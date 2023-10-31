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Новини Допомога Україні
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Для допомоги Україні зараз маємо 5,4 млрд дол., - Пентагон

пентагон,райдер

Міністерство оборони США має трохи більш як $5,4 млрд для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На даний момент у нас понад 5,4 млрд, які ми можемо використати для України через механізм PDA", – сказав Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механізм, що дозволяє президенту США передавати запаси держмайна, яке знаходиться у федеральній власності).

Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.

Також читайте: Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України на 150 млн дол.: ракети для ППО, HIMARS, ПТРК

Автор: 

Пентагон (1436) США (23355)


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Топ коментарі
+8
Пора виробляти свою зброю.

Зеленський - що там із забороною отримувати дохід від постачань для Міноборони? Досі вважаєш, що це прикре непорозуміння, а не держзрада, і цілеспрямована робота на користь московії її агентами?
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01.11.2023 00:06 Відповісти
+7
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01.11.2023 00:12 Відповісти
+4
Зеленський навіть на очко без єрмака не ходить. Запитуйте відразу у єрмака.
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01.11.2023 00:13 Відповісти
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У Байдена натякнули, що він може ветувати бюджет без коштів для України
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01.11.2023 00:01 Відповісти
Сенат США заблокував законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України,
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07.11.2023 23:18 Відповісти
Пора виробляти свою зброю.

Зеленський - що там із забороною отримувати дохід від постачань для Міноборони? Досі вважаєш, що це прикре непорозуміння, а не держзрада, і цілеспрямована робота на користь московії її агентами?
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01.11.2023 00:06 Відповісти
Зеленський навіть на очко без єрмака не ходить. Запитуйте відразу у єрмака.
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01.11.2023 00:13 Відповісти
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01.11.2023 00:09 Відповісти
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01.11.2023 00:12 Відповісти
Якби одномоментно ракет і снарядів на цю суму, а не цідили, то наступ можна було б зрушити з місця.
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01.11.2023 00:15 Відповісти
А можна обміняти на відставку ЗЄ?
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01.11.2023 00:43 Відповісти
А що там по ленд-лізу?
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01.11.2023 00:56 Відповісти
Зразу обом, і ніяк інакше: Білий дім пригрозив накласти вето на законопроєкт спікера Джонсона про допомогу Ізраїлю без України
все по ноаому закон л-л угода уряд США-Украiна
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01.11.2023 05:32 Відповісти
Усе своє озброєння гнида з успіхом завалило. І мовчить, гадюка. Он навіть у єменських повстанців є ракети, котрими вони вже почали обстрілювати Ізраель, котри летять на відстань 1400 - 2000км. Але нарід України підтримує на 57% курс шляху кровавого режиму зеленского. Країна приречена.
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01.11.2023 07:59 Відповісти
 
 