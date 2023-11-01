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Новини
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Погроми у Махачкалі свідчать про втрату Кремлем контролю над віддаленими регіонами, - ISW

махачкала

Агресивна реакція Рамзана Кадирова на антиєврейські погроми у Дагестані свідчить про ослаблення авторитарного контролю Кремля над віддаленими регіонами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті "Інститут вивчення війни" (ISW).

"Реакція глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестанській республіці 29 жовтня вказують, що російські посадовці, вірогідно, все більше занепокоєні щодо послаблення авторитарного контролю у регіонах на периферії РФ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Кадиров відповів на погроми, підтримавши твердження Путіна про нібито роль Заходу в їх організації з метою дестабілізації Росії. Згодом він закликав органи безпеки Чечні затримувати й ліквідовувати усіх підбурювачів до можливих заворушень на території республіки.

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"Реакція Кадирова на погроми у Дагестані показує, що він перш за все занепокоєний збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили авторитарного правління Чечнею, погрожуючи жорстокою відповіддю на можливі майбутні заворушення", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

Автор: 

аеропорт (1854) Кадиров Рамзан (528) погром (65) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
А може то не "втрата контролю", а запланований і конрольований шабаш. Питання риторичне...
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01.11.2023 07:17 Відповісти
+4
Шоб відвернути увагу кавказців від їхнього справжнього ворога - якими є кацапи ( як там казали латиняни - розділяй і керуй ).
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01.11.2023 07:24 Відповісти
+2
Нам вигідна виключно війна за Кавказ,

а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
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01.11.2023 07:37 Відповісти
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CNN

Директор ФБР Крістофер Рей заявив у вівторок (2023-10-31), що антисемітизм досягає "історичного рівня" в Сполучених Штатах.

"Це загроза, яка досягає, певним чином, свого роду історичного рівня", - сказав Рей під час слухань у Сенаті у вівторок. Директор ФБР сказав, що це частково пов'язано з тим, що «єврейська громада є мішенню терористів по всьому спектру», включаючи доморощених войовничих екстремістів, іноземні терористичні організації та внутрішніх насильницьких екстремістів.

«Насправді, наша статистика вказує на те, що на групу, яка представляє лише близько 2,4% американської громадськості, припадає приблизно 60% усіх злочинів на ґрунті релігійної ненависті», - сказав Рей про американське єврейське населення.
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01.11.2023 06:48 Відповісти
При чому тут ця нісенітниця до тих фактів, які вказані у статті?
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01.11.2023 07:12 Відповісти
После беспорядков вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране.
За последние недели в Германии было зарегистрировано 1,2 тыс. нарушений, только в Берлине пострадало больше 100 полицейских.
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01.11.2023 07:13 Відповісти
Прихильники свободи слова і представники університетів прагнули захистити ідеї, викладені в так званій «доповіді Кальвена», підготовленій в 1967 році Чиказьким університетом, про те, що коледжі повинні дотримуватися принципу академічної свободи і дотримуватися «інституційного нейтралітету в політичних і соціальних питаннях».

Погрози з'явилися, коли напруга в кампусах коледжів зросла у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом. У багатьох університетах студенти беруть участь у протестах, в той час як деякі адміністратори, такі як Гарвард і Університет Пенсільванії, намагаються визнати широкі занепокоєння студентів, а також викликають негативну реакцію з боку впливових донорів, вимагаючи, щоб навчальні заклади зайняли більш чітку позицію щодо конфлікту.

Спонсори американських університетів "закривають свою чекову книжку", повідомляє Bloomberg. Студентам, які підтримують палестинців, погрожують «вовчим квитком», а навчальні заклади позбавляють мільярдів доларів фінансування. Філантропи дали зрозуміти, що свобода слова в Сполучених Штатах має свою ціну.

