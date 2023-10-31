Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні, - Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на брифінгу
Представник Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за власний бюджетний законопроєкт, у якому не будуть передбачені витрати для України.
"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", – сказав Кірбі.
"І як верховний головнокомандувач, президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", – додав він.
Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.
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Про варіянт компромату я взагалі мовчу.
Штатів Америки...
Це раз...
Не буде в Китаї істерики-
Це два...
Не буде Йорданії-
Це три...
В Данії не буде осетри...
Тож, Даніія... Вирішуй ТИ...
А за такий пат для трампа єврейське лобі США швидко знайде упряж, бо якщо далі впреться, то праймеріз в евангелістських республіканських громадах він може і не виграти.