У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в північних та центральних областях України. Наразі у низці областей залишається загроза ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Повітряна тривога оголошувалася у Сумській, Полтавській, Київській, Житомирській, Черкаській, Кировоградській, Миколаївській областях та Києві.
Також у ПС попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників у Черкаській, Сумській, Кировоградській та Полтавській областях.
Загроза ударних БпЛА поширилась на Вінницьку область. Загроза балістики зберігається у центральних областях України.
Повітряні сили повідомляють, що ударні БпЛА ворога з Бєлгородської області РФ залетіли на Харківщину.
22:23 відбій загрози застосування балістичного озброєння. Залишається загроза ударних БпЛА. Повітряна тривога на південному сході пов’язана із активністю ворожої тактичної авіації імовірно із застосуванням керованих авіабомб.
Станом на 22:55 кількість областей де оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів" збільшилась.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль