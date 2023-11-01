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Протягом 31 жовтня росіяни 28 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 139 вибухів, - ОВА

сумщина,сумська

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (12 вибухів).

Білопільська громада: з території рф здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів).

Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою. Також було 11 вибухів з міномету та 5 вибухів з артилерії.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (47 вибухів) та мінометні обстріли (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріли з міномету (22 вибухи).

Есманська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Глухівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (1 вибух)".

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Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848)


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