У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в північних та центральних областях України. Наразі у низці областей залишається загроза ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога оголошувалася у Сумській, Полтавській, Київській, Житомирській, Черкаській, Кировоградській, Миколаївській областях та Києві.

Також у ПС попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників у Черкаській, Сумській, Кировоградській та Полтавській областях.

Загроза ударних БпЛА поширилась на Вінницьку область. Загроза балістики зберігається у центральних областях України.

Повітряні сили повідомляють, що ударні БпЛА ворога з Бєлгородської області РФ залетіли на Харківщину.

22:23 відбій загрози застосування балістичного озброєння. Залишається загроза ударних БпЛА. Повітряна тривога на південному сході пов’язана із активністю ворожої тактичної авіації імовірно із застосуванням керованих авіабомб.

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Станом на 22:55 кількість областей де оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів" збільшилась.