коли б розвалилася б рф на декілька держав
Але світ цього не бажає
Тому робить подачки Україні застосовує санкції які вдарять на 5,млд
Так це сума але треба значно більше в них відбирати
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31.10.2023 23:03 Відповісти
новий пакет санкцій вже узгоджений в кремлі,як їх обходити.
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01.11.2023 01:53 Відповісти
Немає сечі спостерігати ці пекельні санкції!
Особливо, якщо взяти до уваги те, що за два останні роки РФ потроїла експорт скрапленого газу до ЄС. Більше 70% европейського ринку зараз уZкі. Тож газогони вже не дуже й потрібні.
А необхідне обладнання було люб'язно надане РФ европейськими виробниками на початку 2022.
Чи: ЄнтадругоЕ?
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01.11.2023 05:27 Відповісти
 
 