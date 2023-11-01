Погроми у Махачкалі свідчать про втрату Кремлем контролю над віддаленими регіонами, - ISW
Агресивна реакція Рамзана Кадирова на антиєврейські погроми у Дагестані свідчить про ослаблення авторитарного контролю Кремля над віддаленими регіонами РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті "Інститут вивчення війни" (ISW).
"Реакція глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестанській республіці 29 жовтня вказують, що російські посадовці, вірогідно, все більше занепокоєні щодо послаблення авторитарного контролю у регіонах на периферії РФ", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Кадиров відповів на погроми, підтримавши твердження Путіна про нібито роль Заходу в їх організації з метою дестабілізації Росії. Згодом він закликав органи безпеки Чечні затримувати й ліквідовувати усіх підбурювачів до можливих заворушень на території республіки.
"Реакція Кадирова на погроми у Дагестані показує, що він перш за все занепокоєний збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили авторитарного правління Чечнею, погрожуючи жорстокою відповіддю на можливі майбутні заворушення", - наголошується у звіті.
Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.
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Директор ФБР Крістофер Рей заявив у вівторок (2023-10-31), що антисемітизм досягає "історичного рівня" в Сполучених Штатах.
"Це загроза, яка досягає, певним чином, свого роду історичного рівня", - сказав Рей під час слухань у Сенаті у вівторок. Директор ФБР сказав, що це частково пов'язано з тим, що «єврейська громада є мішенню терористів по всьому спектру», включаючи доморощених войовничих екстремістів, іноземні терористичні організації та внутрішніх насильницьких екстремістів.
«Насправді, наша статистика вказує на те, що на групу, яка представляє лише близько 2,4% американської громадськості, припадає приблизно 60% усіх злочинів на ґрунті релігійної ненависті», - сказав Рей про американське єврейське населення.
За последние недели в Германии было зарегистрировано 1,2 тыс. нарушений, только в Берлине пострадало больше 100 полицейских.
Погрози з'явилися, коли напруга в кампусах коледжів зросла у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом. У багатьох університетах студенти беруть участь у протестах, в той час як деякі адміністратори, такі як Гарвард і Університет Пенсільванії, намагаються визнати широкі занепокоєння студентів, а також викликають негативну реакцію з боку впливових донорів, вимагаючи, щоб навчальні заклади зайняли більш чітку позицію щодо конфлікту.
Спонсори американських університетів "закривають свою чекову книжку", повідомляє Bloomberg. Студентам, які підтримують палестинців, погрожують «вовчим квитком», а навчальні заклади позбавляють мільярдів доларів фінансування. Філантропи дали зрозуміти, що свобода слова в Сполучених Штатах має свою ціну.
Такі кроки підкреслюють важливу роль донорів, які минулого року виділили 60 мільярдів доларів університетам США, а також зростаючий тиск з боку соціальних мереж на делікатні питання.
Де ще знайти такого недоумка?
а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
Начебто, такі собі мирні виступи, але й вони жорстко придушувались.
От і настала нагода нестарим місцевим чоловікам показати свою лють і чоха й стихійну згуртованість, обравши для цього слушний привід й беззахисну ціль, щоби путінська пітьма все зрозуміла й більше не потикалась господарювати на їх території.
Рамзанка Диров вже бачить себе халіфом Кавказу і не проти бути ще й главравіном "всея русі".
Навряд чи послаблення влади мацкви у провінціях його турбує, швидше тішить. Головне, щоб бабло з метрополії йшло "точно по плану, строго за графіком"
тепер всі знають, що євреї ховаються в турбінах літаків, а не в готелі "київ".