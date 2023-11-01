Протягом 31 жовтня авіація та артилерія ЗСУ уразили 15 районів зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів, 3 РЛС, 2 ЗРК та пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 31 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника та ще 1 - по пункту управління.

Крім того силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

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