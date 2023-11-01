Російська армія сильно ослабла, але Путін не припинив агресію. Україна повинна захищатися, - Остін
Попри послаблення російської армії після невдалої кампанії навесні 2022 року, Україна все ще зазнає атак РФ.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III у соцмережі твіттер (Х), інформує Цензор.НЕТ.
"Через майже 20 місяців після невдалої завойовницької кампанії Путіна російська армія сильно ослабла, а Україна надихнула світ. Але Путін досі не припинив свою агресію. Україна все ще зазнає нападу і повинна захищатися", - констатує Остін.
Топ коментарі
+2 Serhiy Tokolov
показати весь коментар01.11.2023 08:43 Відповісти Посилання
+1 петро удеч #477971
показати весь коментар01.11.2023 07:14 Відповісти Посилання
+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар01.11.2023 09:17 Відповісти Посилання
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Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
Наприклад на це
3. President Biden and Secretary Austin need to clearly update the American people on the status of the war in Ukraine. This includes informing the public on Ukrainian progress to date, outlining causal factors for the current stalemate, and providing a status update on the "spring counteroffensive."
Яка причина патової ситуації з контрнаступом,
- на рамштайні "я зрушу гори"
- від Конгресу були гроші на PDA, було право надавати лендліз
1,6 млрд не використали та повернулись в бюджет в 2022 - втрата 6% від загального PDA на 2022-2033 роки
5 млрд ще не використали, добре хоч не повернулись в бюджет в 2023 - це 20% від загального PDA на 2022-2023 роки, котрі може використають з запізненням
Тобто 25-26% дозволенної допомоги Конгресом - не використано
лендліз не використали
- на рамштайні "я зрушу гори"
- з "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" після 10 місяців поставок,
надано 259 танків, 490 бмп, 306 гаубиць
як тоді під час операції "буря в пустелі" в 1991 році,
спромоглися поставити в 15 разів більше та за менший термін 2 місяці: 4000 танків, 3700 гаубиць