Новий пакет санкцій ЄС обмежить торгівлю з Росією на $5,3 млрд, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Євросоюз у 12-му пакеті санкцій готує обмеження на $5,3 млрд на торгівлю з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий пакет санкційних заходів включає обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

Також розглядається впровадження заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів та алмазів.

За словами джерел Bloomberg, які говорили на умовах анонімності, запропоновані імпортні та експортні заходи щодо РФ вдарять по торгівлі з РФ на 5,3 мільярда доларів.

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