На підготовку українських пілотів на F-16 знадобиться 5-9 місяців, - Пентагон

На підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців.

Про це заявив речник міноборони США Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", - заявив Райдер.

Минулого тижня стало відомо, що кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США.

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