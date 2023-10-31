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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 31 жовтня росіяни завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з РСЗВ, - Генштаб

обстріл,руйнування

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформація щодо ударів росіян по території України протягом 31 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення".

Також читайте: Протягом доби росіяни обстріляли 80 населених пунктів, - Генштаб ЗС

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) обстріл (29082)


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в деяких містах кожен день як було в Ізраілі
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01.11.2023 00:55 Відповісти
 
 