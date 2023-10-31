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На підготовку українських пілотів на F-16 знадобиться 5-9 місяців, - Пентагон

f-16

На підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців.

Про це заявив речник міноборони США Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", - заявив Райдер.

Минулого тижня стало відомо, що кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США.

Також читайте: Перші винищувачі F-16 з’являться в Україні навесні 2024 року, - Повітряні сили

Автор: 

Пентагон (1436) США (23355) військові навчання (2781) F16 F-16 (688) пілот (84)


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Топ коментарі
+19
Якщо б почали у січні, вже б питання термінів не стояло.
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31.10.2023 23:11 Відповісти
+17
Може я трішки тупуватий,але що це за "вундервафля" ,1974 року розробки,на яку треба так безкінечно навчатися,та якась космічна інфраструктура потрібна для його експлуатації?Там якісь інопланетні технології,що треба пілота з трьома руками і щупальцем замість носа?Немає бажання надати -так і скажіть і не їбіть мозок.
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31.10.2023 23:42 Відповісти
+16
Якісь бескінечні ці 5-9 місяців.
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31.10.2023 23:21 Відповісти
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Якщо б почали у січні, вже б питання термінів не стояло.
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31.10.2023 23:11 Відповісти
Звездежь

За 9 месяцев можно родить ребенка

Будет как всегда-
сначала в Украине кацапи встретят F16,

а потом сша объявит что « первая партия» уже передана
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01.11.2023 00:51 Відповісти
півроку тому казали що потрібно півроку
не через підготовку не надають ф16
ще не досягли того що заплановано
а от що вони запланували, ми не знаємо
але нічого доброго, то це точно
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01.11.2023 09:29 Відповісти
"Брюки превращаются... брюки превращаются... превращаются брюки..."
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31.10.2023 23:14 Відповісти
А что, еще и не начинали даже ? ппц..
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31.10.2023 23:15 Відповісти
відверто гальмують
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31.10.2023 23:15 Відповісти
https://defence-ua.com/people_and_company/ukrajinskij_pilot_rozpoviv_pro_pershi_vrazhennja_vid_f_16_ta_chi_skladno_bude_peresisti_z_mig_29_na_novij_litak-13034.html Український пілот розповів про перші враження від F-16 та чи складно буде пересісти з МіГ-29 на новий літак | Defense Express

