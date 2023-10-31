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Для допомоги Україні зараз маємо 5,4 млрд дол., - Пентагон
Міністерство оборони США має трохи більш як $5,4 млрд для надання військової допомоги Україні.
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На даний момент у нас понад 5,4 млрд, які ми можемо використати для України через механізм PDA", – сказав Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механізм, що дозволяє президенту США передавати запаси держмайна, яке знаходиться у федеральній власності).
Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.
Топ коментарі
+8 Only
показати весь коментар01.11.2023 00:06 Відповісти Посилання
+7 CrossFirenko
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+4 Victor Litarchuk
показати весь коментар01.11.2023 00:13 Відповісти Посилання
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Зеленський - що там із забороною отримувати дохід від постачань для Міноборони? Досі вважаєш, що це прикре непорозуміння, а не держзрада, і цілеспрямована робота на користь московії її агентами?
все по ноаому закон л-л угода уряд США-Украiна