Такі кроки підкреслюють важливу роль донорів, які минулого року виділили 60 мільярдів доларів університетам США, а також зростаючий тиск з боку соціальних мереж на делікатні питання.
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01.11.2023 07:19 Відповісти
Невже Захід не розуміє, що ***** в Ко же пішли по бєспрєдєлу? Валити його треба, поки не накоїв гіршого. Хоча куди вже гірше?
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01.11.2023 07:16 Відповісти
Окурок шкодить самій росії.
Де ще знайти такого недоумка?
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01.11.2023 07:34 Відповісти
А може то не "втрата контролю", а запланований і конрольований шабаш. Питання риторичне...
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01.11.2023 07:17 Відповісти
Шоб відвернути увагу кавказців від їхнього справжнього ворога - якими є кацапи ( як там казали латиняни - розділяй і керуй ).
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01.11.2023 07:24 Відповісти
теж варіант
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01.11.2023 07:25 Відповісти
Єврейські погроми - це лише початок. На черзі бунти проти місцевої влади, а потім за відокремлення від раші.
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01.11.2023 07:24 Відповісти
Я б не був таким оптимістом, бунти проти "місцевої влади" можуть бути ...на колінах.
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01.11.2023 07:28 Відповісти
Нам вигідна виключно війна за Кавказ,

а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
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01.11.2023 07:37 Відповісти
Враховуючи енергію, що накопичилася в тупих мізках вівцелюбів, яку треба кудись виплеснути, я не маю сумніву, що війна, причому гаряча, почнеться як усередині Кавказу між народами, що його населяють, так і за вихід Кавказу з-під влади москви.
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01.11.2023 08:04 Відповісти
В Дагестані невдоволення рашистською владою через найбільші втрати чоловічого населення від війни з Україною зріло давно і виривалось у формі різних протестів: жінок проти повальної мобілізації, проти відключень електроенергії тощо.
Начебто, такі собі мирні виступи, але й вони жорстко придушувались.
От і настала нагода нестарим місцевим чоловікам показати свою лють і чоха й стихійну згуртованість, обравши для цього слушний привід й беззахисну ціль, щоби путінська пітьма все зрозуміла й більше не потикалась господарювати на їх території.
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01.11.2023 07:27 Відповісти
Така херня.Мацква всім цим і керувала,і «винуватців»заздалегідь призначила.
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01.11.2023 07:30 Відповісти
Спланований махач кала
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01.11.2023 07:36 Відповісти
Брєд.
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01.11.2023 07:38 Відповісти
Заворушення у махачкалі вказують на феєричну тупорилість муслімських бабуїнів, хто ще буде шукати євреїв в реактивному двигуні
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01.11.2023 07:46 Відповісти
Ви побачили відео - але ви не знаєте чому дивилися в повітрозабірник турбореактивного двигуна ( мож людині цікаво було подивитися на вентилятор - ось у вас є змога подивитися вживу на вентилятор турбореактивного двигуна?).
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01.11.2023 08:10 Відповісти
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01.11.2023 08:31 Відповісти
Вкрай невдалий приклад і суперечливі висновки.
Рамзанка Диров вже бачить себе халіфом Кавказу і не проти бути ще й главравіном "всея русі".
Навряд чи послаблення влади мацкви у провінціях його турбує, швидше тішить. Головне, щоб бабло з метрополії йшло "точно по плану, строго за графіком"
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01.11.2023 08:50 Відповісти
ясна річ, контроль втрачений.
тепер всі знають, що євреї ховаються в турбінах літаків, а не в готелі "київ".
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01.11.2023 09:15 Відповісти
Да никакой потери контроля нет, достаточно допросить этих 60 задержанных о том где они получили информацию о предстоящем нападении на аэропорт и всё станет ясно - из местных мусульманских общин, и это, может, было организовано российскими спецслужбами.
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01.11.2023 09:37 Відповісти
Не антисемітські, а антиєврейські. Семітських народів більше 30 (араби, ліванці, мальтійці, вавілоняни, асірійці....) Євреї серед семітів складають всього близько 5%. І в Махачкалі, і в Газі, і, як бачимо - в інших країнах, - шукають і б"ють саме євреїв. Не треба "підписувати" на це і прикриватися всіма семітськими народами...
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01.11.2023 10:15 Відповісти
Ідіоти. Це якраз свідчить про абсолютний контроль.
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01.11.2023 12:05 Відповісти
 
 