Російська армія сильно ослабла, але Путін не припинив агресію. Україна повинна захищатися, - Остін

Попри послаблення російської армії після невдалої кампанії навесні 2022 року, Україна все ще зазнає атак РФ.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III у соцмережі твіттер (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Через майже 20 місяців після невдалої завойовницької кампанії Путіна російська армія сильно ослабла, а Україна надихнула світ. Але Путін досі не припинив свою агресію. Україна все ще зазнає нападу і повинна захищатися", - констатує Остін.

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