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Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні, - Кірбі

кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на брифінгу

Представник Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за власний бюджетний законопроєкт, у якому не будуть передбачені витрати для України.

"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", – сказав Кірбі.

"І як верховний головнокомандувач, президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", – додав він.

Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.

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Автор: 

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Приплили...це ж скільки бабла вкинув кремль для консерваторів, шоб вони штани познімали ?
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31.10.2023 23:17 Відповісти
Не факт, що це зроблено завдяки грошам. Часто дурню достатньонавіяти, що він надзвичайно розумний, просто світ ще не доріс до нього!

Про варіянт компромату я взагалі мовчу.
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31.10.2023 23:36 Відповісти
Може...
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31.10.2023 23:40 Відповісти
Без Укрїни... не буде...
Штатів Америки...
Це раз...
Не буде в Китаї істерики-
Це два...
Не буде Йорданії-
Це три...
В Данії не буде осетри...
Тож, Даніія... Вирішуй ТИ...
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31.10.2023 23:46 Відповісти
Тоді Байден вистрілить собі в ногу.
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31.10.2023 23:53 Відповісти
Оце вже інша розмова з трампістами, які інакшої не розуміють: без допомоги Україні не буде й Ізраїлю нічого з обіцяного ними.
А за такий пат для трампа єврейське лобі США швидко знайде упряж, бо якщо далі впреться, то праймеріз в евангелістських республіканських громадах він може і не виграти.
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01.11.2023 00:22 Відповісти
 
 