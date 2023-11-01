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Російська армія сильно ослабла, але Путін не припинив агресію. Україна повинна захищатися, - Остін

остін,ллойд

Попри послаблення російської армії після невдалої кампанії навесні 2022 року, Україна все ще зазнає атак РФ.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III у соцмережі твіттер (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Через майже 20 місяців після невдалої завойовницької кампанії Путіна російська армія сильно ослабла, а Україна надихнула світ. Але Путін досі не припинив свою агресію. Україна все ще зазнає нападу і повинна захищатися", - констатує Остін.

Читайте також: Битви України та Ізраїлю визначають глобальну безпеку майбутнього, - глава Пентагону Остін

Автор: 

армія рф (17784) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+2
За 20 місяців російська армія сильно ослабла і значно поступається 5тисячному стаду палестинських дикунів. Тож підтримувати треба саме Ізраїль.
Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
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01.11.2023 08:43 Відповісти
+1
Ми знаємо, що потрібно захищатись, але і вони нехай впрягаються по повній, допоки ще не спалахнула арабо-мусульманська Європа. Євреї не дадуть збрехати...і тоді всім вам будуть кранти(не фізично може), але з вашим "світовим порядком, демократією" то вже точно.
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01.11.2023 07:14 Відповісти
+1
україна повинна перемагати, а не просто захищатися!
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01.11.2023 09:17 Відповісти
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може переклад невдалий, широкомасштабна агресія триває 20 місяців і 8 днів
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01.11.2023 06:40 Відповісти
Слово майже видели? Ко всему, неизвестно, когда это было сказано. Так шо, похибки немае.
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01.11.2023 07:28 Відповісти
Ми знаємо, що потрібно захищатись, але і вони нехай впрягаються по повній, допоки ще не спалахнула арабо-мусульманська Європа. Євреї не дадуть збрехати...і тоді всім вам будуть кранти(не фізично може), але з вашим "світовим порядком, демократією" то вже точно.
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01.11.2023 07:14 Відповісти
Так надайте більше зброї ...
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01.11.2023 08:40 Відповісти
За 20 місяців російська армія сильно ослабла і значно поступається 5тисячному стаду палестинських дикунів. Тож підтримувати треба саме Ізраїль.
Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
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01.11.2023 08:43 Відповісти
Спасибо, кэп.
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01.11.2023 08:45 Відповісти
україна повинна перемагати, а не просто захищатися!
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01.11.2023 09:17 Відповісти
Втратила багато техніки , але налагодила та збільшує виробництво ланцетів , шахедів , керованих авіабомб . І стріляти по території рф ніззя . Я б ніякою мірою не назвав би це послабленням , війна стає іншою . Та ще вони хваляться , що під Авдіївкою мають многократну перевагу в fpv дронах . Війна стає іншою .
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01.11.2023 10:00 Відповісти
Краще б відповів хоча б на одне з 12 запитань від республіканців
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf

Наприклад на це
3. President Biden and Secretary Austin need to clearly update the American people on the status of the war in Ukraine. This includes informing the public on Ukrainian progress to date, outlining causal factors for the current stalemate, and providing a status update on the "spring counteroffensive."

Яка причина патової ситуації з контрнаступом,
- на рамштайні "я зрушу гори"
- від Конгресу були гроші на PDA, було право надавати лендліз
1,6 млрд не використали та повернулись в бюджет в 2022 - втрата 6% від загального PDA на 2022-2033 роки
5 млрд ще не використали, добре хоч не повернулись в бюджет в 2023 - це 20% від загального PDA на 2022-2023 роки, котрі може використають з запізненням
Тобто 25-26% дозволенної допомоги Конгресом - не використано
лендліз не використали
- на рамштайні "я зрушу гори"
- з "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" після 10 місяців поставок,
надано 259 танків, 490 бмп, 306 гаубиць

як тоді під час операції "буря в пустелі" в 1991 році,
спромоглися поставити в 15 разів більше та за менший термін 2 місяці: 4000 танків, 3700 гаубиць
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01.11.2023 12:01 Відповісти
 
 