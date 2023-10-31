6 656 41
На підготовку українських пілотів на F-16 знадобиться 5-9 місяців, - Пентагон
На підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців.
Про це заявив речник міноборони США Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", - заявив Райдер.
Минулого тижня стало відомо, що кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США.
Топ коментарі
+19 mrSmith
показати весь коментар31.10.2023 23:11 Відповісти Посилання
+17 Driver Audi
показати весь коментар31.10.2023 23:42 Відповісти Посилання
+16 Олег Квиташ
показати весь коментар31.10.2023 23:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 9 месяцев можно родить ребенка
Будет как всегда-
сначала в Украине кацапи встретят F16,
а потом сша объявит что « первая партия» уже передана
не через підготовку не надають ф16
ще не досягли того що заплановано
а от що вони запланували, ми не знаємо
але нічого доброго, то це точно
"Ми сподіваємося опанувати літак F-16 за період 6-8 місяців", - стверджує "Мунфіш". Як відзначає пілот, теперішня і всі наступні групи, які братимуть участь у навчання, складаються з пілотів, які мають бойовий досвід.
P.S. Со сбиванием шахедов во время атак по энергосистеме вышла очередная пососамба.
ибо F-16 немножко своим ПО интегрирован в системами НАТО, включая спутниковую разведку и самолеты ДРЛО
так, немножко
Якісь тупі відмазки, не хочуть надати бо не вірять.
(Це і не дивно враховуючи ХТО стоїть на чолі України -шайка дегенератів, зрадників, крадіїв, путінських посіпак...)