"Ми сподіваємося опанувати літак F-16 за період 6-8 місяців", - стверджує "Мунфіш". Як відзначає пілот, теперішня і всі наступні групи, які братимуть участь у навчання, складаються з пілотів, які мають бойовий досвід.
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31.10.2023 23:48 Відповісти
Пілоти краще всіх розуміють свої можливості, на відміну від триндунів що розповідали нам про "3-4 місяці і всьо". В кабіні літака сидіти їм, а не рєзніковим чи кулєбам.
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01.11.2023 07:52 Відповісти
А кроме самих пилотов есть еще вопросы готовности аэродромов и аэродромных команд принимать, обслуживать, готовить и сохранять борта. А это еще сложнее и дольше. Не просто так в последнее время появилось много инфы про всякие гибридные ПВО от американцев.
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01.11.2023 11:27 Відповісти
Весной было 6-8 месяцев. Под конец осени практически те же 5-9 месяцев. Кажется в конце зимы будет тоже 5-9 месяцев.
P.S. Со сбиванием шахедов во время атак по энергосистеме вышла очередная пососамба.
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31.10.2023 23:17 Відповісти
Якісь бескінечні ці 5-9 місяців.
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31.10.2023 23:21 Відповісти
а американським пілотам громадянство України не можна надати сьогодні ?
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31.10.2023 23:33 Відповісти
3-5 недель максимум. И кацапчики обосрутся и им придется полностью перестраивать свою тактику воздушной войны как авиацией, так и крылатыми ракетами
ибо F-16 немножко своим ПО интегрирован в системами НАТО, включая спутниковую разведку и самолеты ДРЛО
так, немножко
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31.10.2023 23:39 Відповісти
Може я трішки тупуватий,але що це за "вундервафля" ,1974 року розробки,на яку треба так безкінечно навчатися,та якась космічна інфраструктура потрібна для його експлуатації?Там якісь інопланетні технології,що треба пілота з трьома руками і щупальцем замість носа?Немає бажання надати -так і скажіть і не їбіть мозок.
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31.10.2023 23:42 Відповісти
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31.10.2023 23:50 Відповісти
І?Як на мене ,в "совковому" пепелаці повинно бути складніше,бо навіть ергономіка приладів керування в F16 набагато логічніша.
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01.11.2023 07:54 Відповісти
Она полностью другая, если вы не заметили. Пилоты об этом и говорят. Пересядьте с "ЗАЗика" на кукурузник.
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01.11.2023 11:32 Відповісти
"Вундервафля" полягає у тому , що спочатку нашого пілота потрібно відучити від отриманих навиків керування мігом чи су , а потім починати вчити цьому самому на ф (( З цього приводу вже були коментарі американських інструкторів , які пояснювали що такі проблеми навіть у американців при переході на інші типи винищувачів - важелі керування системами розміщені так , що пілот використовує їх не за призначенням , бо до автоматизму довів свої рухи на інших моделях (( Це зрідні тому як людина що все життя керувала авто з механічною КПП уперше сідає за кермо авто з АКПП , але то на землі і тільки лобом іноді стукаються ,а у цій ситуації - у повітрі , тому іноді розбиваються ((
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31.10.2023 23:56 Відповісти
Ви праві - коли я перейшов на мишку з бічними клавішами я ше місяць часу постійно назад в браузері вертався ( клавіша бокова так працює ) а тута і клавіші і джойстики і ше багато чого ( і все це тре робити не сидячи за компом а в повітрі з перевантаженнями і подібне).
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01.11.2023 04:36 Відповісти
Може.
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01.11.2023 00:50 Відповісти
не трошки
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01.11.2023 05:54 Відповісти
Я вибачаюсь,а ви це зараз написали з кабіни F16?
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01.11.2023 07:49 Відповісти
да, с одного из тех самых, которые Украина законтрактовала осенью 2019 года
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01.11.2023 13:52 Відповісти
А там буде видно,може,й менше..) Але це в Пентагоні.А ще ж десь навчаються?
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31.10.2023 23:50 Відповісти
ну как я и говорил к следующей осени будут самоли
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01.11.2023 00:09 Відповісти
Лишається одне питання: а чи будуть вони вже потрібні через ті 5-9місяців? Чи до того часу ЗЕЛЕНОПУЗА ВЛАДА НЕ ЗДАСТЬ ПОВНІСТЮ УКРАЇНУ?
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01.11.2023 03:36 Відповісти
Ещё год назад писали что в США готовят украинских пилотов на F-16, да и в Европе тоже..
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01.11.2023 04:41 Відповісти
Писать можно,что угодно,как и ******* всякую дичь с экранов.
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01.11.2023 07:56 Відповісти
Так это здесь, на Цензоре писали, или они "пиз..дели всякую дичь?
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01.11.2023 09:15 Відповісти
Фууух ! Добре що не 59 місяців !
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01.11.2023 08:13 Відповісти
За цей час стадо макак можливо навчити їздити на авто.
Якісь тупі відмазки, не хочуть надати бо не вірять.
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01.11.2023 08:34 Відповісти
Які F16? Махають як морквинкою перед носом. І що вирішить пара літаків минулого століття, без всього, що треба. Це чергове вундеовафе, яким себе обманюють українці. Подивіться правді в очі: в Україні нема зброї і хотєлкі Зєлі тільки вбивають
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01.11.2023 09:11 Відповісти
Так же махають як клоун обіцяє штатам прихлопнути корупцію та видати коломойшу
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01.11.2023 11:18 Відповісти
Дадуть ці застарілі літаки коли вони і на#уй вже будуть не потрібні.👈
(Це і не дивно враховуючи ХТО стоїть на чолі України -шайка дегенератів, зрадників, крадіїв, путінських посіпак...)
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01.11.2023 09:13 Відповісти
Та хоч завтра у нас будуть ці винищувачі і навчені пілоти,великого проривного ефекту вони не дадуть, зараз більш потрібні снаряди,навіть не літаки чи інша техніка.
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01.11.2023 09:30 Відповісти
скажи чесно - ти корисний ідіот чи злонамєрєний гандон?
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01.11.2023 09:47 Відповісти
Я людина у котрої на відміну від такого дебіла як ти хоч трохи логіка присутня, вважати що 50 літаків зроблять велику погоду можуть тільки такі ідіоти як ти. По марафонах, різні Данілови і так далі помпезно презентують от уже майже пів року поставку цих літаків і розказують,як все буде кучеряво, уже по цьому факту можна зрозуміти,що якщо зелень щось вихваляє і прославляє то вірити треба зовсім протилежне. Та й навіть якщо дистанціонуватися від усіх цих заяв, то людина котра хоч має каплю розуму(котрого у тебе немає) розуміє,що 50 літаків великої ролі не зіграє, коли у кацапів купу ППО, і літаків ледве не в 10 раз більше ніж у нас. Це те саме,що було з тими танками що дали перед контрнаступом, дали декілька сотень танків,трохи більше БМП і сказали "вперед,на амбразуру,чекаємо шалених результатів", а для фронту більше ніж в 1300км, з ворогом у котрого купу ресурсів, залізяччя,мяса і так далі це смішно. Так само буде і з літаками, великої погоди вони не зроблять, і якщо ти уже приготувався брати квиток в Крим і святкувати там перемогу після перегляду марафону де на твої здорові вушиська накинули чергову порцію лапші хто тобі лікар як то говорять
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01.11.2023 10:05 Відповісти
инфраструктура обеспечения за неделю не выстроится
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01.11.2023 09:45 Відповісти
Напевно краще було би добитись підготовки українських пілотів 5-9 місяців тому, ні?
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01.11.2023 11:00 Відповісти
Все буде тоді, коли треба. Вже довимахувалися з вічними претензіями. Тим більше, що багато чого слід тримати в таємниці від підкацапницького політичного керівництва країни.
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01.11.2023 11:38 Відповісти
 
 