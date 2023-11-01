Погроми у Махачкалі свідчать про втрату Кремлем контролю над віддаленими регіонами, - ISW

Агресивна реакція Рамзана Кадирова на антиєврейські погроми у Дагестані свідчить про ослаблення авторитарного контролю Кремля над віддаленими регіонами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті "Інститут вивчення війни" (ISW).

"Реакція глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестанській республіці 29 жовтня вказують, що російські посадовці, вірогідно, все більше занепокоєні щодо послаблення авторитарного контролю у регіонах на периферії РФ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Кадиров відповів на погроми, підтримавши твердження Путіна про нібито роль Заходу в їх організації з метою дестабілізації Росії. Згодом він закликав органи безпеки Чечні затримувати й ліквідовувати усіх підбурювачів до можливих заворушень на території республіки.

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"Реакція Кадирова на погроми у Дагестані показує, що він перш за все занепокоєний збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили авторитарного правління Чечнею, погрожуючи жорстокою відповіддю на можливі майбутні заворушення", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.