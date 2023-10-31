Протягом 31 жовтня росіяни завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо ударів росіян по території України протягом 31 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: " Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення".
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vterra w
показати весь коментар01.11.2023 00:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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